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В Москве арестовали начальника полиции района Ростокино

В Москве арестовали начальника полиции района Ростокино - РИА Новости, 04.12.2021

В Москве арестовали начальника полиции района Ростокино

Пресненский суд Москвы арестовал начальника отдела полиции по столичному району Ростокино полковника Игоря Гоцуляка, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T00:26

2021-12-04T00:26

2021-12-04T00:27

происшествия

москва

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следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал начальника отдела полиции по столичному району Ростокино полковника Игоря Гоцуляка, сообщили РИА Новости в суде.По данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).По данным газеты РБК, в столичном главке СК возбудили дело в отношении начальника отдела полиции по столичному району Ростокино, полковника Игоря Гоцуляка из-за мошенничества и посредничества во взятке на сумму 84,6 миллиона рублей. Он оказывал содействие в назначении на должность начальника или замначальника ФНС по Самарской области. По данным издания, 2 декабря полковника Гоцуляка задержали.

https://ria.ru/20211203/moshennichestvo-1761994410.html

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происшествия, москва, федеральная налоговая служба (фнс россии), следственный комитет россии (ск рф), россия