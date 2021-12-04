https://ria.ru/20211204/krym-1762190734.html

Назарбаев объяснил, почему не признал Крым российским в 2014 году

Назарбаев объяснил свою позицию по Крыму - РИА Новости, 04.12.2021

Назарбаев объяснил, почему не признал Крым российским в 2014 году

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну, почему Казахстан не стал признавать Крым в 2014 РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T17:35

2021-12-04T17:35

2021-12-04T21:00

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну, почему Казахстан не стал признавать Крым в 2014 году."Был референдум (в Крыму о воссоединении с Россией. — Прим. ред.). Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было бы мне признать Осетию, Абхазию, Косово, Косово тоже нас просит, чтобы мы их признали", — сказал Назарбаев. Его слова приводит Sputnik Kazakhstan.В материале уточняется, что экс-лидер Казахстана не поддержал семь лет назад и украинскую сторону, несмотря на призывы со стороны Петра Порошенко. По словам бывшего президента, во время референдума люди высказались, где хотят жить."Когда в Украине было все спокойно, отношения с Россией были близкие, все, кто жил в Крыму, могли ездить к родственникам, друзьям, общаться, а когда украинские националисты пришли и сказали, что все для украинцев, они забеспокоились, конечно, и обратились с просьбой принять снова в состав России, был же референдум. <…> Нехорошо все это. Все это возникло за счет переворота, который случился Киеве", — добавил он.Интервью с американским режиссер легло в основу фильма Qazaq. History of The Golden Man.В 2019 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не считает присоединение Крыма к России аннексией, так как это "слишком тяжелое слово". Он также отметил, что страна имеет абсолютно доверительные и добрососедские отношения с Москвой.

https://ria.ru/20211130/priznanie-1761509518.html

https://ria.ru/20211025/koroleva-1756159926.html

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в мире, казахстан, республика крым, оливер стоун, россия