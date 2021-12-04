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https://ria.ru/20211204/zakharova-1762188806.html
Захарова ответила на публикации о готовящемся "нападении" России на Украину
Захарова ответила на публикации о готовящемся "нападении" России на Украину - РИА Новости, 04.12.2021
Захарова ответила на публикации о готовящемся "нападении" России на Украину
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала публикации в американских СМИ о том, что Москва якобы готовит вторжение на Украину, назвав их... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T17:10
2021-12-04T18:53
в мире
киев
сша
дмитрий песков
нато
мария захарова
россия
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала публикации в американских СМИ о том, что Москва якобы готовит вторжение на Украину, назвав их "спецоперацией по нагнетанию обстановки".Так, газета Washington Post, ссылаясь на анонимных чиновников в американской администрации, утверждает, что Россия в начале следующего года намерена провести наступление на соседнее государство, задействовав до 175 тысяч военных.Как заявила Захарова газете "Коммерсант", "российские Вооруженные силы на российской территории — законное право суверенного государства".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. При этом заявления об агрессивных планах Москвы становятся предлогом для размещения большого количества военной техники НАТО вблизи российских границ.Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211204/zaschita-1762140902.html
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в мире, киев, сша, дмитрий песков, нато, мария захарова, россия
17:10 04.12.2021 (обновлено: 18:53 04.12.2021)
 
Захарова ответила на публикации о готовящемся "нападении" России на Украину

Представитель МИД Захарова: США нагнетают обстановку вокруг Украины

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала публикации в американских СМИ о том, что Москва якобы готовит вторжение на Украину, назвав их "спецоперацией по нагнетанию обстановки".
Так, газета Washington Post, ссылаясь на анонимных чиновников в американской администрации, утверждает, что Россия в начале следующего года намерена провести наступление на соседнее государство, задействовав до 175 тысяч военных.
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
04:36
На Украине раскрыли ложь о взаимоотношениях с НАТО
Как заявила Захарова газете "Коммерсант", "российские Вооруженные силы на российской территории — законное право суверенного государства".
"Исходя из действий НАТО в регионе, американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а США. <...> Штаты проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию. <...> Ее основу составляют провокационные действия вблизи российских границ, сопровождаемые обвинительной риторикой в адрес Москвы. В принципе ничего нового — классическая западная тактика. Впечатляет только масштаб наглости и вранья".
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. При этом заявления об агрессивных планах Москвы становятся предлогом для размещения большого количества военной техники НАТО вблизи российских границ.
Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
Вчера, 22:48
Членство Украины в НАТО не зависит от России, заявила Псаки
 
В миреКиевСШАДмитрий ПесковНАТОМария ЗахароваРоссия
 
 
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