https://ria.ru/20211204/koronavirus-1762161175.html

Данные по омикрон-штамму пока изучают, заявил Проценко

Данные по омикрон-штамму пока изучают, заявил Проценко - РИА Новости, 04.12.2021

Данные по омикрон-штамму пока изучают, заявил Проценко

Пока по новому штамму COVID "омикрон" накоплено очень мало данных, они только анализируются, делать заявления по нему рано, сообщил главврач больницы в... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T12:33

2021-12-04T12:33

2021-12-04T12:33

распространение коронавируса

общество

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коммунарка (москва)

коронавирус covid-19

денис проценко

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Пока по новому штамму COVID "омикрон" накоплено очень мало данных, они только анализируются, делать заявления по нему рано, сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20211204/pandemiya-1762158637.html

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общество, юар, воз, здоровье - общество, коммунарка (москва), коронавирус covid-19, денис проценко