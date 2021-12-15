https://ria.ru/20211215/rybalka-1763907433.html

Зимняя рыбалка: без чего не обойтись и где ловить - на реке или озере

Зимняя рыбалка: особенности и виды ловли рыбы на льду, выбор снастей и приманок

Зимняя рыбалка: без чего не обойтись и где ловить - на реке или озере

Зимняя рыбалка для одних серьезное хобби, для других — сезонное развлечение. Как правильно подготовиться к подледной ловле, какой период времени для нее лучше... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T18:42

2021-12-15T18:42

2021-12-15T18:42

зима (время года)

отдых

россия

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Зимняя рыбалка для одних серьезное хобби, для других — сезонное развлечение. Как правильно подготовиться к подледной ловле, какой период времени для нее лучше выбрать и какие особенности нужно учитывать, рыбача на на льду реки или озера, — в материале РИА Новости.Зимняя рыбалкаВ России зимней рыбалкой обычно называют подледную ловлю, в то время как в странах с более мягким климатом она может проходить и на открытой воде. Увлеченных этим видом отдыха в народе называют "пингвинами": не каждому понятно, какое удовольствие можно получить, часами просиживая на морозе у открытой лунки. Однако, как говорят и опытные рыбаки, и новички, ловля на льду может быть увлекательным, вызывающим азарт процессом.Отличия от летней рыбалкиЗимняя и летняя рыбалка – два направления одного увлечения. Тем не менее в них различается буквально все: от снастей до тактики ловли. Подробнее об этом РИА Новости рассказал Александр Оришев, доктор исторических наук, автор книг "Где и как ловить рыбу в Подмосковье", "Секреты Подмосковной рыбалки. Путеводитель для туристов", рыбак с сорокалетним стажем.Эксперт выделяет такое преимущество холодного времени года: на стабильном льду можно ловить рыбу в любой точке водоема, найти с помощью эхолота ее стоянку. Летом это возможно только при наличии лодки.Зато для зимней рыбалки нужны свои снасти. Типичная для этого периода удочка — небольшая, оснащенная маленькой блесной – мормышкой. Если используется насадка, то это чаще всего мотыль. Он бывает специальный, кормовой, служащий приманкой.Другая особенность зимней рыбалки – миниатюрность во всем. Достаточно сказать, что диаметр лески не превышает 0,1-0,12 миллиметра.Другая закономерность клева — в его сезонности: по словам эксперта, самый лучший клев зимой – во время первого и последнего льда. А это наиболее опасное время для рыбалки. Неслучайно рыбаки, выходящие на лед в марте, так часто становятся объектом пристального внимания со стороны МЧС.Особенности ловлиОсобенности подледной ловли зависят от того, с течением водоем или без, пресная и соленая в нем вода. Исходя из этого выбирают технику, снасти и виды наживки.РекаЗимняя рыбалка на реке требует определенных знаний и сноровки. Из-за течения обычную прикормку для стоячей воды легко размывает, и через несколько минут приходится засыпать ее снова. Лучше добавить в смесь немного земли, это сделает ее более плотной и стойкой. Бывалые рыбаки также используют для этого глину, овсяную муку, скатывая прикорм в небольшие шарики.В это время года рыба ест небольшими порциями. Поэтому перебирать с количеством прикорма не рекомендуется. Для зимней ловли на реке хорошо брать мелкого мотыля и панировочные сухари. Последние создают в воде замутнение, которое привлекает рыбу, личинки должны удерживать ее под лункой.Приманки для реки бывают искусственные и натуральные. Среди натуральных лидируют мотыль и червь. Первого нанизывают на крючок или мормышку по нескольку штук, второго разделяют на небольшие части. Также рыбаки рекомендуют ловить на опарыша, бокоплава, мормыша и им подобных донных жителей, тесто, манку и распаренную перловку. Речных хищников приманивают мальком и живцом. Искусственные приманки призваны создавать иллюзию натурального корма, поэтому ими нужно уметь пользоваться и правильно "играть", так как лежащий на дне без движения балансир не привлечет рыбу.Еще одно непременное условие удачи — правильное место. Бывалые рыбаки всегда делают ряд лунок, чтобы изучить дно и найти уловистые точки с перекатами, ямами, корягами. В каждой проруби нужно поиграть приманкой на разной глубине, заметив признак поклевки — добавить прикорм и отметить место.Такой же тактики придерживаются и любители ловить хищную рыбу.ОзероТакой водоем — классика зимней рыбалки. На озере почти нет течения, поэтому рыба здесь меньше двигается, и не нужно постоянно передвигаться от лунки к лунке, достаточно прикормить одно место. Самый лучший вариант здесь — поплавочная удочка, однако неплохо подойдет все: фидеры, спиннинги, жерлицы, поставушки и прочее. Приманки и прикормки озерной рыбе подойдут те же, что и речной, причем скреплять их глиной уже не нужно.