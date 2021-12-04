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В МЧС назвали безопасную толщину льда на водоемах
В МЧС назвали безопасную толщину льда на водоемах - РИА Новости, 04.12.2021
В МЧС назвали безопасную толщину льда на водоемах
Спасатели напоминают об опасности выхода людей на еще не окрепший лед водоемов; безопасной для одного человека является толщина льда от 10 до 12 сантиметров, а... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T08:08
2021-12-04T08:08
2021-12-04T08:08
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Спасатели напоминают об опасности выхода людей на еще не окрепший лед водоемов; безопасной для одного человека является толщина льда от 10 до 12 сантиметров, а для группы людей - не менее 25 сантиметров.Там добавили, что 1 декабря в Москве начался месячник безопасности, главной целью которого является предупреждение возможных происшествий на водных объектах столицы. Данная профилактическая акция продлится до середины января."В рамках взаимодействия с общественными организациями на водных объектах города спланирована работа более 100 спасательных постов и маршрутов берегового патрулирования с привлечением 1100 добровольных спасателей", - отметили в ведомстве.Кроме того, во всех местах зимнего отдыха, а их более 120, уже выставлены информационные щиты и знаки безопасности о запрете выхода на лед, где он еще не совсем окреп."Там же, где выход на лед разрешен, будет осуществляться контроль за ледовой обстановкой", - резюмировал представитель главка.Ранее в МЧС посоветовали перед планированием рыбалки учитывать погодные условия: прочность льда снижается на четверть, если температура воздуха повышалась до нуля градусов и держалась трое суток."Другую опасность представляет рыбалка в палатках: при провале льда выбраться из импровизированного укрытия будет сложно", - предупреждали спасатели.
https://ria.ru/20211126/chusovaya-1760926057.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС назвали безопасную толщину льда на водоемах
Безопасным для человека считается лед толщиной 10-12 сантиметров
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Спасатели напоминают об опасности выхода людей на еще не окрепший лед водоемов; безопасной для одного человека является толщина льда от 10 до 12 сантиметров, а для группы людей - не менее 25 сантиметров.
"Напомним, что для безопасного нахождения на льду его толщина должна составлять 10-12 сантиметров, для массового выхода людей - не менее 25 сантиметров", - рассказали РИА Новости в столичном главке МЧС.
Там добавили, что 1 декабря в Москве
начался месячник безопасности, главной целью которого является предупреждение возможных происшествий на водных объектах столицы. Данная профилактическая акция продлится до середины января.
"В рамках взаимодействия с общественными организациями на водных объектах города спланирована работа более 100 спасательных постов и маршрутов берегового патрулирования с привлечением 1100 добровольных спасателей", - отметили в ведомстве.
Кроме того, во всех местах зимнего отдыха, а их более 120, уже выставлены информационные щиты и знаки безопасности о запрете выхода на лед, где он еще не совсем окреп.
"Там же, где выход на лед разрешен, будет осуществляться контроль за ледовой обстановкой", - резюмировал представитель главка.
Ранее в МЧС
посоветовали перед планированием рыбалки учитывать погодные условия: прочность льда снижается на четверть, если температура воздуха повышалась до нуля градусов и держалась трое суток.
"Другую опасность представляет рыбалка в палатках: при провале льда выбраться из импровизированного укрытия будет сложно", - предупреждали спасатели.