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Вышел новый трейлер сериала "Миротворца", спин-оффа "Отряда самоубийц"
Вышел новый трейлер сериала "Миротворца", спин-оффа "Отряда самоубийц" - РИА Новости, 04.12.2021
Вышел новый трейлер сериала "Миротворца", спин-оффа "Отряда самоубийц"
HBO Max выпустил новый трейлер "Миротворца", спин-оффа "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна. Об этом сообщает Collider. РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T03:46
2021-12-04T03:46
2021-12-04T03:46
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. HBO Max выпустил новый трейлер "Миротворца", спин-оффа "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна. Об этом сообщает Collider. Сериал посвящен одному из героев фильма по кличке "Миротворец" (Джон Сина) — патриоту, который готов прикончить кого угодно, чтобы сохранить мир. Но судя по ролику, психопат наконец-то задумается о том, стоит ли убивать всех подряд ради порядка. В видео показано, как он возмущается из-за того, что ему приказали стрелять в ребенка. Также в трейлере рассказывается об отношении Миротворца к его отцу. Он написал сценарий всех восьми серий и срежиссировал пять из них.Премьера сериала состоится 13 января 2022 года.
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знаменитости, новости культуры, кино и сериалы
Вышел новый трейлер сериала "Миротворца", спин-оффа "Отряда самоубийц"
HBO Max выпустил новый трейлер "Миротворца", спин-оффа "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна