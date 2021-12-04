Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211204/amerika-1762073756.html
Американцы пытаются создать медицинскую ЧК с глобальными полномочиями
Американцы пытаются создать медицинскую ЧК с глобальными полномочиями - РИА Новости, 04.12.2021
Американцы пытаются создать медицинскую ЧК с глобальными полномочиями
В эпоху коронавируса самые интересные события — те, которые могут реально и довольно жестко изменить жизнь миллиардов человек, — в новости практически не... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T08:00
2021-12-04T08:04
в мире
авторы
калифорния
джо байден
билл гейтс
нато
воз
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762068661_0:42:3072:1770_1920x0_80_0_0_b92f2abce5d5f9a4766618958709b3ac.jpg
В эпоху коронавируса самые интересные события — те, которые могут реально и довольно жестко изменить жизнь миллиардов человек, — в новости практически не попадают. Много вы слышали о чрезвычайной сессии ВОЗ 1 декабря? Да нет, все обсуждали новый штамм, новый альбом Адель и очередное коварство русских — близкое похолодание, которое европейская желтая пресса ласково называет "Зверь с Востока" — Beast from the East.Между тем результаты сессии обещают быть просто судьбоносными. Страны — члены организации договорились начать подготовку к созданию глобального международного договора "по борьбе с пандемиями". Пункты этого договора будут обязательны к исполнению в 194 странах мира, то есть практически везде, на всем земном шаре. Нет, их никто не будет согласовывать с национальными законодательствами. И нет, мнения населения этих стран тоже никто не спросит.Подождите, а что если пандемий больше не будет? Ну прожили же мы как-то сто лет между испанкой и коронавирусом. Но нет, сегодня таким вопросом даже задаваться неприлично. Пандемии — это новая нормальность. Кстати, вы, может быть, не заметили, но пандемию коронавируса уже сменяет "пандемия психических расстройств". Это новый тренд, который потихоньку накручивают уже сейчас, но запустят на полную мощность, когда мы справимся с коронавирусом.Как этот глобальный договор будет воплощаться в жизнь? Дело в том, что медико-санитарные правила ВОЗ обязательны к исполнению во всех странах — членах организации. "Пандемический договор" заменит эти правила и будет куда более жестким и подробным. Согласно ему, каждое правительство будет обязано по запросу предоставлять ВОЗ данные обо всех подробностях заболеваний в стране, даже если туда входят личные данные граждан и чувствительные для нацбезопасности факты. Ну а что еще туда допишут, это знает только Тедрос Гебрейесус и его спонсоры.ВОЗ выглядит скромной женевской конторой со скучными инструкциями. Однако на деле ее указивки являются обязательными для медиков всего мира. А над их текстом ведут активную работу разные богатые и влиятельные люди. Редактура правил и предписаний ВОЗ — это целый теневой бизнес.В докладе аналитического центра Rand Corporation от 2019 года описывается, как американцы десятилетиями работали с ВОЗ, добиваясь ужесточения медико-санитарных правил. В редакции 2005 года предписания ВОЗ были расширены и стали включать в себя угрозы не только от заболеваний, но и от катастроф, промышленных и природных, и от военных конфликтов. То есть они стали покрывать практически все, что происходит в странах мира. Однако и эту редакцию правил американские партнеры считали "слишком беззубой".И вот такой шанс! Пандемия коронавируса стала предлогом, чтобы переписать медико-санитарные правила и навязать их всему человечеству. "Такая возможность возникает лишь раз в поколение!" — говорит гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Его можно понять. Эфиопскому леваку предлагают фактически возглавить мировое правительство.Борьба с болезнями действительно должна вестись сообща, всем миром. К этому постоянно призывает президент Путин. Россия всегда помогала разным странам во время предыдущих вспышек заболеваний и точно так же вела себя во время пандемии коронавируса: поставляла вакцину, посылала на помощь врачей, отгружала лекарства и аппараты ИВЛ.