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Американцы придумали, как уничтожить Россию
Американцы "раскрыли" план мести Вашингтона из-за Крыма - РИА Новости, 04.12.2021
Американцы придумали, как уничтожить Россию
Читателей американской газеты The Washington Post рассорила статья о якобы планируемом Россией вторжении на Украину. РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T17:59
2021-12-04T17:59
экономика
в мире
украина
сша
республика крым
россия
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Читателей американской газеты The Washington Post рассорила статья о якобы планируемом Россией вторжении на Украину.Такое сообщение было опубликовано в издании со ссылкой на анонимных чиновников в администрации США."Американские чиновники больше не смогут спать в кровати Черчилля в Ялте, которая теперь относится к России, а не к Украине. И за это Соединенные Штаты теперь угрожают России ядерной войной", — предположили в комментариях к материалу."А как Соединенные Штаты отреагировали бы, если бы парочка центральноамериканских государств попали под влияние иностранной державы, которая затем начала бы делать авансы Мексике?" — поинтересовался читатель газеты."Единственный способ справиться с Путиным — &lt;…&gt; уничтожить Россию в экономическом смысле. В краткосрочной перспективе это будет очень жесткая мера по отношению к российскому народу", — высказались в комментариях."Кому какое дело? &lt;…&gt; Держи свой нос подальше от чужих дел, Америка", — возмутился пользователь."Пришло время придумать новую байку про "плохую Россию", чтобы как-то оправдать многомиллиардный военный бюджет Соединенных Штатов", — сыронизировал читатель.Сообщения о якобы подготовке российского вторжения прокомментировали в МИД. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, подобные материалы выходят в рамках "спецоперации по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию". Она также напомнила, что вооруженные силы находятся строго на российской территории.
https://ria.ru/20211203/bayden-1762097353.html
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украина
сша
республика крым
россия
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экономика, в мире, украина, сша, республика крым, россия
17:59 04.12.2021
 
Американцы "раскрыли" план мести Вашингтона из-за Крыма

Американские читатели Washington Post: нужно уничтожить экономику России

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтатуя Свободы в Нью-Йорке
Статуя Свободы в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Читателей американской газеты The Washington Post рассорила статья о якобы планируемом Россией вторжении на Украину.
Такое сообщение было опубликовано в издании со ссылкой на анонимных чиновников в администрации США.
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"Американские чиновники больше не смогут спать в кровати Черчилля в Ялте, которая теперь относится к России, а не к Украине. И за это Соединенные Штаты теперь угрожают России ядерной войной", — предположили в комментариях к материалу.
"А как Соединенные Штаты отреагировали бы, если бы парочка центральноамериканских государств попали под влияние иностранной державы, которая затем начала бы делать авансы Мексике?" — поинтересовался читатель газеты.
"Что бы ни случилось, никто не должен применять ядерное оружие", — забеспокоился пользователь.
"Единственный способ справиться с Путиным — <…> уничтожить Россию в экономическом смысле. В краткосрочной перспективе это будет очень жесткая мера по отношению к российскому народу", — высказались в комментариях.
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"Кому какое дело? <…> Держи свой нос подальше от чужих дел, Америка", — возмутился пользователь.
"Пришло время придумать новую байку про "плохую Россию", чтобы как-то оправдать многомиллиардный военный бюджет Соединенных Штатов", — сыронизировал читатель.
Сообщения о якобы подготовке российского вторжения прокомментировали в МИД. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, подобные материалы выходят в рамках "спецоперации по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию". Она также напомнила, что вооруженные силы находятся строго на российской территории.
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