ВодохранилищеНа водохранилище советуют найти подходящую глубину и расположиться подальше от шумной толпы остальных рыбаков, в 100-300 метрах, прикормив несколько лунок. Если есть эхолот, хорошо выявить ямы, коряги, русла притоков. Обычная глубина обитания рыбы зимой — от одного до трех метров. Выбор снастей и прикормок зависит от того, на что больше похоже конкретное водохранилище — текущую реку или более стабильное в этом плане озеро.МореЛовить рыбу зимой на море лучше всего вдали от берега, в неморозную безветренную погоду. Следует помнить, что соленая вода замерзает хуже и лед на ней менее прочный. Удобно рыбачить на пирсах, волнорезах, небольших скалах и камнях. Большинство используют на море привычные донку, спиннинг, поплавочную удочку или глубинные снасти. Например, рыбалка на Северном Каспии, Балтийском и некоторых местах Азовского моря очень схожа с пресноводной — там водится много речных обитателей. Северные и дальневосточные моря богаты лососем, скумбрией, навагой. Поэтому особенности ловли зависят от конкретного водоема. Но общие наблюдения показывают, что на море лучше всего улов там, где галечное или галечно-песчаное дно, скопление ракушечника, больших камней, а клев улучшается с началом прилива.В какое время ловитьГоворят, что у любителей рыбалки в проруби есть три времени года: перволедье (конец осени — начало зимы), глухозимье (середина зимы) и последний лед (конец зимы — начало весны).Самым интересным в плане улова временем считается первый лед. Именно его с таким нетерпением ждут увлеченные рыбаки. Происходит это примерно после первых двух недель морозов, когда рыба еще не перешла в зимний режим и ловить можно на мелководье, в зарослях камыша, возле затопленных коряг.Глухозимье в средней полосе России начинается в феврале. Это время для опытных рыбаков. Толщина льда серьезно увеличивается, тяжело бурить лунки, водные жители менее активны и мало реагируют на приманки, а погодные условия требуют идеальной экипировки и выносливости.Последний лед начинается с активности уклейки. Она просыпается первой и начинает кормиться у поверхности воды. Но в это время поведение рыбы непредсказуемо, поэтому приходится часто менять не только лунки, но и реки и озера.В какое время суток выходить на охоту за уловом, зависит от вида рыбы. Например, налим кормится ночью, окунь предпочитает утро, а ерш не против перекусить в течение дня. Карася, плотву и щуку можно ловить круглосуточно.Выбор местаОсновополагающее значение на любой рыбалке играет выбор правильного места. В конце осени, начале декабря и ближе к весне рыба держится недалеко от берега на небольшой глубине, в глухозимье большинство видов перебираются поглубже — в ямы, бровки, к затопленным корягам. Если у рыбака есть эхолот, найти уловистую точку будет проще. Без этого приспособления лучше пробурить некоторое количество лунок, каждую из них прикормить и проверить на поклев.Тактика ловлиТактика зимней рыбалки бывает активной, пассивной и поставочной.Активная предполагает быстрое перемещение между лунками, так называемый ходовой способ ловли. Рыбак бурит несколько отверстий, "прикармливает" их и курсирует между ними. Обойдя все места, можно начать сначала или сделать новые лунки. Этот способ особенно хорош тогда, когда рыба почти не двигается либо совсем стоит на месте. Но лучше им пользоваться при небольшом "минусе", когда лунки не так быстро затягиваются льдом.Пассивная тактика заключается в бурении одной-двух лунок в палатке, возможно, еще двух перед ней (для того, чтобы был повод выйти наружу) и ожидании поклевки. Неплохой улов получается, если прикормленная лунка попала на рыбью "тропу", а также в то время, когда рыба не стоит на одном месте. Особенно это комфортно в сильные морозы: палатка и обогреватель спасают от холода.Поставочный метод рассчитан на точное знание наиболее уловистых мест и не зависит от погоды и активности рыбы. В лунки закидывают жерлица или донные снасти. Рыбак в это время внимательно следит за движением флажков и ждет поклевки.СнастиСнасти для зимней рыбалки очень разнообразны. Выбор их зависит от тактики ловли, вида рыбы и многих других факторов.УдилищаЗимние удочки обычно легкие и миниатюрные. Начинающие любители подледной охоты предпочитают "балалайки" — с катушкой на короткой рукоятке. Такая конструкция позволяет легко управляться с леской, это самое универсальное удилище.Существуют поплавочные удочки, приспособленные для подледного лова, их кладут возле лунки или на специальные подставки. Основание у таких снастей сделано из пенопласта, катушек нет, только мотовильце, так как предназначены они для пассивной ловли и сматывать-разматывать постоянно леску не нужно.