https://ria.ru/20211204/dtp-1762187812.html

На трассе под Красноярском опрокинулся и загорелся бензовоз

На трассе под Красноярском опрокинулся и загорелся бензовоз - РИА Новости, 04.12.2021

На трассе под Красноярском опрокинулся и загорелся бензовоз

Движение на трассе под Красноярском заблокировано из-за ДТП с бензовозом, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T16:58

2021-12-04T16:58

2021-12-04T21:37

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авто

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КРАСНОЯРСК, 4 дек — РИА Новости. Движение на трассе под Красноярском заблокировано из-за ДТП с бензовозом, сообщает краевой главк МВД.По данным ведомства, авария произошла примерно в 19:40 по местному времени на десятом километре автодороги "Глубокий обход" Красноярска. Бензовоз перевернулся и загорелся."В момент происшествия водитель покинул кабину автомобиля и серьезных травм не получил", — говорится в сообщении.На месте работают сотрудники ГИБДД.В краевом главке МЧС уточнили, что из-за аварии разлилось около десяти тонн дизельного топлива, туда уже выехали спасатели с сорбентом. Пожар локализовали на площади 14 квадратных метров.

https://ria.ru/20211204/proisshestvie-1762143956.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Бензовоз опрокинулся и загорелся под Красноярском. Видео МВД России Движение на трассе под Красноярском заблокировано из-за ДТП с бензовозом. Авария произошла примерно в 19:40 по местному времени на 10-м километре автодороги Глубокий обход Красноярска. Бензовоз перевернулся и загорелся. 2021-12-04T16:58 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто