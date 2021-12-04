17:10 04.12.2021 (обновлено: 18:53 04.12.2021)
Захарова ответила на публикации о готовящемся "нападении" России на Украину
Представитель МИД Захарова: США нагнетают обстановку вокруг Украины
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала публикации в американских СМИ о том, что Москва якобы готовит вторжение на Украину, назвав их "спецоперацией по нагнетанию обстановки".
Так, газета Washington Post, ссылаясь на анонимных чиновников в американской администрации, утверждает, что Россия в начале следующего года намерена провести наступление на соседнее государство, задействовав до 175 тысяч военных.
Как заявила Захарова газете "Коммерсант", "российские Вооруженные силы на российской территории — законное право суверенного государства".
"Исходя из действий НАТО в регионе, американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а США. <...> Штаты проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию. <...> Ее основу составляют провокационные действия вблизи российских границ, сопровождаемые обвинительной риторикой в адрес Москвы. В принципе ничего нового — классическая западная тактика. Впечатляет только масштаб наглости и вранья".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. При этом заявления об агрессивных планах Москвы становятся предлогом для размещения большого количества военной техники НАТО вблизи российских границ.
Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.