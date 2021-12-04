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Съезд "Единой России" утвердил состав генерального совета партии
Съезд "Единой России" утвердил состав генерального совета партии - РИА Новости, 04.12.2021
Съезд "Единой России" утвердил состав генерального совета партии
Съезд "Единой России" утвердил состав генерального совета партии в количестве 170 человек, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T15:35
2021-12-04T16:21
политика
владимир шаманов
единая россия
госдума рф
валентина терешкова
владислав ховалыг
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Съезд "Единой России" утвердил состав генерального совета партии в количестве 170 человек, передает корреспондент РИА Новости.Состав генерального совета "Единой России" обновился более чем наполовину, в него вошли представители из всех регионов.Так, в него вошли вице-спикер ГД Анна Кузнецова, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, замглавы фракции ЕР в Госдуме, ответственный секретарь комиссии по этике Евгений Ревенко, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, врио главы Республики Тыва Владислав Ховалыг, глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, главы Мурманской области Андрей Чибис, губернатор Калужской области Владислав Шапша, замруководителя фракции ЕР Андрей Исаев, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по молодежной политике Игорь Кастюкевич, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и другие.Съезд "Единой России" также избрал новый высший совет партии в составе 100 человек, оставив две вакансии."Нам необходимо избрать высший совет партии на новый срок полномочий. С учетом того, что количественный его состав определяется съездом, предлагается его установить в количестве 100 человек. Но оставить две вакансии, их не заполнять. Доизбрать туда коллег, показавших в последующем лучшую работу", - заявил на съезде вновь избранный председатель партии Дмитрий Медведев.Возглавил высший совет партии Борис Грызлов, в его состав вошли, в частности, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, депутаты Владимир Васильев, Анна Кузнецова, министры просвещения Сергей Кравцов, науки и высшего образования Валерий Фальков, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, губернаторы Севастополя Михаил Развожаев, Мурманской области Андрей Чибис, мэр Хабаровска Сергей Кравчук и другие.Высший совет партии является органом, определяющим стратегию ее развития, содействующим выполнению программы и устава, укреплению авторитета и росту влияния в российском обществе.Партия утвердила состав партийной Центральной контрольной комиссии. В состав комиссии вошли 15 человек, среди которых член ЦИК РФ Константин Мазуревский, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, депутаты Лариса Тутова и Дмитрий Ламейкин.Съезд "Единой России" также утвердил комиссию партии по этике: председателем осталась Валентина Терешкова, заместителем – Василий Пискарев, а ответственным секретарем – Евгений Ревенко. В состав членов комиссии вошли первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, депутат Красноярского горсовета депутатов Наталья Каптелинина, сенаторы Александр Карелин и Галина Карелова, актер и режиссер Владимир Машков, депутаты Нурбаганд Нурбагандов и Владимир Шаманов, а также президент Школы искусств и медиатехнологий, телеведущая Арина Шарапова.Закрывая юбилейный двадцатый съезд, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев сказал, что партия может быть вполне довольна не только тем, как провела сам съезд, но и как провела весь год."Мы действительно старались работать для граждан нашей страны, старались делать как можно больше в этот сложный период. Что-то получилось, что-то получалось похуже, но мы старались", - сказал он.Медведев призвал членов партии работать для того, чтобы страна и дальше развивалась. "Единая Россия" сделает для этого все возможное", - добавил он.
https://ria.ru/20211204/medvedev-1762171049.html
https://ria.ru/20211204/partiya-1762171308.html
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политика, владимир шаманов, единая россия, госдума рф, валентина терешкова, владислав ховалыг
15:35 04.12.2021 (обновлено: 16:21 04.12.2021)
 
Съезд "Единой России" утвердил состав генерального совета партии

Съезд "Единой России" утвердил состав генсовета партии, комиссий по этике и контролю

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XX cъезде "Единой России"
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XX cъезде Единой России - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Съезд "Единой России" утвердил состав генерального совета партии в количестве 170 человек, передает корреспондент РИА Новости.
Состав генерального совета "Единой России" обновился более чем наполовину, в него вошли представители из всех регионов.
Так, в него вошли вице-спикер ГД Анна Кузнецова, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, замглавы фракции ЕР в Госдуме, ответственный секретарь комиссии по этике Евгений Ревенко, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, врио главы Республики Тыва Владислав Ховалыг, глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, главы Мурманской области Андрей Чибис, губернатор Калужской области Владислав Шапша, замруководителя фракции ЕР Андрей Исаев, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по молодежной политике Игорь Кастюкевич, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и другие.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XX cъезде Единой России - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
13:50
Праймериз — основной инструмент демократии "Единой России", заявил Медведев
Съезд "Единой России" также избрал новый высший совет партии в составе 100 человек, оставив две вакансии.
"Нам необходимо избрать высший совет партии на новый срок полномочий. С учетом того, что количественный его состав определяется съездом, предлагается его установить в количестве 100 человек. Но оставить две вакансии, их не заполнять. Доизбрать туда коллег, показавших в последующем лучшую работу", - заявил на съезде вновь избранный председатель партии Дмитрий Медведев.
Возглавил высший совет партии Борис Грызлов, в его состав вошли, в частности, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, депутаты Владимир Васильев, Анна Кузнецова, министры просвещения Сергей Кравцов, науки и высшего образования Валерий Фальков, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, губернаторы Севастополя Михаил Развожаев, Мурманской области Андрей Чибис, мэр Хабаровска Сергей Кравчук и другие.
Высший совет партии является органом, определяющим стратегию ее развития, содействующим выполнению программы и устава, укреплению авторитета и росту влияния в российском обществе.
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
13:53
В центре внимания "Единой России" всегда должен быть человек, заявил Путин
Партия утвердила состав партийной Центральной контрольной комиссии. В состав комиссии вошли 15 человек, среди которых член ЦИК РФ Константин Мазуревский, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, депутаты Лариса Тутова и Дмитрий Ламейкин.
Съезд "Единой России" также утвердил комиссию партии по этике: председателем осталась Валентина Терешкова, заместителем – Василий Пискарев, а ответственным секретарем – Евгений Ревенко. В состав членов комиссии вошли первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, депутат Красноярского горсовета депутатов Наталья Каптелинина, сенаторы Александр Карелин и Галина Карелова, актер и режиссер Владимир Машков, депутаты Нурбаганд Нурбагандов и Владимир Шаманов, а также президент Школы искусств и медиатехнологий, телеведущая Арина Шарапова.
Закрывая юбилейный двадцатый съезд, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев сказал, что партия может быть вполне довольна не только тем, как провела сам съезд, но и как провела весь год.
"Мы действительно старались работать для граждан нашей страны, старались делать как можно больше в этот сложный период. Что-то получилось, что-то получалось похуже, но мы старались", - сказал он.
Медведев призвал членов партии работать для того, чтобы страна и дальше развивалась. "Единая Россия" сделает для этого все возможное", - добавил он.
 
ПолитикаВладимир ШамановЕдиная РоссияГосдума РФВалентина ТерешковаВладислав Ховалыг
 
 
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