Мы призывали хотя бы на время пандемии коронавируса отменить все санкции — не потому что они так уж заметны в России, а потому что для таких бедных государств, как Куба или Северная Корея, они стали просто оружием массового поражения.Но нет, какое там? Пандемия для европейских соседей стала поводом для типично коммунальной склоки. Демократические государства, светочи, так сказать, цивилизации, воровали друг у друга партии масок, скандалили из-за того, кому больше досталось вакцин, и запрещали вакцинироваться тем, кто этого хотел, — а этого хотели миллионы — русской вакциной. Что уж говорить про США? Там побили все рекорды смертности, а общий бардак поставил страну на грань распада и гражданской войны.И вот сегодня эти люди собираются управлять здравоохранением в глобальном масштабе. Ну здорово, что сказать?Первый гендиректор ВОЗ Брок Чисхольм совершенно открыто поддерживал идею мирового правительства: в те годы, сразу после войны, об этом можно было говорить совершенно открыто. Позже словосочетание вышло из официального словооборота и было закреплено за конспирологами в шапочках из фольги. Однако сама идея никуда не делась, она с нами навсегда, потому что она прекрасна.Мечта о глобальном взаимодействии на самом высоком уровне, о мирном и взаимовыгодном развитии объединенного человечества, без войн и конфликтов, — это на самом деле замечательно. Без иронии, это вечная человеческая мечта. У нее есть искренние поклонники и у нас в стране.Однако давайте посмотрим, а как конкретно она будет осуществляться? За чей счет банкет? Кто войдет в глобальное политбюро? Спойлер: там не ждут русских и китайцев. Там давно уже поделены все места.Тему "глобального здравоохранения" долгие годы навязывают человечеству американские и британские элиты. В Конгрессе США есть специальный комитет по "глобальному здравоохранению". Причем американцы трактуют это понятие предельно широко.Известный политик Ал Гор, автор "глобального потепления" и всей зеленой повестки, придумал в свое время связать здравоохранение с безопасностью в военном смысле слова. Так получилась "глобальная здравбезопасность". В ее сферу попадает вообще все: продукты питания, лекарства, питьевая вода, экология, военные технологии.Логика тут такая. "У вас еще есть ядерное оружие? — Тогда мы идем к вам. Потому что оно вредно для здоровья". Или: "У вас многовато душевнобольных? Нужно срочно вас оккупировать, потому что это угроза глобальной безопасности".Хорошая, по сути, тема совместной координированной борьбы с болезнями военизирована сегодня в США до абсурда. Глобальной здравбезопасностью активно занимается Пентагон. А помните лихорадку Эбола? В Штатах ее официально назначили угрозой глобальной безопасности. И совершенно не случайно президент Обама сравнил тогда с лихорадкой Эбола Россию. Подобные вещи начинаются как красивые метафоры, а потом быстренько становятся обоснованием для превентивного ядерного удара.В сентябре президент США Джо Байден провел глобальный саммит по COVID-19. Тема глобальной борьбы с пандемиями поднималась постоянно. Ее лоббировали крупнейший частный спонсор ВОЗ Билл Гейтс, Рокфеллеры со своим фондом, IT-олигарх Джефф Сколл, миллиардер-инвестор Марсель Арсено, представитель финансового гиганта Mastercard. По теме выступили также президент, вице-президент и госсекретарь США, а также несколько лидеров стран — членов НАТО. Был еще Сингапур.Ну вот, собственно, так и будет выглядеть "мировое правительство". Американские сверхбогачи, американские политики, несколько почетных пенсионеров из Европы и кто-нибудь из Сингапура. Украину еще могут пригласить. И где тут место для России? И зачем нам вообще вся эта тема глобального здравоохранения, если борьбу с вымышленными и реальными пандемиями совершенно открыто планируют раскручивать "за счет России и на обломках России", а Москву уже сейчас назначают ответственной за все, за каждый чих буквально?Пандемия коронавируса стала поводом для грандиозного эксперимента, который затеяли американские элиты. Они пытаются переформатировать всю систему управления национальными государствами. Получается такая олигархия на максималках.