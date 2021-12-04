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Европейские страны планируют открыть совместную дипмиссию в Афганистане
Европейские страны планируют открыть совместную дипмиссию в Афганистане - РИА Новости, 04.12.2021
Европейские страны планируют открыть совместную дипмиссию в Афганистане
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в субботу, что несколько европейских стран, в том числе Франция, работают над открытием совместного дипломатического... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T14:24
2021-12-04T14:24
в мире
оон
талибан
доха
афганистан
франция
эммануэль макрон
мохаммад хасан ахунд
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ПАРИЖ, 4 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в субботу, что несколько европейских стран, в том числе Франция, работают над открытием совместного дипломатического представительства в Афганистане.По его словам, для этого необходимо уладить ряд вопросов с безопасностью.В то же время французский президент, беседуя с журналистами в ходе визита в Доху, пояснил, что проект совместного дипломатического представительства не означает политического признания движения "Талибан"* и политического диалога с его представителями.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"*.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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афганистан
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в мире, оон, талибан, доха, афганистан, франция, эммануэль макрон, мохаммад хасан ахунд
14:24 04.12.2021
 
Европейские страны планируют открыть совместную дипмиссию в Афганистане

Президент Макрон: европейские страны планируют открыть совместную дипмиссию в Афганистане

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ, 4 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в субботу, что несколько европейских стран, в том числе Франция, работают над открытием совместного дипломатического представительства в Афганистане.

"Мы с несколькими странами думаем над учреждением места, где могли бы присутствовать наши европейские послы… У нас будет дипломатическое представительство", - цитирует Рейтер Макрона.

По его словам, для этого необходимо уладить ряд вопросов с безопасностью.
В то же время французский президент, беседуя с журналистами в ходе визита в Доху, пояснил, что проект совместного дипломатического представительства не означает политического признания движения "Талибан"* и политического диалога с его представителями.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"*.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреООНТалибанДохаАфганистанФранцияЭммануэль МакронМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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