Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211204/prazdnik-1760898201.html
В России отмечают один из главных церковных праздников
В России отмечают один из главных церковных праздников - РИА Новости, 04.12.2021
В России отмечают один из главных церковных праздников
Православные христиане отмечают Введение во Храм Пресвятой Богородицы — один из 12-ти главных праздников. РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T00:01
2021-12-04T00:38
религия
русская православная церковь
иисус христос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103621/97/1036219722_0:48:801:498_1920x0_80_0_0_899bc24ee9087254ce39cb6756ca6566.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Православные христиане отмечают Введение во Храм Пресвятой Богородицы — один из 12-ти главных праздников.В основе праздника лежит предание о введении Девы Марии в Иерусалимский храм для посвящения Богу. Родители Богородицы, праведные Иоаким и Анна, до старости были бездетны и, молясь о рождении ребенка, дали обет, если родится дитя, посвятить его Богу. Когда Марии исполнилось три года, родители в сопровождении родных и знакомых отвели ее в Иерусалимский храм, где она должна была провести время до совершеннолетия в молитве и трудах для Господа.По преданию, юная Мария сама, без всякой посторонней помощи, преодолела 15 больших каменных ступеней, ведущих в храм, чем поразила всех присутствующих. По внушению свыше, первосвященник, которым на тот момент был Захария, отец Иоанна Крестителя, ввел Богородицу в Святая святых, куда имел право заходить раз в год только он сам с очистительной жертвой. Богородица пробыла при Иерусалимском храме до тех пор, пока ей не исполнилось 12 лет. Затем она, решившая посвятить себя Богу, была поручена заботам Иосифа Обручника.Традиция празднования Православной церковью Введения во храм Божией Матери берет начало в первых веках христианства. В IV веке царица Елена, мать римского императора Константина Великого, построила на Святой Земле первый храм в честь Введения Пресвятой Богородицы.
https://ria.ru/20210110/iosif-1591200988.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103621/97/1036219722_36:0:764:546_1920x0_80_0_0_e1cbd1798aa2afc157dd5207ec7b0080.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
русская православная церковь, иисус христос
00:01 04.12.2021 (обновлено: 00:38 04.12.2021)
 

В России отмечают один из главных церковных праздников

© Фото : public domainТициан. "Введение во храм Пресвятой Богородицы". 1534-1538
Тициан. Введение во храм Пресвятой Богородицы. 1534-1538 - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© Фото : public domain
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Православные христиане отмечают Введение во Храм Пресвятой Богородицы — один из 12-ти главных праздников.
В основе праздника лежит предание о введении Девы Марии в Иерусалимский храм для посвящения Богу. Родители Богородицы, праведные Иоаким и Анна, до старости были бездетны и, молясь о рождении ребенка, дали обет, если родится дитя, посвятить его Богу. Когда Марии исполнилось три года, родители в сопровождении родных и знакомых отвели ее в Иерусалимский храм, где она должна была провести время до совершеннолетия в молитве и трудах для Господа.
По преданию, юная Мария сама, без всякой посторонней помощи, преодолела 15 больших каменных ступеней, ведущих в храм, чем поразила всех присутствующих. По внушению свыше, первосвященник, которым на тот момент был Захария, отец Иоанна Крестителя, ввел Богородицу в Святая святых, куда имел право заходить раз в год только он сам с очистительной жертвой. Богородица пробыла при Иерусалимском храме до тех пор, пока ей не исполнилось 12 лет. Затем она, решившая посвятить себя Богу, была поручена заботам Иосифа Обручника.
Традиция празднования Православной церковью Введения во храм Божией Матери берет начало в первых веках христианства. В IV веке царица Елена, мать римского императора Константина Великого, построила на Святой Земле первый храм в честь Введения Пресвятой Богородицы.
Картина Гвидо Рени Святой Иосиф с младенцем Иисусом. 1620-е гг.
10 января, 08:00Религия
"Мария у него не первая". Загадка земного "отца" Христа
 
РелигияРусская православная церковьИисус Христос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:50В США приветствовали указ талибов о расширении прав женщин
10:42AP: разведка США утверждает, что Россия "нападет" на Украину в январе
10:25Новая стратегия Минтранса не предполагает ограничений на личные авто
10:21Британцы потребовали от НАТО перестать провоцировать русских без нужды
10:16На уральской шахте, где произошел горный удар, созвали спецкомиссию
10:11Участники научной экспедиции УрФУ, застрявшие в ЮАР, вернулись в Россию
10:10Немцы напомнили автору статьи о России-изгое о Второй мировой войне
10:01Эксперт рассказал о технологических трендах
09:56Из больниц выписали 13 пострадавших в ЧП на шахте "Листвяжная"
09:56Эксперт раскрыл секреты безопасного шопинга на зарубежных сайтах
09:50Москвичам рассказали о погоде в субботу
09:31Юнкер рассказал, чем его раздражала Меркель
09:28На шахте "Черемуховская — Глубокая" произошел горный удар
09:09Проверка "Спутника V" состоится не ранее января 2022 года, сообщили в ВОЗ
09:01В Сахалинской области уточнили слова губернатора про аренду острова Данией
08:49США введут новые санкции, пишет Reuters
08:45Постпред России призвал Израиль к диалогу по вопросу зоны, свободной от ОМУ
08:37В Хабаровском крае один человек погиб в ДТП с участием скорой
08:36Иран предложил радикально изменить проект документа о ядерном соглашении
08:30В Домодедово приземлился самолет с россиянами из ЮАР
Лента новостейМолния
В США приветствовали указ талибов о расширении прав женщинAP: разведка США утверждает, что Россия "нападет" на Украину в январеНовая стратегия Минтранса не предполагает ограничений на личные автоБританцы потребовали от НАТО перестать провоцировать русских без нуждыНа уральской шахте, где произошел горный удар, созвали спецкомиссиюУчастники научной экспедиции УрФУ, застрявшие в ЮАР, вернулись в РоссиюНемцы напомнили автору статьи о России-изгое о Второй мировой войнеЭксперт рассказал о технологических трендах Из больниц выписали 13 пострадавших в ЧП на шахте "Листвяжная"Эксперт раскрыл секреты безопасного шопинга на зарубежных сайтахМосквичам рассказали о погоде в субботуЮнкер рассказал, чем его раздражала МеркельНа шахте "Черемуховская — Глубокая" произошел горный ударПроверка "Спутника V" состоится не ранее января 2022 года, сообщили в ВОЗВ Сахалинской области уточнили слова губернатора про аренду острова ДаниейСША введут новые санкции, пишет ReutersПостпред России призвал Израиль к диалогу по вопросу зоны, свободной от ОМУВ Хабаровском крае один человек погиб в ДТП с участием скоройИран предложил радикально изменить проект документа о ядерном соглашенииВ Домодедово приземлился самолет с россиянами из ЮАР