Владельцы корпораций издают приказы через принадлежащие им СМИ. На местах их выполняют мэры, губернаторы штатов, в общем, нижний уровень управления. Федеральные власти при таком раскладе вообще не нужны. Как это происходит, мы отлично видим на примере США. Сначала губернаторы и мэры открыто посылали на все буквы президента Трампа, сегодня они посылают туда же Джо Байдена. Каждый штат взял суверенитета, сколько смог проглотить. Центра власти в стране практически нет.Так как силовой поддержки у олигархов не имеется, то какие-то регионы и мегаполисы их повесточку выполняют, а какие-то отказываются. Например, штат Калифорния полностью подвластен "неизвестным отцам", а вот соседняя Флорида бунтует. В Калифорнии — хипстеры, во Флориде — ватники.Однако эта регионализация, распад на части как раз и есть цель олигархов. Им не с руки управлять большими странами. А вот такими разрозненными территориями, да еще находящимися друг с другом в состоянии вялотекущего конфликта, — это за милую душу!Если подобную модель управления продвинуть на мировом уровне, она принесет все то же самое — конфликты, войны, распад государств, нищету и хаос, но уже в глобальном масштабе. Так что с мировым правительством все-таки придется подождать. С глобальным договором быть поаккуратнее, под каким бы прекрасным предлогом он ни затевался. Ну и признать очевидное: с любого рода хаосом, пандемиями, неурядицами сильное национальное государство справляется на порядок лучше, чем ничья земля, которую рвут на куски несколько обезумевших сверхбогачей.
https://ria.ru/20211127/koronavirus-1761050452.html
https://ria.ru/20210222/koronavirus-1598612289.html
https://ria.ru/20211201/voz-1761618224.html
https://ria.ru/20211021/reforma-1755478147.html
https://ria.ru/20150808/1169794722.html
https://radiosputnik.ria.ru/20180131/1513684532.html
калифорния
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762068661_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_194c625db8075d90ad82df8e001a0676.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, авторы, калифорния, джо байден, билл гейтс, нато, воз, министерство обороны сша, россия, коронавирус covid-19
08:00 04.12.2021 (обновлено: 08:04 04.12.2021)
 

Американцы пытаются создать медицинскую ЧК с глобальными полномочиями

© AP Photo / Seth WenigСотрудники Музея Современного искусства проверяют у посетителей данные о вакцинации
Сотрудники Музея Современного искусства проверяют у посетителей данные о вакцинации - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© AP Photo / Seth Wenig
Читать ria.ru в
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
В эпоху коронавируса самые интересные события — те, которые могут реально и довольно жестко изменить жизнь миллиардов человек, — в новости практически не попадают. Много вы слышали о чрезвычайной сессии ВОЗ 1 декабря? Да нет, все обсуждали новый штамм, новый альбом Адель и очередное коварство русских — близкое похолодание, которое европейская желтая пресса ласково называет "Зверь с Востока" — Beast from the East.
Между тем результаты сессии обещают быть просто судьбоносными. Страны — члены организации договорились начать подготовку к созданию глобального международного договора "по борьбе с пандемиями". Пункты этого договора будут обязательны к исполнению в 194 странах мира, то есть практически везде, на всем земном шаре. Нет, их никто не будет согласовывать с национальными законодательствами. И нет, мнения населения этих стран тоже никто не спросит.
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии, где проходят лечение пациенты c COVID-19 - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
27 ноября, 17:42Распространение коронавируса
Главврач "Кащенко" рассказал о влиянии коронавируса на психику
Подождите, а что если пандемий больше не будет? Ну прожили же мы как-то сто лет между испанкой и коронавирусом. Но нет, сегодня таким вопросом даже задаваться неприлично. Пандемии — это новая нормальность. Кстати, вы, может быть, не заметили, но пандемию коронавируса уже сменяет "пандемия психических расстройств". Это новый тренд, который потихоньку накручивают уже сейчас, но запустят на полную мощность, когда мы справимся с коронавирусом.
