https://ria.ru/20211204/partiya-1762171308.html

В центре внимания "Единой России" всегда должен быть человек, заявил Путин

В центре внимания "Единой России" всегда должен быть человек, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2021

В центре внимания "Единой России" всегда должен быть человек, заявил Путин

Человек, его благополучие и качество жизни всегда должны быть в центре внимания, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на ХХ съезде партии "Единой... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T13:53

2021-12-04T13:53

2021-12-04T13:53

политика

владимир путин

единая россия

россия

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Человек, его благополучие и качество жизни всегда должны быть в центре внимания, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на ХХ съезде партии "Единой России"."В центре нашей политики, наших общих целей и планов - именно человек, его запросы его благополучие и качество жизни. Это безусловный приоритет и для "Единой России" как для ведущей политической силы, да и для всех, кто сейчас в этом зале и для сотен тысяч наших коллег соратников во всех регионах страны", - сказал Путин.Он отметил, что быть в "Единой России" - это служение людям и уважение к ним.Путин добавил, что полагает, что избиратели позитивно оценили и серьезное обновление рядов партии, ее кандидатами на выборах разных уровней стали волонтеры гражданские активисты, молодежные лидеры."Единая Россия" - первая из крупных общественных политических сил поддержала добровольческое движение "Мы вместе", приняла в нем самое активное участие. Многие члены и сторонники партии буквально с первых дней, недель борьбы с пандемией стали волонтерами, помогали врачам и медсестрам в больницах и поликлиниках, разводили лекарства, делали все необходимое, чтобы люди в этот сложный период чувствовали внимание и заботу", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211201/partiya-1761229101.html

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политика, владимир путин, единая россия, россия