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Стоимость биткоина упала до 42 тысяч долларов
Стоимость биткоина упала до 42 тысяч долларов - РИА Новости, 04.12.2021
Стоимость биткоина упала до 42 тысяч долларов
Курс биткоина ночью обрушился примерно на 20 процентов, опустившись до отметки в 42 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T11:05
2021-12-04T11:05
2021-12-04T12:46
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Курс биткоина ночью обрушился примерно на 20 процентов, опустившись до отметки в 42 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.К утру он продолжил падать, хотя и меньшими темпами. На бирже Binance криптовалюта на 10:03 мск теряла в цене на 16,7 процента, до 47, 25 тысячи долларов.Согласно информации портала CoinMarketCap, который определяет среднюю цену по более чем 20 площадкам, падение составило 16,36 процента — до 47,6 тысячи долларов.Ранее биткоин опустился до 42 тысяч долларов впервые с 30 сентября.Дешевели и другие известные криптовалюты. Общая капитализация рынка упала на 16 процентов до 2,2 триллионов долларов.Курс Ethereum опустился на 14,91 процента, до 3,89 тысячи долларов, Litecoin — на 24,96 процента, до 153,2 доллара, Monero — на 18,76 процента, до 195,9 доллара.В начале ноября капитализация криптовалютной биржи впервые в истории достигли трех триллионов долларов.
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экономика, биткоин, россия
11:05 04.12.2021 (обновлено: 12:46 04.12.2021)
Стоимость биткоина упала до 42 тысяч долларов
Стоимость биткоина упала на 20%, опустившись до 42 тысяч долларов впервые с 30 сентября
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Курс биткоина ночью обрушился примерно на 20 процентов, опустившись до отметки в 42 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
К утру он продолжил падать, хотя и меньшими темпами. На бирже Binance криптовалюта на 10:03 мск теряла в цене на 16,7 процента, до 47, 25 тысячи долларов.
Согласно информации портала CoinMarketCap, который определяет среднюю цену по более чем 20 площадкам, падение составило 16,36 процента — до 47,6 тысячи долларов.
Ранее биткоин опустился до 42 тысяч долларов впервые с 30 сентября.
Дешевели и другие известные криптовалюты. Общая капитализация рынка упала на 16 процентов до 2,2 триллионов долларов.
Курс Ethereum опустился на 14,91 процента, до 3,89 тысячи долларов, Litecoin — на 24,96 процента, до 153,2 доллара, Monero — на 18,76 процента, до 195,9 доллара.
В начале ноября капитализация криптовалютной биржи впервые в истории достигли трех триллионов долларов.