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В Башкирии арестовали мужчину, напавшего на полицейского
В Башкирии арестовали мужчину, напавшего на полицейского - РИА Новости, 04.12.2021
В Башкирии арестовали мужчину, напавшего на полицейского
Суд в Башкирии арестовал одного из задержанных по делу о посягательстве на жизнь полицейского, второй фигурант дела, стрелявший в правоохранителя, при... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T15:49
2021-12-04T15:49
2021-12-04T15:49
происшествия
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УФА, 4 ноя – РИА Новости. Суд в Башкирии арестовал одного из задержанных по делу о посягательстве на жизнь полицейского, второй фигурант дела, стрелявший в правоохранителя, при задержании пытался совершить суицид и был госпитализирован, сообщили в СУСК РФ по региону.Ранее сообщалось, что 3 декабря двое жителей села Аксишма в Стерлибашевском районе, к которым пришли двое участковых, чтобы доставить одного из мужчин в отдел полиции, напали на правоохранителей. Один из них завладел табельным оружием, совершил несколько выстрелов в полицейского и мужчины скрылись. Спустя несколько часов они были задержаны в ближайшем лесу. Раненный правоохранитель был госпитализирован.Следственные органы Башкирии сообщили подробности произошедшего. Оказалось, полицейские приехали за 42-летним сельчанином, но мужчина не желал идти на следственные действия и позвал на помощь своего 52-летнего знакомого. Они начали бить правоохранителей, после чего отобрали у одного участкового табельный пистолет и 52-летний нападавший произвел несколько выстрелов в сторону участковых. "При задержании 52-летний нападавший попытался свести счеты с жизнью, однако ему была своевременно оказана медицинская помощь, в настоящее время он находится в больнице", - пояснили в ведомстве."Судом 42-летнему жителю Стерлибашевского района, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении башкирского следкома.
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происшествия, республика башкортостан, россия
В Башкирии арестовали мужчину, напавшего на полицейского
Одного из напавших на полицейского в Башкирии арестовали, второго – госпитализировали
УФА, 4 ноя – РИА Новости.
Суд в Башкирии
арестовал одного из задержанных по делу о посягательстве на жизнь полицейского, второй фигурант дела, стрелявший в правоохранителя, при задержании пытался совершить суицид и был госпитализирован, сообщили в СУСК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что 3 декабря двое жителей села Аксишма в Стерлибашевском районе, к которым пришли двое участковых, чтобы доставить одного из мужчин в отдел полиции, напали на правоохранителей. Один из них завладел табельным оружием, совершил несколько выстрелов в полицейского и мужчины скрылись. Спустя несколько часов они были задержаны в ближайшем лесу. Раненный правоохранитель был госпитализирован.
Следственные органы Башкирии сообщили подробности произошедшего. Оказалось, полицейские приехали за 42-летним сельчанином, но мужчина не желал идти на следственные действия и позвал на помощь своего 52-летнего знакомого. Они начали бить правоохранителей, после чего отобрали у одного участкового табельный пистолет и 52-летний нападавший произвел несколько выстрелов в сторону участковых. "При задержании 52-летний нападавший попытался свести счеты с жизнью, однако ему была своевременно оказана медицинская помощь, в настоящее время он находится в больнице", - пояснили в ведомстве.
"Судом 42-летнему жителю Стерлибашевского района, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении башкирского следкома.