https://ria.ru/20211204/merkel-1762026125.html

"Его девочка", "мамочка" и машина. Какое наследие оставит Ангела Меркель

"Его девочка", "мамочка" и машина. Какое наследие оставит Ангела Меркель - РИА Новости, 04.12.2021

"Его девочка", "мамочка" и машина. Какое наследие оставит Ангела Меркель

Под звуки панк-хита времен ГДР "мамочку" проводили в отставку. Исполнять обязанности ей осталось несколько дней, потом пост канцлера займет Олаф Шольц. Ангела... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T08:00

2021-12-04T08:00

2021-12-04T08:06

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Ксения Мельникова. Под звуки панк-хита времен ГДР "мамочку" проводили в отставку. Исполнять обязанности ей осталось несколько дней, потом пост канцлера займет Олаф Шольц. Ангела Меркель находилась у власти 16 лет, побив множество рекордов — первая женщина во главе немецкого правительства, самый влиятельный политик по версии Forbes. Брала оппонентов измором, но всегда искала компромисс. Критики в Германии запомнят и ее ошибки. По мнению некоторых — непростительные."Девочка" Коля"За шестнадцать лет на посту канцлера произошло множество событий, часто довольно сложных. И с политической, и с человеческой точки зрения. Я бы хотела призвать вас в будущем смотреть на мир с позиции других людей", — заявила Ангела Меркель, прощаясь с политической карьерой во дворе Минобороны. Церемония под названием "Вечерняя заря" — высший знак уважения со стороны военных. По традиции оркестру Минобороны могут заказать некоторые музыкальные композиции.Выбор канцлера многих удивил. Известная поклонница классической музыки предпочла хит "матери немецкого панка" Нины Хаген "Ты забыл цветную пленку", написанный в ГДР. Никакого скрытого смысла — Меркель поясняла, что эта песня нравилась ей в юности.Ангела Каснер родилась в 1954-м в Гамбурге, но семья вскоре перебралась в ГДР. Отца — протестантского священника — перевели в церковь на территории Восточной Германии. Он предпочитал не бороться, а налаживать отношения с властями. Это повлияло и на взгляды дочери. Она поняла: необходимо искать компромиссы. Ангела состояла в пионерской организации, потом в аналоге комсомола — Союзе свободной немецкой молодежи. Лучше всего ей давались русский и математика. Но поступать она решила на физический факультет Лейпцигского университета имени Карла Маркса. Защитила диссертацию и занялась наукой.В большую политику Меркель (фамилия первого мужа Ульриха — Прим. ред.) пришла после падения Берлинской стены. Ее быстрый взлет многие объясняли протекцией Гельмута Коля. В 1991-м канцлер назначает "свою девочку", как он по-отечески называл Ангелу, министром по делам женщин и молодежи.С прозвищем "девочка Коля" она раз и навсегда порвет в 1999-м. На выборах в бундестаг блок ХДС/ХСС показал худший за полвека результат. К тому же выяснилось, что Коль в обход закона "О политических партиях" получил несколько миллионов немецких марок от неких спонсоров.Отбросив всякие сантименты, Меркель быстро отмежевалась от наставника. Через прессу резко раскритиковала поведение Коля и потребовала его отставки. Такую "черную неблагодарность" политик воспринял как предательство. Они так и не помирились.Любимая "мамочка" ГерманииВозглавив правительство в 2005-м, Меркель стала первой женщиной-канцлером и первым лидером Германии с естественно-научным образованием.Немцам нравились ее обаяние и скромность. Получая неплохой доход, она не гналась за роскошью: жила в собственной, а не служебной квартире. В Сеть не раз попадали снимки, на которых политик гуляет по обычному супермаркету, покупает творог, овощи, фрукты, сладости. Mutti ("Мамочка"), как ласково называли ее соотечественники, выращивала за городом овощи и делилась с немецкими домохозяйками любимыми рецептами на кулинарных шоу.Сохранила она и многие "советские" привычки. Называет "супермаркет" "универсамом", любит солянку, шашлык или лечо. И порой покупает ненужные вещи, опасаясь дефицита.О личной жизни Меркель предпочитает молчать. Известно только, что первый, еще студенческий брак продлился пять лет. Со вторым супругом она познакомилась в Академии наук в восьмидесятые. Йохим Зауэр — исследователь с мировым именем, в своей сфере его заслуги не меньше, чем у жены в политике. Друзья семьи утверждают, что главный в их паре все-таки Йохим, хотя он любит держаться в тени.Неприметная внешность, отсутствие харизмы — политтехнологи и сами удивлялись популярности Меркель. Один из немецких журналистов прозвал ее "серая жемчужина". И правда, канцлер не отличалась имиджем и оригинальными идеями, не была выдающимся оратором. Сторонилась жарких дебатов, отвечала сухо, логично и с иронией. В немецком даже появился глагол merkeln — "меркелить". То есть действовать осторожно, поджидая случая. И оппоненты на самом деле попадали в ловушку."После ее ухода образуется вакуум"Krisekanzlerin ("кризисный канцлер" — Прим. ред.) боролась с атомной энергией, которую в Германии считают угрозой, и уделяла много внимания вопросам экологии. При ней безработица сократилась, ФРГ меньше других европейских стран страдала от экономических кризисов.