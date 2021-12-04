https://ria.ru/20211204/prazdnik-1760898201.html

В России отмечают один из главных церковных праздников

В России отмечают один из главных церковных праздников - РИА Новости, 04.12.2021

В России отмечают один из главных церковных праздников

Православные христиане отмечают Введение во Храм Пресвятой Богородицы — один из 12-ти главных праздников. РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T00:01

2021-12-04T00:01

2021-12-04T00:38

религия

русская православная церковь

иисус христос

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Православные христиане отмечают Введение во Храм Пресвятой Богородицы — один из 12-ти главных праздников.В основе праздника лежит предание о введении Девы Марии в Иерусалимский храм для посвящения Богу. Родители Богородицы, праведные Иоаким и Анна, до старости были бездетны и, молясь о рождении ребенка, дали обет, если родится дитя, посвятить его Богу. Когда Марии исполнилось три года, родители в сопровождении родных и знакомых отвели ее в Иерусалимский храм, где она должна была провести время до совершеннолетия в молитве и трудах для Господа.По преданию, юная Мария сама, без всякой посторонней помощи, преодолела 15 больших каменных ступеней, ведущих в храм, чем поразила всех присутствующих. По внушению свыше, первосвященник, которым на тот момент был Захария, отец Иоанна Крестителя, ввел Богородицу в Святая святых, куда имел право заходить раз в год только он сам с очистительной жертвой. Богородица пробыла при Иерусалимском храме до тех пор, пока ей не исполнилось 12 лет. Затем она, решившая посвятить себя Богу, была поручена заботам Иосифа Обручника.Традиция празднования Православной церковью Введения во храм Божией Матери берет начало в первых веках христианства. В IV веке царица Елена, мать римского императора Константина Великого, построила на Святой Земле первый храм в честь Введения Пресвятой Богородицы.

https://ria.ru/20210110/iosif-1591200988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

русская православная церковь, иисус христос