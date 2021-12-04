"Санта-Барбара" по-русски: что показывают на "ГЭС-2" и почему там надо быть

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. В Москве открылся Дом культуры "ГЭС-2" — постоянная площадка фонда V–A–C. По замыслу это станет новым "местом силы" с творческими резиденциями для художников и новейшим искусством для публики. Показывать будут лучшее, но свое: не привезенные зарубежные блокбастеры, а собственные или созданные в коллаборации с западными авторами. О том, как устроена "ГЭС-2", почему главное — это посетители и при чем тут "Санта-Барбара", — в материале РИА Новости.Белый фасад и голубые трубыНе один год белоснежный фасад здания на Болотной набережной манил каждого, кто шел мимо. Но заглянуть за заграждения и узнать, что там происходит, было невозможно: пришлось ждать окончания реконструкции.События такого масштаба в российской столице не было давно (не считая простаивающего пространства и долгостроя "Зарядье", которое потом успешно интегрировали в социальную и культурную жизнь города).Москва, можно сказать, перенимает в этом случае успешный западный опыт. Например, Лондона: когда-то заброшенную и небезопасную индустриально-складскую зону Баттерси превратили там в популярный и дорогой район. А местная электростанция стала всемирной достопримечательностью.Кстати, в Баттерси творили архитекторы Ричард Роджерс и Норман Фостер, их считают создателями стиля хай-тек вместе с Ренцо Пьяно. Он и работал над реконструкцией "ГЭС-2".По задумке должно было получиться пространство во всех смыслах открытое: чтобы можно было зайти с набережной, прогуляться по внутренним помещениям, заглянуть в специально высаженный парк. А еще – через гигантские окна смотреть на реку и не замечать преград в виде несущих конструкций или массивных рам.Как отмечает Пьяно, его самый любимый момент, "когда приходят люди и выбирают себе маршруты: именно тогда здание начинает жить и дышать".Не забыл архитектор об экологии. На кровле — встроенные солнечные батареи, а голубые трубы, "визитную карточку" "ГЭС-2", используют для забора и очистки воздуха.Свет, цвет и звукКлючевая характеристика внутреннего пространства — свет. Он везде: проникает через множество окон, отражается от воды. Даже в пасмурную погоду не темно, благодаря белым оттенкам интерьера помещение выглядит воздушно. Если зайти со стороны набережной, попадаешь на своеобразную Площадь — инфоточку, сразу рядом — Библиотека. В правом ризалите творческие студии для российских и зарубежных художников.Центральный "неф" — так называемый Проспект. Вдоль него основные пространства для художественных и просветительских программ, поблизости магазин и Актовый зал.То есть раньше здесь делали электричество, а теперь — новое искусство. Сейчас в "ГЭС-2" три больших проекта, в следующем сезоне (его представят в мае 2022 года) пройдут 45 международных выставок.Творческое пространство не заканчивается за пределами здания. Со стороны Храма Христа Спасителя — березовая роща, под которой двухуровневая парковка. Сейчас здесь деревянные скульптуры (инсталляция Джузеппе Пеноне). А летом во Дворе планируют театральные постановки, перформансы и концерты.Представления будут давать и на верхних уровнях Проспекта — обещают отличный звук (за счет специальных акустических "колпаков").У каждого своя "Санта Барбара"На Проспекте оборудовали настоящую киностудию: она нужна для проекта "Санта-Барбара". Живая скульптура Рагнара Кьяртанссона. Исландский художник переснимет 98 эпизодов теленовеллы прямо на глазах у посетителей Дома культуры.Не удивляйтесь, что иностранец переосмысливает культурный феномен постсоветского пространства. Кьяртанссон рос во время "холодной войны" в прокоммунистической семье. Родители, связанные с театром, воспитывали его на произведениях Чехова и запрещали смотреть "Санта-Барбару".Взяв за основу идеи сторителлинга, как самого актуального формата в искусстве, Кьяртанссон размышляет, как культура и ее эмоциональная сила меняют жизни людей.Тему ассимиляции и адаптации культур изучают участники группового проекта "В Москву! В Москву! В Москву!" В нем Кьяртанссон выступает не только как художник, но и как куратор.