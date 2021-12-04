https://ria.ru/20211204/medvedev-1762175270.html

Съезд "Единой России" переизбрал Медведева на пост председателя партии

Съезд "Единой России" переизбрал Медведева на пост председателя партии - РИА Новости, 04.12.2021

Съезд "Единой России" переизбрал Медведева на пост председателя партии

Съезд "Единой России" вновь принял кандидатуру зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева на пост председателя партии, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T14:31

2021-12-04T14:31

2021-12-04T17:15

политика

единая россия

россия

борис грызлов

дмитрий медведев

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Съезд "Единой России" вновь принял кандидатуру зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева на пост председателя партии, передает корреспондент РИА Новости.Он стал руководителем политсилы 26 мая 2012 года. Председатель Высшего совета партии Борис Грызлов предложил переизбрать его на пятилетний срок.Кандидатуру политика на должность председателя партии предложили во время съезда и поддержали единогласно. Срок полномочий главы партии — пять лет.Кроме того, съезд утвердил кандидатуру Бориса Грызлова на пост главы высшего совета партии, в который вошли сто человек. Медведев поздравил его с избранием.Также был определен состав генерального совета партии в количестве 170 человек, его секретарем вновь стал Андрей Турчак.Закрывая съезд, Медведев сказал, что партия может быть вполне довольна не только тем, как провела это мероприятие, но и работой за весь год."Мы действительно старались работать для граждан нашей страны, старались делать как можно больше в этот сложный период. Что-то получилось, что-то получалось похуже, но мы старались", — сказал он.Политик призвал членов партии работать для того, чтобы страна и дальше развивалась, и добавил, что "Единая Россия" сделает для этого все возможное.

https://ria.ru/20211204/putin-1762167267.html

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политика, единая россия, россия, борис грызлов, дмитрий медведев