Как этот глобальный договор будет воплощаться в жизнь? Дело в том, что медико-санитарные правила ВОЗ обязательны к исполнению во всех странах — членах организации. "Пандемический договор" заменит эти правила и будет куда более жестким и подробным. Согласно ему, каждое правительство будет обязано по запросу предоставлять ВОЗ данные обо всех подробностях заболеваний в стране, даже если туда входят личные данные граждан и чувствительные для нацбезопасности факты. Ну а что еще туда допишут, это знает только Тедрос Гебрейесус и его спонсоры.
ВОЗ выглядит скромной женевской конторой со скучными инструкциями. Однако на деле ее указивки являются обязательными для медиков всего мира. А над их текстом ведут активную работу разные богатые и влиятельные люди. Редактура правил и предписаний ВОЗ — это целый теневой бизнес.
Медики у автомобиля скорой помощи в Индии - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
22 февраля, 22:14Распространение коронавируса
Врачи предупредили о пандемии психических расстройств из-за коронавируса
В докладе аналитического центра Rand Corporation от 2019 года описывается, как американцы десятилетиями работали с ВОЗ, добиваясь ужесточения медико-санитарных правил. В редакции 2005 года предписания ВОЗ были расширены и стали включать в себя угрозы не только от заболеваний, но и от катастроф, промышленных и природных, и от военных конфликтов. То есть они стали покрывать практически все, что происходит в странах мира. Однако и эту редакцию правил американские партнеры считали "слишком беззубой".
И вот такой шанс! Пандемия коронавируса стала предлогом, чтобы переписать медико-санитарные правила и навязать их всему человечеству. "Такая возможность возникает лишь раз в поколение!" — говорит гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Его можно понять. Эфиопскому леваку предлагают фактически возглавить мировое правительство.
Борьба с болезнями действительно должна вестись сообща, всем миром. К этому постоянно призывает президент Путин. Россия всегда помогала разным странам во время предыдущих вспышек заболеваний и точно так же вела себя во время пандемии коронавируса: поставляла вакцину, посылала на помощь врачей, отгружала лекарства и аппараты ИВЛ.
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 12:34
Страны ВОЗ договорились начать переговоры по контролю над пандемиями
Мы призывали хотя бы на время пандемии коронавируса отменить все санкции — не потому что они так уж заметны в России, а потому что для таких бедных государств, как Куба или Северная Корея, они стали просто оружием массового поражения.
Но нет, какое там? Пандемия для европейских соседей стала поводом для типично коммунальной склоки. Демократические государства, светочи, так сказать, цивилизации, воровали друг у друга партии масок, скандалили из-за того, кому больше досталось вакцин, и запрещали вакцинироваться тем, кто этого хотел, — а этого хотели миллионы — русской вакциной. Что уж говорить про США? Там побили все рекорды смертности, а общий бардак поставил страну на грань распада и гражданской войны.
И вот сегодня эти люди собираются управлять здравоохранением в глобальном масштабе. Ну здорово, что сказать?
Первый гендиректор ВОЗ Брок Чисхольм совершенно открыто поддерживал идею мирового правительства: в те годы, сразу после войны, об этом можно было говорить совершенно открыто. Позже словосочетание вышло из официального словооборота и было закреплено за конспирологами в шапочках из фольги. Однако сама идея никуда не делась, она с нами навсегда, потому что она прекрасна.
Встреча глав МИД пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 08:00
"Загоним в угол": в "мировое правительство" войдут великие цивилизации
Мечта о глобальном взаимодействии на самом высоком уровне, о мирном и взаимовыгодном развитии объединенного человечества, без войн и конфликтов, — это на самом деле замечательно. Без иронии, это вечная человеческая мечта. У нее есть искренние поклонники и у нас в стране.
Однако давайте посмотрим, а как конкретно она будет осуществляться? За чей счет банкет? Кто войдет в глобальное политбюро? Спойлер: там не ждут русских и китайцев. Там давно уже поделены все места.
