https://ria.ru/20211203/zima-1761954074.html
Дед Мороз раскрыл свое отчество
Дед Мороз раскрыл свое отчество - РИА Новости, 03.12.2021
Дед Мороз раскрыл свое отчество
Дед Мороз из московской усадьбы рассказал в интервью РИА Новости, какое у него отчество. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T09:14
2021-12-03T09:14
2021-12-03T13:42
общество
дед мороз
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760568636_0:0:2608:1468_1920x0_80_0_0_456beb2b0c306352fa260fb17a64e007.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Дед Мороз из московской усадьбы рассказал в интервью РИА Новости, какое у него отчество."Конечно, я Мороз Никитич!" — заявил он.По словам собеседника агентства, у него есть и жена — матушка Метелица. "Но она в теремочке редко сидит, у нее работы много, обязанности большие, широкие. Вот сегодня как запуржило, это спасибо ей", — сказал Дед Мороз.Он добавил, что его жена также занимается хозяйством: накрывает на стол, следит за убранством и за внешним видом самого Деда Мороза. Кроме того, на территории московской усадьбы живет и названая внучка Снегурочка. Новый год Дед Мороз планирует встретить в кругу друзей. "Самое главное, чтобы было весело, красиво, достойно и ничего лишнего", — сказал он.В заключение он поздравил москвичей и сотрудников РИА Новости с наступающим Новым годом.Читайте интервью полностью >>
https://ria.ru/20211203/gadzhety-1761952925.html
https://ria.ru/20211130/elochka-1761518886.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760568636_0:0:2608:1956_1920x0_80_0_0_5c8aa71208ee005c3302e281cbbd6ce2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дед мороз, новый год
09:14 03.12.2021 (обновлено: 13:42 03.12.2021)
Дед Мороз раскрыл свое отчество
Московский Дед Мороз сообщил, что его зовут Мороз Никитич
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Дед Мороз
из московской усадьбы рассказал в интервью РИА Новости, какое у него отчество.
"Конечно, я Мороз Никитич!" — заявил он.
По словам собеседника агентства, у него есть и жена — матушка Метелица.
"Но она в теремочке редко сидит, у нее работы много, обязанности большие, широкие. Вот сегодня как запуржило, это спасибо ей", — сказал Дед Мороз.
Он добавил, что его жена также занимается хозяйством: накрывает на стол, следит за убранством и за внешним видом самого Деда Мороза. Кроме того, на территории московской усадьбы живет и названая внучка Снегурочка
.
Новый год Дед Мороз планирует встретить в кругу друзей. "Самое главное, чтобы было весело, красиво, достойно и ничего лишнего", — сказал он.
В заключение он поздравил москвичей и сотрудников РИА Новости с наступающим Новым годом.