Избранные произведения Рагнара соседствуют с работами мастеров, с которыми он сотрудничал. Акцент — на эффекте повторения, созвучия и перекличке в искусстве.Яркий и один из самых впечатляющих примеров — двухканальное видео "Грозный-прегрозный". На нем воссозданы интерьеры Третьяковки: зал с полотном Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", которое дважды пострадало из-за нападений. Актеры инсценируют эпизод вандализма, а художник размышляет о силе воздействия искусства на человеческую душу.На мультиформатной выставке "Я моторы гондолы разбираю на части. Карнавал в четырех действиях" участники анализируют и переизобретают феномен как русского скоморошества, так и европейского карнавала.Посетители перемещаются между шатрами по проходам, как будто предназначенным для народных гуляний. Можно смотреть на экспонаты-костюмы или изучать перформансы. Наталья Пшеничникова для оперы "Catfish" написала либретто на основе переписки незнакомцев в Сети, а Татьяна Чижикова и Полина Бахтина придумали двухчасовую танцевальную процессию "Думаю, вам показалось".А еще можно слушать стендап-выступления "Новые шутки о главном". В центре выставочного пространства популярные комики расскажут о природе смешного, советском юморе.В итоге первые выставки в новой "ГЭС-2" закладывают основу новой философии. "Люди будут формировать пространство, а пространство будет формировать людей", — уверена Тереза Мавика.
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. В Москве открылся Дом культуры "ГЭС-2" — постоянная площадка фонда V–A–C. По замыслу это станет новым "местом силы" с творческими резиденциями для художников и новейшим искусством для публики. Показывать будут лучшее, но свое: не привезенные зарубежные блокбастеры, а собственные или созданные в коллаборации с западными авторами. О том, как устроена "ГЭС-2", почему главное — это посетители и при чем тут "Санта-Барбара", — в материале РИА Новости.
Белый фасад и голубые трубы
"Мы здесь всегда рады людям, место есть для всех, даже тех, кто не знает или не принимает сегодняшнее искусство, — рассказала РИА Новости глава фонда V–A–C Тереза Иароччи Мавика. — Любой человек должен любить культуру, которая рождается в нашем мире. "ГЭС-2" — для того, чтобы лучше понять себя".
Не один год белоснежный фасад здания на Болотной набережной манил каждого, кто шел мимо. Но заглянуть за заграждения и узнать, что там происходит, было невозможно: пришлось ждать окончания реконструкции.
События такого масштаба в российской столице не было давно (не считая простаивающего пространства и долгостроя "Зарядье", которое потом успешно интегрировали в социальную и культурную жизнь города).
Москва, можно сказать, перенимает в этом случае успешный западный опыт. Например, Лондона: когда-то заброшенную и небезопасную индустриально-складскую зону Баттерси превратили там в популярный и дорогой район. А местная электростанция стала всемирной достопримечательностью.
Кстати, в Баттерси творили архитекторы Ричард Роджерс и Норман Фостер, их считают создателями стиля хай-тек вместе с Ренцо Пьяно. Он и работал над реконструкцией "ГЭС-2".
Посетители в культурном центре искусства Дом культуры "ГЭС-2" в Москве
По задумке должно было получиться пространство во всех смыслах открытое: чтобы можно было зайти с набережной, прогуляться по внутренним помещениям, заглянуть в специально высаженный парк. А еще – через гигантские окна смотреть на реку и не замечать преград в виде несущих конструкций или массивных рам.
Как отмечает Пьяно, его самый любимый момент, "когда приходят люди и выбирают себе маршруты: именно тогда здание начинает жить и дышать".
Не забыл архитектор об экологии. На кровле — встроенные солнечные батареи, а голубые трубы, "визитную карточку" "ГЭС-2", используют для забора и очистки воздуха.
Здание культурного центра искусства Дом культуры "ГЭС-2" и скульптура "Большая глина № 4" в Москве
Свет, цвет и звук
Ключевая характеристика внутреннего пространства — свет. Он везде: проникает через множество окон, отражается от воды. Даже в пасмурную погоду не темно, благодаря белым оттенкам интерьера помещение выглядит воздушно.
Если зайти со стороны набережной, попадаешь на своеобразную Площадь — инфоточку, сразу рядом — Библиотека. В правом ризалите творческие студии для российских и зарубежных художников.
Центральный "неф" — так называемый Проспект. Вдоль него основные пространства для художественных и просветительских программ, поблизости магазин и Актовый зал.
"У нас интерес не в том, чтобы привозить западные блокбастеры, — рассказывает руководитель выставочного отдела Катерина Чучалина. — Мы пошли по другому пути: "ГЭС-2"— место для создания новых работ здесь, в России".
Сцена с музыкальными инструментами в культурном центре искусства Дом культуры "ГЭС-2" в Москве
То есть раньше здесь делали электричество, а теперь — новое искусство. Сейчас в "ГЭС-2" три больших проекта, в следующем сезоне (его представят в мае 2022 года) пройдут 45 международных выставок.
Творческое пространство не заканчивается за пределами здания. Со стороны Храма Христа Спасителя — березовая роща, под которой двухуровневая парковка. Сейчас здесь деревянные скульптуры (инсталляция Джузеппе Пеноне). А летом во Дворе планируют театральные постановки, перформансы и концерты.
Представления будут давать и на верхних уровнях Проспекта — обещают отличный звук (за счет специальных акустических "колпаков").
"Для меня культура — это процесс познания мира: вокруг нас, других людей, внутри себя, — рассуждает президент V-A-C Леонид Михельсон. — Иными словами, это средство прямой коммуникации всех со всеми в самых разнообразных формах. И Дом культуры "ГЭС-2" не что иное, как открытое пространство культурного общения".
Участники съемок в культурном центре искусства Дом культуры "ГЭС-2" в Москве
У каждого своя "Санта Барбара"
"Смысл жизни любого человека в том, чтобы что-то делать для других, — уверена Тереза Иароччи Мавика. — Фонд V–A–C основали, чтобы рассказывать миру про искусство, которое появилось здесь в девяностые, развивать и выстраивать диалог. В этом здании мы продолжаем — но более мощно — говорить о русском искусстве".
На Проспекте оборудовали настоящую киностудию: она нужна для проекта "Санта-Барбара". Живая скульптура Рагнара Кьяртанссона. Исландский художник переснимет 98 эпизодов теленовеллы прямо на глазах у посетителей Дома культуры.
Не удивляйтесь, что иностранец переосмысливает культурный феномен постсоветского пространства. Кьяртанссон рос во время "холодной войны" в прокоммунистической семье. Родители, связанные с театром, воспитывали его на произведениях Чехова и запрещали смотреть "Санта-Барбару".
Взяв за основу идеи сторителлинга, как самого актуального формата в искусстве, Кьяртанссон размышляет, как культура и ее эмоциональная сила меняют жизни людей.
Кьяртанссон во время съемок в культурном центре искусства Дом культуры "ГЭС-2" в Москве
Яркий и один из самых впечатляющих примеров — двухканальное видео "Грозный-прегрозный". На нем воссозданы интерьеры Третьяковки: зал с полотном Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", которое дважды пострадало из-за нападений. Актеры инсценируют эпизод вандализма, а художник размышляет о силе воздействия искусства на человеческую душу.
Фрагмент работы Рагнара Кьяртанссона "Грозный-прегрозный", 2021
На мультиформатной выставке "Я моторы гондолы разбираю на части. Карнавал в четырех действиях" участники анализируют и переизобретают феномен как русского скоморошества, так и европейского карнавала.
Посетители перемещаются между шатрами по проходам, как будто предназначенным для народных гуляний. Можно смотреть на экспонаты-костюмы или изучать перформансы. Наталья Пшеничникова для оперы "Catfish" написала либретто на основе переписки незнакомцев в Сети, а Татьяна Чижикова и Полина Бахтина придумали двухчасовую танцевальную процессию "Думаю, вам показалось".
А еще можно слушать стендап-выступления "Новые шутки о главном". В центре выставочного пространства популярные комики расскажут о природе смешного, советском юморе.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.