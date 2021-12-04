Американцы придумали, как уничтожить Россию

Американцы "раскрыли" план мести Вашингтона из-за Крыма
Американские читатели Washington Post: нужно уничтожить экономику России
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Читателей американской газеты The Washington Post рассорила статья о якобы планируемом Россией вторжении на Украину.
Такое сообщение было опубликовано в издании со ссылкой на анонимных чиновников в администрации США.
"Американские чиновники больше не смогут спать в кровати Черчилля в Ялте, которая теперь относится к России, а не к Украине. И за это Соединенные Штаты теперь угрожают России ядерной войной", — предположили в комментариях к материалу.
"А как Соединенные Штаты отреагировали бы, если бы парочка центральноамериканских государств попали под влияние иностранной державы, которая затем начала бы делать авансы Мексике?" — поинтересовался читатель газеты.
"Что бы ни случилось, никто не должен применять ядерное оружие", — забеспокоился пользователь.
"Единственный способ справиться с Путиным — <…> уничтожить Россию в экономическом смысле. В краткосрочной перспективе это будет очень жесткая мера по отношению к российскому народу", — высказались в комментариях.
"Кому какое дело? <…> Держи свой нос подальше от чужих дел, Америка", — возмутился пользователь.
"Пришло время придумать новую байку про "плохую Россию", чтобы как-то оправдать многомиллиардный военный бюджет Соединенных Штатов", — сыронизировал читатель.
Сообщения о якобы подготовке российского вторжения прокомментировали в МИД. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, подобные материалы выходят в рамках "спецоперации по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию". Она также напомнила, что вооруженные силы находятся строго на российской территории.
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