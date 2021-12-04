https://ria.ru/20211204/koronavirus-1762165359.html

Стало известно, сколько еще лет продлится коронавирус

Британские ученые дали срок пандемии коронавируса - РИА Новости, 04.12.2021

Стало известно, сколько еще лет продлится коронавирус

Коронавирус будет представлять серьезную опасность как минимум до 2026 года — к такому выводу пришли специалисты Scientific Advisory Group for Emergencies... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T12:53

2021-12-04T12:53

2021-12-04T16:56

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Коронавирус будет представлять серьезную опасность как минимум до 2026 года — к такому выводу пришли специалисты Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE)."SARS-CoV-2 продолжит угрожать системе здравоохранения и требовать активного контроля посредством вакцинации и мониторинга данных в течение как минимум пяти ближайших лет", — заявила организация.По мнению экспертов, этот срок может увеличиться, если меры по вакцинации и общему сдерживанию распространения заболевания будут недостаточно эффективными.Кроме того, британские ученые определили, что в Соединенном Королевстве, по сравнению с остальной Европой, ситуация с ростом заболеваемости стабилизировалась. По их мнению, этого удалось добиться благодаря широкой прививочной кампании.Тем не менее специалисты из разных стран не исключают новой волны коронавируса. Это связано с тем, что в двадцатых числах ноября в Ботсване и ЮАР выявили новый штамм SARS-CoV-2 — B.1.1.529. Исследователи отмечают, что он отличается высокой трансмиссивностью и устойчивостью к вакцинам. На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения признала этот штамм "вызывающим беспокойство" и дала ему название по греческой букве "омикрон". Его выявили уже в четырех десятках стран, в России, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, случаев заражения пока не зафиксировали.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Как отмечал Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

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ботсвана, юар, европа, воз, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19