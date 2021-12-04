https://ria.ru/20211204/biblioteka-1761695411.html
"Библиотекам придется измениться или исчезнуть". Библиотеки будущего
"Библиотекам придется измениться или исчезнуть". Библиотеки будущего - РИА Новости, 04.12.2021
"Библиотекам придется измениться или исчезнуть". Библиотеки будущего
Радиометки и автоматизация: сегодня получить книгу в библиотеке быстрее, чем в магазине — зашел, взял, вышел. Чем теперь заниматься библиотекарям? Зачем в библиотеке медиалаборатория, проигрыватель винила и 3D-принтер? Библиотеки станут местом для коворкинга и обучения, или превратятся в "мёртвый" цифровой архив. А что станет с бумажными книгами?
2021-12-04T11:33
2021-12-04T11:33
2021-12-04T11:31
мы все умрём. но это не точно
технологии
российская государственная библиотека
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образование - общество
образование
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"Библиотекам придется измениться или исчезнуть". Библиотеки будущего
Радиометки и автоматизация: сегодня получить книгу в библиотеке быстрее, чем в магазине — зашел, взял, вышел. Чем теперь заниматься библиотекарям? Зачем в библиотеке медиалаборатория, проигрыватель винила и 3D-принтер? Библиотеки станут местом для коворкинга и обучения, или превратятся в "мёртвый" цифровой архив. А что станет с бумажными книгами?
audio/mpeg
"Библиотекам придется измениться или исчезнуть". Библиотеки будущего
Радиометки и автоматизация: сегодня получить книгу в библиотеке быстрее, чем в магазине — зашел, взял, вышел. Чем теперь заниматься библиотекарям? Зачем в библиотеке медиалаборатория, проигрыватель винила и 3D-принтер? Библиотеки станут местом для коворкинга и обучения, или превратятся в "мёртвый" цифровой архив. А что станет с бумажными книгами?
audio/mpeg
Не потеряют ли библиотеки ту самую "ламповость", из-за внедрения современных технологий, рассказал Антон Пурник — кандидат экономических наук, руководитель информационно-технологического комплекса Российской государственной библиотеки для молодежи.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Артём БуфтякМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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технологии, российская государственная библиотека, подкаст, образование - общество, образование, дети, наука, досуг, apple, электроника, аудио
"Библиотекам придется измениться или исчезнуть". Библиотеки будущего
Радиометки и автоматизация: сегодня получить книгу в библиотеке быстрее, чем в магазине — зашел, взял, вышел. Чем теперь заниматься библиотекарям? Зачем в библиотеке медиалаборатория, проигрыватель винила и 3D-принтер? Библиотеки станут местом для коворкинга и обучения, или превратятся в "мёртвый" цифровой архив. А что станет с бумажными книгами?