Она договаривалась даже с самыми сложными партнерами. "Многие не знают, но госпожа Меркель — машина по поиску компромиссов. Часто, если вопрос заводил в тупик, Ангела нащупывала то, что нас объединяет и позволяет идти дальше", — рассказывал премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, добавляя, что с ее уходом "образуется большой вакуум".Берлин превратился в политическую столицу Европы, отодвинув на второй план Брюссель, Париж и Лондон. Не секрет, что это вызывало раздражение у многих. ФРГ не раз демонстрировала партнерам способность довольно жестко навязывать свою волю. Достаточно вспомнить показательную порку Греции во время кризиса, миграционную политику или антироссийские санкции, поддерживаемые далеко не всеми в Евросоюзе.И все же Меркель сумела сохранить трансатлантическое единство, когда президентом США был Дональд Трамп, договориться с Турцией о размещении мигрантов, запустить Берлинскую конференцию по Ливии и отстоять "Северный поток — 2"."Вы говорите по-русски? Я тоже немножко"Западные СМИ не раз писали, что российского лидера с предыдущим канцлером Герхардом Шредером связывали не просто хорошие политические контакты, а личная симпатия. Между Путиным и Меркель якобы не было такой "химии". И все же они неплохо ладили, поддерживали взаимопонимание, столь важное для нормального диалога. Меркель переходила на русский. Путин — на немецкий.Лидеры обсуждали экономическое сотрудничество и реализацию идеи "Большой Европы от Лиссабона до Владивостока". Берлин предлагал "партнерство для модернизации", которое помогало России развивать не только экономику, но и другие сферы.Но постепенно появились проблемы. Москва делала ставку на двустороннее сотрудничество с Берлином, а Германия действовала как член ЕС, которому необходимо прислушиваться к мнению других европейских стран.Трещина образовалась после присоединения Крыма к России. Последовавшие события на востоке Украины углубили ее. Канцлер безоговорочно поддержала США, жестко отстаивая антироссийские санкции. Но несмотря ни на что всегда выступала за диалог с Москвой. Меркель и Путин сохранили экономическое сотрудничество, при ней удалось создать "нормандский формат" и заключить Минские соглашения.Наследство преемнику"В 2015-м из всех европейских лидеров только Меркель посетила Москву по случаю 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Ее политический стиль совпадает с российским. Главное — конкретика и реализм", — говорит научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов.Она сформировала у соотечественников ощущение социальной устойчивости. "Время, когда Германия заработала, как по-настоящему единая страна", — считает политолог.С ним согласна германист Вероника Вишнякова: "Для немцев Меркель — символ стабильности. С одной стороны, за шестнадцать лет у власти она сократила безработицу почти в два раза, удержала инфляцию на крайне низком уровне и обеспечила гражданам страны комфортный уровень жизни. С другой, ее эпоха напоминает застой. Значительную часть необходимых реформ и решений откладывали на потом, теперь их будет решать преемник".Многолетнее лидерство споткнулось о миграционный кризис 2015-го. В ЕС хлынули потоки беженцев, многие из которых не спасались от войны, а хотели получить социальное пособие. Канцлер выступила ярой защитницей политики открытых дверей, произнеся знаменитое "Wir schaffen das" ("Мы справимся с этим"). Оценили это не все. Решение подорвало ее позицию и рейтинги — особенно на востоке страны.Недовольство выплеснулось в уличные протесты, националистические движения набрало обороты. В целом по стране симпатии немцев завоевала ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ). Меркель оправдывалась: ФРГ нуждается в рабочей силе. Однако аргумент приняли не все, посчитав, что большинство беженцев не намерено трудиться.Катастрофическое наводнение в Рейнском регионе тоже оставило немало вопросов. Аварийная система оповещения попросту не сработала, погибли 180 человек — огромная цифра для мирного европейского государства. При этом с пандемией Германия справляется куда успешнее (почти 70 процентов вакцинированных), но многие не готовы простить властям жесткие разгоны несогласных с политикой ограничений. Популярность Меркель сыграла злую шутку и с ее партией — канцлер стала локомотивом, который вытягивает все объединение. ХДС потеряла лицо, когда она ушла. О решении предупредила за три года, но найти замену все равно непросто."Что делать после отставки?" — этот вопрос у 67-летней Меркель вызывает удивление. В первую очередь — как следует выспаться, потом погулять на природе и, наконец, подумать о себе уже на пенсии. Которая, по подсчетам немецких журналистов, будет не меньше 15 тысяч евро в месяц. К тому же, по примеру предшественников, экс-канцлер может заняться бизнесом и читать платные лекции. Многие бывшие лидеры в Европе давно и успешно конвертируют политический капитал в деньги.

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