Удочки для хищной рыбы с блесной или балансиром оснащены, напротив, вместительной катушкой и прочным упругим удильником, так как закидывают их на большую глубину. Такие снасти делают разборными, чтобы они могли поместиться в рыбацкий ящик.Выбирать подходящую удочку необходимо исходя из ее предназначения.ЖерлицыЭтот вид снасти предназначен для ловли хищных видов рыб. Конструкция жерлиц бывает самой разной. Например, элементарный вариант – когда к леске с оснасткой и живцом, погруженными в лунку, приделан небольшой отрезок прутика с клочком яркой ткани. Хищник заглатывает наживку, ветка отгибается, подавая рыбаку сигнал о клеве. Однако наиболее часто устройство представляет собой специальный держатель с катушкой и флажком. Такие версии встречаются в рыболовных магазинах.ЛескаПлетеная леска для зимней рыбалки не подходит, так как примерзает ко льду. Профессионалы подледного лова используют монофильные. Кроме того, леска должна быть:ГрузГрузила делятся на неподвижные, скользящие, подвесные. Чаще всего используются свинцовые, реже из других металлов и сплавов. Самое простое грузило — это дробинка с прорезью посередине для крепления на леске. Леску вставляют в прорезь, затем сжимают дробинку. Обычно на зимних удочках для ловли в стоячей воде редко когда применяется больше одного грузила. При быстром течении чаще используют зафиксированную выше поводка на леске скользящую огрузку, подобранную по силе потока.КрючкиДля зимней рыбалки чаще всего используют крючки №16-22. Проволока должна быть тонкой и прочной. Есть специальные крючки для мотыля, они маркируются производителем и имеют красный цвет.Важные параметры крючка – длина цевья (прямой части) и ширина загиба. Их нужно учитывать при покупке оснащения. Идеально, когда длина цевья в 1,5 раза больше радиуса загиба. Иначе велика вероятность холостых подсечек.Крючки для мормышек обычно идут с уже впаянным грузиком. Они должны быть не только очень прочными, но и долго оставаться острыми после частых соприкосновений с дном и ракушками.КормушкиКормушки используются для приманки нехищной рыбы и бывают нескольких типов:Приманки и наживкиЗимой чаще других применяются:Для наживки на хищников прекрасно подходят уклейка, карась, плотва, пескарь.Из искусственных приманок популярностью пользуются мормышки, блесны и балансиры. Также можно использовать тесто, манку, перловку, кукурузу.СнаряжениеСнаряжение для любителя зимней рыбалки не менее важно, чем правильные снасти и наживки. Понадобятся следующие инструменты:Для пассивной рыбалки хорошо взять с собой палатку и обогрев (подойдут обычные свечи или газовая горелка), а любителям ловить хищников — багор, чтобы вытащить крупную рыбу из лунки, и зевник для извлечения крючков из пасти.Если клев радует и сидеть на складном стуле не приходится, пригодятся наколенники из пенки — чтобы устроиться у лунки.Одежда и обувьТемпературы от 0 до -30 градусов с ветром, пронизывающим до костей, — обычное дело на зимней рыбалке. О том, как правильно одеваться в таких условиях, рассказывает Дмитрий Андрусенко.Сейчас популярны легкие и теплые сапоги из ЭВА (англ. eva foam, вспененный этиленвинилацетат)."Одежда рыболова зимой должна быть теплой и сравнительно легкой, чтобы при длительной ходьбе избежать перегрева тела. На голову — шапку-ушанку, на руки — меховые или ватные рукавицы, соединенные под курткой шнуром — чтобы не потерять. Обувь не должна быть тесной. Если раньше рыболовы предпочитали валенки с глубокими калошами, то сейчас больше берут утепленные сапоги, рассчитанные на погоду до – 45 градусов. Желательно иметь с собой запасную пару носков или портянок. Собираясь на рыбалку, вымойте ноги водой комнатной температуры, так они меньше мерзнут", — делится Александр Оришев.Правила рыболовстваПравила рыбалки в разных регионах могут отличаться. Поэтому прежде всего следует изучить требования местности, где планируется отдых. В целом в РФ этот вопрос регламентирует Федеральный закон "О любительском рыболовстве" (№ 475-ФЗ)."Рыболову всегда следует помнить о правилах, в них содержатся ограничения по видам рыб, суточные нормы в регионе. На Камчатке, например, существуют участки, которые выделяются на естественных водоемах для ловли тихоокеанских лососей. Но тут круглый год рыбалка платная, даже когда они уже отнерестились", — добавляет Дмитрий Андрусенко.Безопасность в зимней палаткеПалатку следует тщательно закрепить на надежном участке льда. Но особенно важно соблюдать осторожность с отопительными приборами.Безопасность на льдуЗимой, на замерзшем водоеме, особенно важно скрупулезно соблюдать правила безопасности. Александр Оришев советует строго придерживаться всех нижеследующих правил.

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зима (время года), отдых, россия