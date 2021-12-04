https://ria.ru/20211204/zakharova-1762188806.html

Захарова ответила на публикации о готовящемся "нападении" России на Украину

Захарова ответила на публикации о готовящемся "нападении" России на Украину - РИА Новости, 04.12.2021

Захарова ответила на публикации о готовящемся "нападении" России на Украину

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала публикации в американских СМИ о том, что Москва якобы готовит вторжение на Украину, назвав их... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T17:10

2021-12-04T17:10

2021-12-04T18:53

в мире

киев

сша

дмитрий песков

нато

мария захарова

россия

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала публикации в американских СМИ о том, что Москва якобы готовит вторжение на Украину, назвав их "спецоперацией по нагнетанию обстановки".Так, газета Washington Post, ссылаясь на анонимных чиновников в американской администрации, утверждает, что Россия в начале следующего года намерена провести наступление на соседнее государство, задействовав до 175 тысяч военных.Как заявила Захарова газете "Коммерсант", "российские Вооруженные силы на российской территории — законное право суверенного государства".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. При этом заявления об агрессивных планах Москвы становятся предлогом для размещения большого количества военной техники НАТО вблизи российских границ.Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211204/zaschita-1762140902.html

https://ria.ru/20211203/nato-1762128104.html

киев

сша

россия

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в мире, киев, сша, дмитрий песков, нато, мария захарова, россия