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В Эстонии оппозиция призвала не ратифицировать договор о границе с Россией
В Эстонии оппозиция призвала не ратифицировать договор о границе с Россией - РИА Новости, 04.12.2021
В Эстонии оппозиция призвала не ратифицировать договор о границе с Россией
Оппозиционная парламентская партия Isamaa ("Отечество") призвала правительство Эстонии воздержаться от дальнейших консультаций с Россией о возможности... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T19:46
2021-12-04T19:46
в мире
граница
ссср
эстония
россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 дек - РИА Новости. Оппозиционная парламентская партия Isamaa ("Отечество") призвала правительство Эстонии воздержаться от дальнейших консультаций с Россией о возможности ратификации договора о границе с учетом нынешней геополитической ситуации, сообщила в субботу пресс-служба партии.В опубликованном в субботу политическом заявлении совета уполномоченных Isamaa отмечается, что из-за миграционного кризиса на границах Латвии, Литвы и Польши и из-за напряженной ситуации возле украинской границы в регионе возникло противостояние, которое требует от эстонского правительства отказаться от ратификации договора о границе с РФ.По словам председателя Isamaa Хелера-Валдора Сеэдера, по нынешним планам, обустройство границы должно завершиться в 2026 году, но партия убеждена, что провести эти работы можно значительно быстрее. "Поступления в госказну сейчас хорошие, и, если укрепление границы действительно является для правительства приоритетом, найти в ближайшую пару лет дополнительно несколько десятков миллионов евро - задача для Эстонии вполне реальная", - заявил Сеэдер.Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Первоначально пограничный договор был подписан в 2005 году в Москве. Однако эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора 1920 года, на основании которого проходила довоенная граница. Москва расценила этот шаг как попытку Таллина зарезервировать в будущем право на территориальные притязания и отозвала свою подпись.Тартуский мирный договор был заключен 2 февраля 1920 года. Согласно договору, Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии, также была установлена линия государственной границы между двумя странами. По договору к Эстонии отошла часть Псковской губернии (так называемый Печорский край, ныне Печорский район Псковской области России), территории на правобережье реки Нарова (Нарва, ныне территории в Ленинградской области). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.В 2014 году главами МИД двух стран был подписан новый договор. Этот документ должен быть ратифицирован парламентами обоих государств.
https://ria.ru/20211202/polsha-1761919050.html
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в мире, граница, ссср, эстония, россия
19:46 04.12.2021
 
В Эстонии оппозиция призвала не ратифицировать договор о границе с Россией

В Эстонии оппозиция призвала правительство не ратифицировать договор о границе с Россией

© REUTERS / Ints KalninsЭстонский военный строит забор на границе с Россией в рамках учений Okas 2021
Эстонский военный строит забор на границе с Россией в рамках учений Okas 2021 - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© REUTERS / Ints Kalnins
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 дек - РИА Новости. Оппозиционная парламентская партия Isamaa ("Отечество") призвала правительство Эстонии воздержаться от дальнейших консультаций с Россией о возможности ратификации договора о границе с учетом нынешней геополитической ситуации, сообщила в субботу пресс-служба партии.
В опубликованном в субботу политическом заявлении совета уполномоченных Isamaa отмечается, что из-за миграционного кризиса на границах Латвии, Литвы и Польши и из-за напряженной ситуации возле украинской границы в регионе возникло противостояние, которое требует от эстонского правительства отказаться от ратификации договора о границе с РФ.
"Совет уполномоченных партии выразил убеждение, что продолжение переговоров на тему ратификации договора о границе является безответственным и говорит о недооценке опасности, исходящей от Российской Федерации. Одновременно партия Isamaa призывает правительство значительно ускорить строительство защитных заграждений и систем наблюдения на границе с Россией", - говорится в сообщении.
По словам председателя Isamaa Хелера-Валдора Сеэдера, по нынешним планам, обустройство границы должно завершиться в 2026 году, но партия убеждена, что провести эти работы можно значительно быстрее. "Поступления в госказну сейчас хорошие, и, если укрепление границы действительно является для правительства приоритетом, найти в ближайшую пару лет дополнительно несколько десятков миллионов евро - задача для Эстонии вполне реальная", - заявил Сеэдер.
Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Первоначально пограничный договор был подписан в 2005 году в Москве. Однако эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора 1920 года, на основании которого проходила довоенная граница. Москва расценила этот шаг как попытку Таллина зарезервировать в будущем право на территориальные притязания и отозвала свою подпись.
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Тартуский мирный договор был заключен 2 февраля 1920 года. Согласно договору, Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии, также была установлена линия государственной границы между двумя странами. По договору к Эстонии отошла часть Псковской губернии (так называемый Печорский край, ныне Печорский район Псковской области России), территории на правобережье реки Нарова (Нарва, ныне территории в Ленинградской области). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.
В 2014 году главами МИД двух стран был подписан новый договор. Этот документ должен быть ратифицирован парламентами обоих государств.
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