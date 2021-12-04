https://ria.ru/20211204/es-1762174255.html

Европейские страны планируют открыть совместную дипмиссию в Афганистане

Европейские страны планируют открыть совместную дипмиссию в Афганистане - РИА Новости, 04.12.2021

Европейские страны планируют открыть совместную дипмиссию в Афганистане

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в субботу, что несколько европейских стран, в том числе Франция, работают над открытием совместного дипломатического... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T14:24

2021-12-04T14:24

2021-12-04T14:24

в мире

оон

талибан

доха

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эммануэль макрон

мохаммад хасан ахунд

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ПАРИЖ, 4 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в субботу, что несколько европейских стран, в том числе Франция, работают над открытием совместного дипломатического представительства в Афганистане.По его словам, для этого необходимо уладить ряд вопросов с безопасностью.В то же время французский президент, беседуя с журналистами в ходе визита в Доху, пояснил, что проект совместного дипломатического представительства не означает политического признания движения "Талибан"* и политического диалога с его представителями.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"*.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211202/afganistan-1761751237.html

доха

афганистан

франция

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в мире, оон, талибан, доха, афганистан, франция, эммануэль макрон, мохаммад хасан ахунд