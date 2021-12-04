https://ria.ru/20211204/ekspert-1762149842.html

Эксперт рассказал о технологических трендах

Эксперт рассказал о технологических трендах - РИА Новости, 04.12.2021

Эксперт рассказал о технологических трендах

Нейротехнологии, "интернет вещей", геоаналитика и предиктивная медицина активно развиваются в настоящее время, в перспективе ближайших 5-10 лет эти направления... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T10:01

2021-12-04T10:01

2021-12-04T10:01

технологии

вымпелком

итэр

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Нейротехнологии, "интернет вещей", геоаналитика и предиктивная медицина активно развиваются в настоящее время, в перспективе ближайших 5-10 лет эти направления будут очень востребованными, сообщил РИА Новости исполнительный вице-президент "Вымпелкома" (бренд "билайн") по развитию цифрового и нового бизнеса Евгений Черешнев.Нейротехнологии, по словам собеседника агентства, - это "попытка синтетически реплицировать некоторые процессы человеческого мозга, например, извлечение смысла из текста, звука или видеоизображения". В рамках работы с видео, например, специалисты учат машины вычленять из видеопотока, в том числе "нелегальные свалки, утечки токсичных отходов, драки, оружие у школ и так далее". "На это сегодня колоссальный спрос", - сообщил эксперт.По его словам, в настоящее время также набирают популярность нейропроцессоры и нейроморфные процессоры. "Это тоже инновация не сегодняшнего дня - многие крупные IT-компании, специализирующиеся на машинном обучении и искусственном интеллекте, используют их в своей деятельности. Тем не менее, это огромная точка роста и спрос превышает предложение. Все, что связано с оптимизацией вычислений для нужд искусственного интеллекта - это глобальный тренд", - добавил он.Если говорить о развитии технологий в медицине, отрасли, которая, по словам Черешнева, не всегда воспринималась как "супертехнологичная", то в этом направлении можно выделить три тренда: персонализация лекарств, предиктивная медицина и инструменты быстрой диагностики.Очень активно, по словам собеседника агентства, в настоящее время развивается индустрия "клонированного" мяса. "Если в ближайшие годы начнется активное внедрение синтетических продуктов, то это очень сильно повлияет на всю инфраструктуру для сельского хозяйства. То есть если фермы перестанут существовать, а продукты будут выращиваться в лабораториях, нужно будет полностью пересматривать логистику и инфраструктуру", - указал он."Интернет вещей", геоаналитика, энергетика будущегоВ качестве еще одного "сильного тренда" исполнительный вице-президент "Вымпелком" отметил развитие "интернета вещей". По его словам, уже в 2022 году глобальный спрос будет на "предиктивную аналитику отказоустойчивости оборудования", которая позволяет прогнозировать, когда та или иная техника может выйти из строя.Геоаналитика, еще один "массовый тренд", по словам Черешнева, помогает анализировать "любой квадрат на карте на предмет совершенно разных данных". В частности, в фермерстве, по его словам, при помощи анализа почвы через аэрофотосъемку, спектрального анализа и спутниковых снимков можно определять структуру и типы почвы и предсказывать, где лучше сажать различные сельхозкультуры."Безусловно, геоаналитика используется для ритейла. Местоположение офисов и точек продаж сегодня зачастую планируется не человеком, а машиной, которая исходя из анализа пассажиропотока, климата, пробок, и даже курса валют, например, может спрогнозировать наиболее эффективную с точки зрения прибыли локацию", - добавил Черешнев.Что касается энергетики, в то в ближайшие десять лет, по словам эксперта, будет повышен спрос на чистый водород, в связи с чем вырастет запрос на планирование инфраструктуры по его добыче. В этом контексте Черешнев отметил проект ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor), "первый потенциально эффективный реактор ядерного синтеза"."В случае успеха этого проекта, вся мировая энергетическая инфраструктура в кратчайшие сроки изменится до неузнаваемости. Нельзя сказать, что быстро исчезнет углеводородное топливо, но переходный период начнется очень быстро. Важно эту революцию не предотвращать, а возглавлять. Никогда еще в истории мы не были так близки к созданию такого эффективного и безопасного топлива", - резюмировал собеседник агентства.

https://radiosputnik.ria.ru/20211123/mozg-1760414615.html

https://ria.ru/20211202/raa_mosty-1760936927.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211130/1761542699.html

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технологии, вымпелком, итэр