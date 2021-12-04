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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211204/bitkoin-1762154068.html
Стоимость биткоина упала до 42 тысяч долларов
Стоимость биткоина упала до 42 тысяч долларов - РИА Новости, 04.12.2021
Стоимость биткоина упала до 42 тысяч долларов
Курс биткоина ночью обрушился примерно на 20 процентов, опустившись до отметки в 42 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T11:05
2021-12-04T12:46
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
биткоин
россия
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Курс биткоина ночью обрушился примерно на 20 процентов, опустившись до отметки в 42 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.К утру он продолжил падать, хотя и меньшими темпами. На бирже Binance криптовалюта на 10:03 мск теряла в цене на 16,7 процента, до 47, 25 тысячи долларов.Согласно информации портала CoinMarketCap, который определяет среднюю цену по более чем 20 площадкам, падение составило 16,36 процента — до 47,6 тысячи долларов.Ранее биткоин опустился до 42 тысяч долларов впервые с 30 сентября.Дешевели и другие известные криптовалюты. Общая капитализация рынка упала на 16 процентов до 2,2 триллионов долларов.Курс Ethereum опустился на 14,91 процента, до 3,89 тысячи долларов, Litecoin — на 24,96 процента, до 153,2 доллара, Monero — на 18,76 процента, до 195,9 доллара.В начале ноября капитализация криптовалютной биржи впервые в истории достигли трех триллионов долларов.
https://ria.ru/20211124/bitkoin-1760526241.html
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экономика, биткоин, россия
11:05 04.12.2021 (обновлено: 12:46 04.12.2021)
 
Стоимость биткоина упала до 42 тысяч долларов

Стоимость биткоина упала на 20%, опустившись до 42 тысяч долларов впервые с 30 сентября

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБиткоин
Биткоин - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Курс биткоина ночью обрушился примерно на 20 процентов, опустившись до отметки в 42 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
К утру он продолжил падать, хотя и меньшими темпами. На бирже Binance криптовалюта на 10:03 мск теряла в цене на 16,7 процента, до 47, 25 тысячи долларов.
Согласно информации портала CoinMarketCap, который определяет среднюю цену по более чем 20 площадкам, падение составило 16,36 процента — до 47,6 тысячи долларов.
Ранее биткоин опустился до 42 тысяч долларов впервые с 30 сентября.
Биткоин - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 14:50
Эксперт назвал причины, по которым котировки биткоина снижаются
Дешевели и другие известные криптовалюты. Общая капитализация рынка упала на 16 процентов до 2,2 триллионов долларов.
Курс Ethereum опустился на 14,91 процента, до 3,89 тысячи долларов, Litecoin — на 24,96 процента, до 153,2 доллара, Monero — на 18,76 процента, до 195,9 доллара.
В начале ноября капитализация криптовалютной биржи впервые в истории достигли трех триллионов долларов.
Криптовалюта биткойн - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаБиткоинРоссия
 
 
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