https://ria.ru/20211203/zima-1761954074.html

Дед Мороз раскрыл свое отчество

Дед Мороз раскрыл свое отчество - РИА Новости, 03.12.2021

Дед Мороз раскрыл свое отчество

Дед Мороз из московской усадьбы рассказал в интервью РИА Новости, какое у него отчество. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T09:14

2021-12-03T09:14

2021-12-03T13:42

общество

дед мороз

новый год

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Дед Мороз из московской усадьбы рассказал в интервью РИА Новости, какое у него отчество."Конечно, я Мороз Никитич!" — заявил он.По словам собеседника агентства, у него есть и жена — матушка Метелица. "Но она в теремочке редко сидит, у нее работы много, обязанности большие, широкие. Вот сегодня как запуржило, это спасибо ей", — сказал Дед Мороз.Он добавил, что его жена также занимается хозяйством: накрывает на стол, следит за убранством и за внешним видом самого Деда Мороза. Кроме того, на территории московской усадьбы живет и названая внучка Снегурочка. Новый год Дед Мороз планирует встретить в кругу друзей. "Самое главное, чтобы было весело, красиво, достойно и ничего лишнего", — сказал он.В заключение он поздравил москвичей и сотрудников РИА Новости с наступающим Новым годом.Читайте интервью полностью >>

https://ria.ru/20211203/gadzhety-1761952925.html

https://ria.ru/20211130/elochka-1761518886.html

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общество, дед мороз, новый год