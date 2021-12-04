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Назарбаев объяснил, почему не признал Крым российским в 2014 году
Назарбаев объяснил свою позицию по Крыму - РИА Новости, 04.12.2021
Назарбаев объяснил, почему не признал Крым российским в 2014 году
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну, почему Казахстан не стал признавать Крым в 2014 РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T17:35
2021-12-04T21:00
в мире
казахстан
республика крым
оливер стоун
россия
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну, почему Казахстан не стал признавать Крым в 2014 году."Был референдум (в Крыму о воссоединении с Россией. — Прим. ред.). Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было бы мне признать Осетию, Абхазию, Косово, Косово тоже нас просит, чтобы мы их признали", — сказал Назарбаев. Его слова приводит Sputnik Kazakhstan.В материале уточняется, что экс-лидер Казахстана не поддержал семь лет назад и украинскую сторону, несмотря на призывы со стороны Петра Порошенко. По словам бывшего президента, во время референдума люди высказались, где хотят жить."Когда в Украине было все спокойно, отношения с Россией были близкие, все, кто жил в Крыму, могли ездить к родственникам, друзьям, общаться, а когда украинские националисты пришли и сказали, что все для украинцев, они забеспокоились, конечно, и обратились с просьбой принять снова в состав России, был же референдум. &lt;…&gt; Нехорошо все это. Все это возникло за счет переворота, который случился Киеве", — добавил он.Интервью с американским режиссер легло в основу фильма Qazaq. History of The Golden Man.В 2019 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не считает присоединение Крыма к России аннексией, так как это "слишком тяжелое слово". Он также отметил, что страна имеет абсолютно доверительные и добрососедские отношения с Москвой.
https://ria.ru/20211130/priznanie-1761509518.html
https://ria.ru/20211025/koroleva-1756159926.html
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в мире, казахстан, республика крым, оливер стоун, россия
17:35 04.12.2021 (обновлено: 21:00 04.12.2021)
 
Назарбаев объяснил свою позицию по Крыму

Назарбаев заявил, что не признал Крым российским из-за других территориальных споров

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБывший Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Бывший Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну, почему Казахстан не стал признавать Крым в 2014 году.
"Был референдум (в Крыму о воссоединении с Россией. — Прим. ред.). Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было бы мне признать Осетию, Абхазию, Косово, Косово тоже нас просит, чтобы мы их признали", — сказал Назарбаев. Его слова приводит Sputnik Kazakhstan.
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В материале уточняется, что экс-лидер Казахстана не поддержал семь лет назад и украинскую сторону, несмотря на призывы со стороны Петра Порошенко. По словам бывшего президента, во время референдума люди высказались, где хотят жить.
"Когда в Украине было все спокойно, отношения с Россией были близкие, все, кто жил в Крыму, могли ездить к родственникам, друзьям, общаться, а когда украинские националисты пришли и сказали, что все для украинцев, они забеспокоились, конечно, и обратились с просьбой принять снова в состав России, был же референдум. <…> Нехорошо все это. Все это возникло за счет переворота, который случился Киеве", — добавил он.
Интервью с американским режиссер легло в основу фильма Qazaq. History of The Golden Man.
В 2019 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не считает присоединение Крыма к России аннексией, так как это "слишком тяжелое слово". Он также отметил, что страна имеет абсолютно доверительные и добрососедские отношения с Москвой.
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