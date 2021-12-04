https://ria.ru/20211204/bashkiriya-1762181114.html

В Башкирии арестовали мужчину, напавшего на полицейского

В Башкирии арестовали мужчину, напавшего на полицейского - РИА Новости, 04.12.2021

В Башкирии арестовали мужчину, напавшего на полицейского

Суд в Башкирии арестовал одного из задержанных по делу о посягательстве на жизнь полицейского, второй фигурант дела, стрелявший в правоохранителя, при... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T15:49

2021-12-04T15:49

2021-12-04T15:49

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УФА, 4 ноя – РИА Новости. Суд в Башкирии арестовал одного из задержанных по делу о посягательстве на жизнь полицейского, второй фигурант дела, стрелявший в правоохранителя, при задержании пытался совершить суицид и был госпитализирован, сообщили в СУСК РФ по региону.Ранее сообщалось, что 3 декабря двое жителей села Аксишма в Стерлибашевском районе, к которым пришли двое участковых, чтобы доставить одного из мужчин в отдел полиции, напали на правоохранителей. Один из них завладел табельным оружием, совершил несколько выстрелов в полицейского и мужчины скрылись. Спустя несколько часов они были задержаны в ближайшем лесу. Раненный правоохранитель был госпитализирован.Следственные органы Башкирии сообщили подробности произошедшего. Оказалось, полицейские приехали за 42-летним сельчанином, но мужчина не желал идти на следственные действия и позвал на помощь своего 52-летнего знакомого. Они начали бить правоохранителей, после чего отобрали у одного участкового табельный пистолет и 52-летний нападавший произвел несколько выстрелов в сторону участковых. "При задержании 52-летний нападавший попытался свести счеты с жизнью, однако ему была своевременно оказана медицинская помощь, в настоящее время он находится в больнице", - пояснили в ведомстве."Судом 42-летнему жителю Стерлибашевского района, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении башкирского следкома.

https://ria.ru/20210605/arest-1735773439.html

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происшествия, республика башкортостан, россия