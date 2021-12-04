https://ria.ru/20211204/koronavirus-1762161175.html
Данные по омикрон-штамму пока изучают, заявил Проценко
Данные по омикрон-штамму пока изучают, заявил Проценко - РИА Новости, 04.12.2021
Данные по омикрон-штамму пока изучают, заявил Проценко
Пока по новому штамму COVID "омикрон" накоплено очень мало данных, они только анализируются, делать заявления по нему рано, сообщил главврач больницы в... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T12:33
2021-12-04T12:33
2021-12-04T12:33
распространение коронавируса
общество
юар
воз
здоровье - общество
коммунарка (москва)
коронавирус covid-19
денис проценко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568899107_0:62:1000:625_1920x0_80_0_0_ef544f48ea2d74c59dc1fb247e82a5bf.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Пока по новому штамму COVID "омикрон" накоплено очень мало данных, они только анализируются, делать заявления по нему рано, сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ria.ru/20211204/pandemiya-1762158637.html
юар
коммунарка (москва)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568899107_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_3aa7da6b418bcf1d63ec4a3ad842be5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, юар, воз, здоровье - общество, коммунарка (москва), коронавирус covid-19, денис проценко
Данные по омикрон-штамму пока изучают, заявил Проценко
Главврач Проценко: по новому штамму COVID-19 "омикрон" пока мало данных, они изучаются