https://ria.ru/20211204/bitkoin-1762154068.html

Стоимость биткоина упала до 42 тысяч долларов

Стоимость биткоина упала до 42 тысяч долларов - РИА Новости, 04.12.2021

Стоимость биткоина упала до 42 тысяч долларов

Курс биткоина ночью обрушился примерно на 20 процентов, опустившись до отметки в 42 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T11:05

2021-12-04T11:05

2021-12-04T12:46

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

биткоин

россия

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Курс биткоина ночью обрушился примерно на 20 процентов, опустившись до отметки в 42 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.К утру он продолжил падать, хотя и меньшими темпами. На бирже Binance криптовалюта на 10:03 мск теряла в цене на 16,7 процента, до 47, 25 тысячи долларов.Согласно информации портала CoinMarketCap, который определяет среднюю цену по более чем 20 площадкам, падение составило 16,36 процента — до 47,6 тысячи долларов.Ранее биткоин опустился до 42 тысяч долларов впервые с 30 сентября.Дешевели и другие известные криптовалюты. Общая капитализация рынка упала на 16 процентов до 2,2 триллионов долларов.Курс Ethereum опустился на 14,91 процента, до 3,89 тысячи долларов, Litecoin — на 24,96 процента, до 153,2 доллара, Monero — на 18,76 процента, до 195,9 доллара.В начале ноября капитализация криптовалютной биржи впервые в истории достигли трех триллионов долларов.

https://ria.ru/20211124/bitkoin-1760526241.html

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экономика, биткоин, россия