Тему "глобального здравоохранения" долгие годы навязывают человечеству американские и британские элиты. В Конгрессе США есть специальный комитет по "глобальному здравоохранению". Причем американцы трактуют это понятие предельно широко.
Известный политик Ал Гор, автор "глобального потепления" и всей зеленой повестки, придумал в свое время связать здравоохранение с безопасностью в военном смысле слова. Так получилась "глобальная здравбезопасность". В ее сферу попадает вообще все: продукты питания, лекарства, питьевая вода, экология, военные технологии.
Логика тут такая. "У вас еще есть ядерное оружие? — Тогда мы идем к вам. Потому что оно вредно для здоровья". Или: "У вас многовато душевнобольных? Нужно срочно вас оккупировать, потому что это угроза глобальной безопасности".
Госпитализация ребенка с подозрением на Эболу в Либерии - РИА Новости, 1920, 08.08.2015
8 августа 2015, 10:01
Зачем понадобилось объявлять Эболу "угрозой человечеству"Год назад ВОЗ объявила лихорадку Эбола глобальной угрозой, что тут же подхватили ведущие политики, но особо воодушевились фармацевтические компании. Кому была выгодна всеобщая тревога? Таким вопросом задался Владимир Ардаев.
Хорошая, по сути, тема совместной координированной борьбы с болезнями военизирована сегодня в США до абсурда. Глобальной здравбезопасностью активно занимается Пентагон. А помните лихорадку Эбола? В Штатах ее официально назначили угрозой глобальной безопасности. И совершенно не случайно президент Обама сравнил тогда с лихорадкой Эбола Россию. Подобные вещи начинаются как красивые метафоры, а потом быстренько становятся обоснованием для превентивного ядерного удара.
В сентябре президент США Джо Байден провел глобальный саммит по COVID-19. Тема глобальной борьбы с пандемиями поднималась постоянно. Ее лоббировали крупнейший частный спонсор ВОЗ Билл Гейтс, Рокфеллеры со своим фондом, IT-олигарх Джефф Сколл, миллиардер-инвестор Марсель Арсено, представитель финансового гиганта Mastercard. По теме выступили также президент, вице-президент и госсекретарь США, а также несколько лидеров стран — членов НАТО. Был еще Сингапур.
Ну вот, собственно, так и будет выглядеть "мировое правительство". Американские сверхбогачи, американские политики, несколько почетных пенсионеров из Европы и кто-нибудь из Сингапура. Украину еще могут пригласить. И где тут место для России? И зачем нам вообще вся эта тема глобального здравоохранения, если борьбу с вымышленными и реальными пандемиями совершенно открыто планируют раскручивать "за счет России и на обломках России", а Москву уже сейчас назначают ответственной за все, за каждый чих буквально?
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.01.2018
31 января 2018, 12:55Сказано в эфире
"Это лучше, чем говорил Обама". Американист о словах Трампа про РоссиюАмериканский президент Дональд Трамп в обращении к конгрессу назвал Россию и Китай соперниками США. Американист Александр Домрин в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, что значит подобное заявление.
Пандемия коронавируса стала поводом для грандиозного эксперимента, который затеяли американские элиты. Они пытаются переформатировать всю систему управления национальными государствами. Получается такая олигархия на максималках.
Владельцы корпораций издают приказы через принадлежащие им СМИ. На местах их выполняют мэры, губернаторы штатов, в общем, нижний уровень управления. Федеральные власти при таком раскладе вообще не нужны. Как это происходит, мы отлично видим на примере США. Сначала губернаторы и мэры открыто посылали на все буквы президента Трампа, сегодня они посылают туда же Джо Байдена. Каждый штат взял суверенитета, сколько смог проглотить. Центра власти в стране практически нет.
