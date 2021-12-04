В Эстонии оппозиция призвала не ратифицировать договор о границе с Россией
В Эстонии оппозиция призвала правительство не ратифицировать договор о границе с Россией
© REUTERS / Ints KalninsЭстонский военный строит забор на границе с Россией в рамках учений Okas 2021
В опубликованном в субботу политическом заявлении совета уполномоченных Isamaa отмечается, что из-за миграционного кризиса на границах Латвии, Литвы и Польши и из-за напряженной ситуации возле украинской границы в регионе возникло противостояние, которое требует от эстонского правительства отказаться от ратификации договора о границе с РФ.
"Совет уполномоченных партии выразил убеждение, что продолжение переговоров на тему ратификации договора о границе является безответственным и говорит о недооценке опасности, исходящей от Российской Федерации. Одновременно партия Isamaa призывает правительство значительно ускорить строительство защитных заграждений и систем наблюдения на границе с Россией", - говорится в сообщении.
По словам председателя Isamaa Хелера-Валдора Сеэдера, по нынешним планам, обустройство границы должно завершиться в 2026 году, но партия убеждена, что провести эти работы можно значительно быстрее. "Поступления в госказну сейчас хорошие, и, если укрепление границы действительно является для правительства приоритетом, найти в ближайшую пару лет дополнительно несколько десятков миллионов евро - задача для Эстонии вполне реальная", - заявил Сеэдер.
Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Первоначально пограничный договор был подписан в 2005 году в Москве. Однако эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора 1920 года, на основании которого проходила довоенная граница. Москва расценила этот шаг как попытку Таллина зарезервировать в будущем право на территориальные притязания и отозвала свою подпись.
Тартуский мирный договор был заключен 2 февраля 1920 года. Согласно договору, Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии, также была установлена линия государственной границы между двумя странами. По договору к Эстонии отошла часть Псковской губернии (так называемый Печорский край, ныне Печорский район Псковской области России), территории на правобережье реки Нарова (Нарва, ныне территории в Ленинградской области). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.
В 2014 году главами МИД двух стран был подписан новый договор. Этот документ должен быть ратифицирован парламентами обоих государств.