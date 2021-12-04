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В Москве арестовали начальника полиции района Ростокино
В Москве арестовали начальника полиции района Ростокино - РИА Новости, 04.12.2021
В Москве арестовали начальника полиции района Ростокино
Пресненский суд Москвы арестовал начальника отдела полиции по столичному району Ростокино полковника Игоря Гоцуляка, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T00:26
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происшествия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал начальника отдела полиции по столичному району Ростокино полковника Игоря Гоцуляка, сообщили РИА Новости в суде.По данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).По данным газеты РБК, в столичном главке СК возбудили дело в отношении начальника отдела полиции по столичному району Ростокино, полковника Игоря Гоцуляка из-за мошенничества и посредничества во взятке на сумму 84,6 миллиона рублей. Он оказывал содействие в назначении на должность начальника или замначальника ФНС по Самарской области. По данным издания, 2 декабря полковника Гоцуляка задержали.
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происшествия, москва, федеральная налоговая служба (фнс россии), следственный комитет россии (ск рф), россия
00:26 04.12.2021 (обновлено: 00:27 04.12.2021)
 
В Москве арестовали начальника полиции района Ростокино

Суд в Москве арестовал начальника полиции района Ростокино

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал начальника отдела полиции по столичному району Ростокино полковника Игоря Гоцуляка, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Гоцуляка И.Ю. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
По данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По данным газеты РБК, в столичном главке СК возбудили дело в отношении начальника отдела полиции по столичному району Ростокино, полковника Игоря Гоцуляка из-за мошенничества и посредничества во взятке на сумму 84,6 миллиона рублей. Он оказывал содействие в назначении на должность начальника или замначальника ФНС по Самарской области. По данным издания, 2 декабря полковника Гоцуляка задержали.
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