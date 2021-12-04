Назарбаев объяснил, почему не признал Крым российским в 2014 году

17:35 04.12.2021 (обновлено: 21:00 04.12.2021)
Назарбаев объяснил свою позицию по Крыму
Назарбаев заявил, что не признал Крым российским из-за других территориальных споров
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну, почему Казахстан не стал признавать Крым в 2014 году.
"Был референдум (в Крыму о воссоединении с Россией. — Прим. ред.). Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было бы мне признать Осетию, Абхазию, Косово, Косово тоже нас просит, чтобы мы их признали", — сказал Назарбаев. Его слова приводит Sputnik Kazakhstan.
В материале уточняется, что экс-лидер Казахстана не поддержал семь лет назад и украинскую сторону, несмотря на призывы со стороны Петра Порошенко. По словам бывшего президента, во время референдума люди высказались, где хотят жить.
"Когда в Украине было все спокойно, отношения с Россией были близкие, все, кто жил в Крыму, могли ездить к родственникам, друзьям, общаться, а когда украинские националисты пришли и сказали, что все для украинцев, они забеспокоились, конечно, и обратились с просьбой принять снова в состав России, был же референдум. <…> Нехорошо все это. Все это возникло за счет переворота, который случился Киеве", — добавил он.
Интервью с американским режиссер легло в основу фильма Qazaq. History of The Golden Man.
В 2019 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не считает присоединение Крыма к России аннексией, так как это "слишком тяжелое слово". Он также отметил, что страна имеет абсолютно доверительные и добрососедские отношения с Москвой.
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