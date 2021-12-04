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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211204/pandemiya-1762158637.html
Пандемия может закончиться со штаммом "омикрон", считает вирусолог
Пандемия может закончиться со штаммом "омикрон", считает вирусолог - РИА Новости, 04.12.2021
Пандемия может закончиться со штаммом "омикрон", считает вирусолог
Течение COVID-19 после появления штамма "омикрон" стало легче, пандемия может завершиться на нем, считает вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T12:04
2021-12-04T15:30
распространение коронавируса
ботсвана
юар
воз
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирус covid-19
анатолий альтштейн
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Течение COVID-19 после появления штамма "омикрон" стало легче, пандемия может завершиться на нем, считает вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.По данным ВОЗ, этот вариант быстро распространяется по миру, но, как отметил специалист, пока рано делать выводы о том, приведет ли омикрон к росту случаев до Нового года."Дельта, например, появился осенью 2020 года, а распространился примерно в мае-июле 2021 года, то есть полгода вирусу нужно было", — заявил он в беседе с радио Sputnik.По словам Альтштейна, потребуется время, чтобы оценить заразность штамма. При этом данные о геноме говорят о том, что заболевание, вызванное новым вариантом, протекает легче. Специалист объяснил это большим количеством мутаций а S-белке.Он напомнил, что у всех пациентов, зараженных омикроном, болезнь проходит легко, не было ни одной жертвы.Альтштейн отметил, что о завершении пандемии можно будет говорить тогда, когда летальность коронавируса будет сравнима с этим показателем у гриппа, но все будет зависеть от развития ситуации."Сейчас вирус, возможно, еще не дошел до людей пожилого возраста. Если дойдет, будет видно. Но пока омикрон не производит впечатление вируса, страшного по своим последствиям", — добавил врач.Новый штамм коронавируса B.1.1.529 выявили в двадцатых числах ноября в Ботсване и ЮАР. Исследователи отмечают, что он отличается тремя десятками мутаций в S-белке и может быть устойчивым к защитным антителам переболевших и привитых. ВОЗ признала этот вариант "вызывающим беспокойство" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.Вакцина остается самым надежным способом защиты от COVID-19. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что количество заболевших среди получивших инъекцию не превышает трех-четырех процентов, а число тяжелых случаев — 0,03 процента.
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ботсвана, юар, воз, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, анатолий альтштейн
12:04 04.12.2021 (обновлено: 15:30 04.12.2021)
 
Пандемия может закончиться со штаммом "омикрон", считает вирусолог

Вирусолог Альтштейн: пандемия коронавируса может закончиться на штамме "омикрон"

© REUTERS / Loren ElliottПассажиры в защитных костюмах в аэропорту Сиднея
Пассажиры в защитных костюмах в аэропорту Сиднея - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© REUTERS / Loren Elliott
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Течение COVID-19 после появления штамма "омикрон" стало легче, пандемия может завершиться на нем, считает вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
По данным ВОЗ, этот вариант быстро распространяется по миру, но, как отметил специалист, пока рано делать выводы о том, приведет ли омикрон к росту случаев до Нового года.
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"Это гипермутант": когда в России появится омикрон-штамм коронавируса
"Дельта, например, появился осенью 2020 года, а распространился примерно в мае-июле 2021 года, то есть полгода вирусу нужно было", — заявил он в беседе с радио Sputnik.
По словам Альтштейна, потребуется время, чтобы оценить заразность штамма. При этом данные о геноме говорят о том, что заболевание, вызванное новым вариантом, протекает легче. Специалист объяснил это большим количеством мутаций а S-белке.
"Если у него нестабильный геном, то у него в первую очередь будет подавлено то, что ведет к тяжелому заболеванию", — подчеркнул вирусолог.
Он напомнил, что у всех пациентов, зараженных омикроном, болезнь проходит легко, не было ни одной жертвы.
Альтштейн отметил, что о завершении пандемии можно будет говорить тогда, когда летальность коронавируса будет сравнима с этим показателем у гриппа, но все будет зависеть от развития ситуации.
"Сейчас вирус, возможно, еще не дошел до людей пожилого возраста. Если дойдет, будет видно. Но пока омикрон не производит впечатление вируса, страшного по своим последствиям", — добавил врач.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
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Новый штамм коронавируса B.1.1.529 выявили в двадцатых числах ноября в Ботсване и ЮАР. Исследователи отмечают, что он отличается тремя десятками мутаций в S-белке и может быть устойчивым к защитным антителам переболевших и привитых. ВОЗ признала этот вариант "вызывающим беспокойство" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.
Вакцина остается самым надежным способом защиты от COVID-19. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что количество заболевших среди получивших инъекцию не превышает трех-четырех процентов, а число тяжелых случаев — 0,03 процента.
 
Распространение коронавирусаБотсванаЮАРВОЗЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоКоронавирус COVID-19Анатолий Альтштейн
 
 
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