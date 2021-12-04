https://ria.ru/20211204/gref-1762181566.html

Греф отметил мощный потенциал российского рынка

Греф отметил мощный потенциал российского рынка - РИА Новости, 04.12.2021

Греф отметил мощный потенциал российского рынка

Россия на фоне энергоперехода и политики властей по поддержанию жесткой макроэкономической стабильности в ближайшие десятилетия будет одним из самых... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T15:55

2021-12-04T15:55

2021-12-04T15:55

экономика

герман греф

сбербанк россии

россия

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ДУБАЙ, 4 дек – РИА Новости. Россия на фоне энергоперехода и политики властей по поддержанию жесткой макроэкономической стабильности в ближайшие десятилетия будет одним из самых привлекательных рынков в мире в соотношении риск-прибыль, считает глава Сбербанка Герман Греф.Глава Сбербанка добавил, что разумные финансовая, макроэкономическая политика и инвестиционный климат добавляют привлекательности стране. "Мне не кажется, что президент и правительство России отступят в ближайшее время от поддержания очень жесткой макроэкономической стабильности, которая является основой для любых инвестиций", - полагает он.Греф отметил, что Россия открывает для инвесторов колоссальные возможности из-за отсутствия должной конкуренции в целом ряде секторов. Например, особый интерес представляют сельское хозяйство, транспортная логистика, высокотехнологичный сектор. Также пока сохраняется возможность инвестиций в традиционные сектора энергетики, потому что они будут сохранять свою актуальность еще 15-20 лет, уверен он.Глава Сбербанка напомнил, что объем необходимых инвестиций в энергопереход России составит около 1 триллиона долларов. При этом 80% данной суммы можно будет найти внутри страны за счет развития лесов и продажи квот по сокращению парниковых выбросов на внутреннем и внешнем рынке.

https://ria.ru/20211128/ekonomika-1761108933.html

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экономика, герман греф, сбербанк россии, россия