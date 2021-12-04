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На трассе под Красноярском опрокинулся и загорелся бензовоз
На трассе под Красноярском опрокинулся и загорелся бензовоз - РИА Новости, 04.12.2021
На трассе под Красноярском опрокинулся и загорелся бензовоз
Движение на трассе под Красноярском заблокировано из-за ДТП с бензовозом, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T16:58
2021-12-04T16:58
2021-12-04T21:37
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
авто
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КРАСНОЯРСК, 4 дек — РИА Новости. Движение на трассе под Красноярском заблокировано из-за ДТП с бензовозом, сообщает краевой главк МВД.По данным ведомства, авария произошла примерно в 19:40 по местному времени на десятом километре автодороги "Глубокий обход" Красноярска. Бензовоз перевернулся и загорелся."В момент происшествия водитель покинул кабину автомобиля и серьезных травм не получил", — говорится в сообщении.На месте работают сотрудники ГИБДД.В краевом главке МЧС уточнили, что из-за аварии разлилось около десяти тонн дизельного топлива, туда уже выехали спасатели с сорбентом. Пожар локализовали на площади 14 квадратных метров.
https://ria.ru/20211204/proisshestvie-1762143956.html
РИА Новости
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РИА Новости
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Бензовоз опрокинулся и загорелся под Красноярском. Видео МВД России
Движение на трассе под Красноярском заблокировано из-за ДТП с бензовозом. Авария произошла примерно в 19:40 по местному времени на 10-м километре автодороги Глубокий обход Красноярска. Бензовоз перевернулся и загорелся.
2021-12-04T16:58
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PT1M05S
РИА Новости
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто
16:58 04.12.2021 (обновлено: 21:37 04.12.2021)
На трассе под Красноярском опрокинулся и загорелся бензовоз
На трассе в Красноярском крае опрокинулся и загорелся бензовоз