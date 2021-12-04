https://ria.ru/20211204/mintrans-1762151789.html
Новая стратегия Минтранса не предполагает ограничений на личные авто
Новая стратегия Минтранса не предполагает ограничений на личные авто - РИА Новости, 04.12.2021
Новая стратегия Минтранса не предполагает ограничений на личные авто
Новая транспортная стратегия не вводит никаких ограничений при развитии всех видов транспорта и не предполагает ограничения использования личных авто, сообщили... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T10:25
2021-12-04T10:25
2021-12-04T10:39
министерство транспорта рф (минтранс россии)
общество
россия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Новая транспортная стратегия не вводит никаких ограничений при развитии всех видов транспорта и не предполагает ограничения использования личных авто, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса."Коммерсант" в субботу сообщил, что транспортная стратегия России до 2035 года предполагает "безальтернативное" ограничение использования россиянами личных автомобилей в пользу общественного транспорта."Транспортная стратегия до 2035 года не вводит никаких ограничений при развитии всех видов транспорта, включая личный", - говорится в сообщении пресс-службы Минтранса."Транспортная стратегия России до 2035 года не предполагает никаких ограничений использования личных авто. Мероприятия стратегии направлены на увеличение мобильности и качества жизни граждан, последовательное развитие всех видов транспорта", - добавили в пресс-службе.
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министерство транспорта рф (минтранс россии), общество, россия
10:25 04.12.2021 (обновлено: 10:39 04.12.2021)
Новая стратегия Минтранса не предполагает ограничений на личные авто
Минтранс: стратегия до 2035 года не ограничивает использование личных автомобилей