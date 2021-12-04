https://ria.ru/20211204/instagram-1762191779.html
В работе Instagram произошел сбой
В работе Instagram произошел сбой - РИА Новости, 04.12.2021
В работе Instagram произошел сбой
Пользователи Instagram жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T17:46
2021-12-04T17:46
2021-12-04T17:46
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Пользователи Instagram жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Сбой в работе соцсети произошел примерно в 17.00 мск. По данным Downdetector, в работе Instagram проблемы в основном связаны с работой приложения, а также сайта и соединения с сервером.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Meta (ранее Facebook).
https://ria.ru/20211109/instagram-1758316877.html
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технологии, facebook
В работе Instagram произошел сбой
Downdetector: пользователи Instagram в ряде стран пожаловались на сбои в работе сервиса