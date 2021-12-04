https://ria.ru/20211204/instagram-1762191779.html

В работе Instagram произошел сбой

В работе Instagram произошел сбой - РИА Новости, 04.12.2021

В работе Instagram произошел сбой

Пользователи Instagram жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T17:46

2021-12-04T17:46

2021-12-04T17:46

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Пользователи Instagram жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Сбой в работе соцсети произошел примерно в 17.00 мск. По данным Downdetector, в работе Instagram проблемы в основном связаны с работой приложения, а также сайта и соединения с сервером.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Meta (ранее Facebook).

https://ria.ru/20211109/instagram-1758316877.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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