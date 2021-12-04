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В Белоруссии назвали низкие цены на газ из России спасением от санкций
В Белоруссии назвали низкие цены на газ из России спасением от санкций - РИА Новости, 04.12.2021
В Белоруссии назвали низкие цены на газ из России спасением от санкций
Выгодная цена для Минска на российский газ в 2022 году в размере 128,5 доллара за тысячу кубометров станет одним из источников покрытия убытков от санкций... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T19:39
2021-12-04T20:57
экономика
в мире
природный газ
белоруссия
минск
россия
цены на нефть
санкции ес в отношении белоруссии
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МИНСК, 4 дек - РИА Новости. Выгодная цена для Минска на российский газ в 2022 году в размере 128,5 доллара за тысячу кубометров станет одним из источников покрытия убытков от санкций Запада, заявил замглавы администрации президента республики Дмитрий Крутой.Он также отметил, что работа на полную мощность первого блока Белорусской АЭС в следующем году, как прогнозируется, позволит сэкономить 1,8 миллиарда кубометров газа."Если переводить в деньги, это примерно 200-250 миллионов долларов. То есть по сути, только экономия на газе в следующем году перекроет весь отрицательный эффект по санкционным позициям в торговле с Европейским союзом", - добавил Крутой.При этом он подчеркнул, что санкции "это единственная серьезная угроза экономической безопасности" Беларуси"."Но пока с санкционным давлением мы справляемся хорошо. У нас есть мобилизационные планы на любой сценарий. Поэтому я пока не вижу каких-то глобальных проблем по этой теме", - добавил Крутой.Контракты с Россией по поставке нефти в 2022 году почти готовы, НПЗ Белоруссии будут обеспечены сырьем, заявил Дмитрий Крутой."По нефти контракты практически подписаны на следующий год, никаких вопросов по нефтяному рынку тоже не будет… Объем на уровне этого года. В бюджете заложен более консервативный сценарий – переработка нефти в объеме 12,5 миллиона тонн. Но целевой сценарий – 16-17 миллионов тонн, часть будет поставлена железнодорожным транспортом, часть – трубопроводным. Два наших завода будут в следующем году в полном объеме обеспечены нефтью, никаких вопросов нет", - сказал Крутой в интервью телеканалу "Беларусь 1".Он отметил, что "те договоренности, которые достигнуты с Российской Федерацией и по газу, и по нефти являются стабилизирующим фактором развития экономики в следующем году".Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В четверг о новых санкциях против Белоруссии объявили США, Великобритания, Канада и ЕС. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране прошли протесты.
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экономика, в мире, природный газ, белоруссия, минск, россия, цены на нефть, санкции ес в отношении белоруссии, сша, евросоюз, александр лукашенко, кгб белоруссии, белорусская аэс
19:39 04.12.2021 (обновлено: 20:57 04.12.2021)
 
В Белоруссии назвали низкие цены на газ из России спасением от санкций

В администрации Лукашенко назвали низкие цены на газ спасением от санкций для Белоруссии

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция "Минская"
Газокомпрессорная станция Минская - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Андрей Александров
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МИНСК, 4 дек - РИА Новости. Выгодная цена для Минска на российский газ в 2022 году в размере 128,5 доллара за тысячу кубометров станет одним из источников покрытия убытков от санкций Запада, заявил замглавы администрации президента республики Дмитрий Крутой.
"Если на европейских рынках газ сегодня стоит больше тысячи долларов, а у нас 128,5 долларов – это огромное конкурентное преимущество. И, конечно, это один из источников ресурсов покрытия неких санкционных убытков, если мы говорим о добавленной стоимости, об определенных издержках", - сказал Крутой в интервью телеканалу "Беларусь 1" в субботу.
Он также отметил, что работа на полную мощность первого блока Белорусской АЭС в следующем году, как прогнозируется, позволит сэкономить 1,8 миллиарда кубометров газа.
"Если переводить в деньги, это примерно 200-250 миллионов долларов. То есть по сути, только экономия на газе в следующем году перекроет весь отрицательный эффект по санкционным позициям в торговле с Европейским союзом", - добавил Крутой.
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При этом он подчеркнул, что санкции "это единственная серьезная угроза экономической безопасности" Беларуси".
"Но пока с санкционным давлением мы справляемся хорошо. У нас есть мобилизационные планы на любой сценарий. Поэтому я пока не вижу каких-то глобальных проблем по этой теме", - добавил Крутой.
Контракты с Россией по поставке нефти в 2022 году почти готовы, НПЗ Белоруссии будут обеспечены сырьем, заявил Дмитрий Крутой.
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"По нефти контракты практически подписаны на следующий год, никаких вопросов по нефтяному рынку тоже не будет… Объем на уровне этого года. В бюджете заложен более консервативный сценарий – переработка нефти в объеме 12,5 миллиона тонн. Но целевой сценарий – 16-17 миллионов тонн, часть будет поставлена железнодорожным транспортом, часть – трубопроводным. Два наших завода будут в следующем году в полном объеме обеспечены нефтью, никаких вопросов нет", - сказал Крутой в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Он отметил, что "те договоренности, которые достигнуты с Российской Федерацией и по газу, и по нефти являются стабилизирующим фактором развития экономики в следующем году".
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Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В четверг о новых санкциях против Белоруссии объявили США, Великобритания, Канада и ЕС. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране прошли протесты.
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