Так как силовой поддержки у олигархов не имеется, то какие-то регионы и мегаполисы их повесточку выполняют, а какие-то отказываются. Например, штат Калифорния полностью подвластен "неизвестным отцам", а вот соседняя Флорида бунтует. В Калифорнии — хипстеры, во Флориде — ватники.
Однако эта регионализация, распад на части как раз и есть цель олигархов. Им не с руки управлять большими странами. А вот такими разрозненными территориями, да еще находящимися друг с другом в состоянии вялотекущего конфликта, — это за милую душу!
Если подобную модель управления продвинуть на мировом уровне, она принесет все то же самое — конфликты, войны, распад государств, нищету и хаос, но уже в глобальном масштабе. Так что с мировым правительством все-таки придется подождать. С глобальным договором быть поаккуратнее, под каким бы прекрасным предлогом он ни затевался. Ну и признать очевидное: с любого рода хаосом, пандемиями, неурядицами сильное национальное государство справляется на порядок лучше, чем ничья земля, которую рвут на куски несколько обезумевших сверхбогачей.
 
В миреАвторыКалифорнияДжо БайденБилл ГейтсНАТОВОЗМинистерство обороны СШАРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:42AP: разведка США утверждает, что Россия "нападет" на Украину в январе
10:25Новая стратегия Минтранса не предполагает ограничений на личные авто
10:21Британцы потребовали от НАТО перестать провоцировать русских без нужды
10:16На уральской шахте, где произошел горный удар, созвали спецкомиссию
10:11Участники научной экспедиции УрФУ, застрявшие в ЮАР, вернулись в Россию
10:10Немцы напомнили автору статьи о России-изгое о Второй мировой войне
10:01Эксперт рассказал о технологических трендах
09:56Из больниц выписали 13 пострадавших в ЧП на шахте "Листвяжная"
09:56Эксперт раскрыл секреты безопасного шопинга на зарубежных сайтах
09:50Москвичам рассказали о погоде в субботу
09:31Юнкер рассказал, чем его раздражала Меркель
09:28На шахте "Черемуховская — Глубокая" произошел горный удар
09:09Проверка "Спутника V" состоится не ранее января 2022 года, сообщили в ВОЗ
09:01В Сахалинской области уточнили слова губернатора про аренду острова Данией
08:49США введут новые санкции, пишет Reuters
08:45Постпред России призвал Израиль к диалогу по вопросу зоны, свободной от ОМУ
08:37В Хабаровском крае один человек погиб в ДТП с участием скорой
08:36Иран предложил радикально изменить проект документа о ядерном соглашении
08:30В Домодедово приземлился самолет с россиянами из ЮАР
08:20Врач посоветовал, как уберечь себя от травм при гололедице
Лента новостейМолния
AP: разведка США утверждает, что Россия "нападет" на Украину в январеНовая стратегия Минтранса не предполагает ограничений на личные автоБританцы потребовали от НАТО перестать провоцировать русских без нуждыНа уральской шахте, где произошел горный удар, созвали спецкомиссиюУчастники научной экспедиции УрФУ, застрявшие в ЮАР, вернулись в РоссиюНемцы напомнили автору статьи о России-изгое о Второй мировой войнеЭксперт рассказал о технологических трендах Из больниц выписали 13 пострадавших в ЧП на шахте "Листвяжная"Эксперт раскрыл секреты безопасного шопинга на зарубежных сайтахМосквичам рассказали о погоде в субботуЮнкер рассказал, чем его раздражала МеркельНа шахте "Черемуховская — Глубокая" произошел горный ударПроверка "Спутника V" состоится не ранее января 2022 года, сообщили в ВОЗВ Сахалинской области уточнили слова губернатора про аренду острова ДаниейСША введут новые санкции, пишет ReutersПостпред России призвал Израиль к диалогу по вопросу зоны, свободной от ОМУВ Хабаровском крае один человек погиб в ДТП с участием скоройИран предложил радикально изменить проект документа о ядерном соглашенииВ Домодедово приземлился самолет с россиянами из ЮАРВрач посоветовал, как уберечь себя от травм при гололедице