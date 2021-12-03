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Дед Мороз раскрыл свое отчество
Дед Мороз раскрыл свое отчество - РИА Новости, 03.12.2021
Дед Мороз раскрыл свое отчество
Дед Мороз из московской усадьбы рассказал в интервью РИА Новости, какое у него отчество. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T09:14
2021-12-03T13:42
общество
дед мороз
новый год
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Дед Мороз из московской усадьбы рассказал в интервью РИА Новости, какое у него отчество."Конечно, я Мороз Никитич!" — заявил он.По словам собеседника агентства, у него есть и жена — матушка Метелица. "Но она в теремочке редко сидит, у нее работы много, обязанности большие, широкие. Вот сегодня как запуржило, это спасибо ей", — сказал Дед Мороз.Он добавил, что его жена также занимается хозяйством: накрывает на стол, следит за убранством и за внешним видом самого Деда Мороза. Кроме того, на территории московской усадьбы живет и названая внучка Снегурочка. Новый год Дед Мороз планирует встретить в кругу друзей. "Самое главное, чтобы было весело, красиво, достойно и ничего лишнего", — сказал он.В заключение он поздравил москвичей и сотрудников РИА Новости с наступающим Новым годом.Читайте интервью полностью &gt;&gt;
https://ria.ru/20211203/gadzhety-1761952925.html
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общество, дед мороз, новый год
09:14 03.12.2021 (обновлено: 13:42 03.12.2021)
 
Дед Мороз раскрыл свое отчество

Московский Дед Мороз сообщил, что его зовут Мороз Никитич

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВсероссийский Дед Мороз из Великого Устюга в "Поезде Деда Мороза" во время презентации поезда на Казанском вокзале в Москве
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга в Поезде Деда Мороза во время презентации поезда на Казанском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Дед Мороз из московской усадьбы рассказал в интервью РИА Новости, какое у него отчество.
"Конечно, я Мороз Никитич!" — заявил он.
По словам собеседника агентства, у него есть и жена — матушка Метелица.
"Но она в теремочке редко сидит, у нее работы много, обязанности большие, широкие. Вот сегодня как запуржило, это спасибо ей", — сказал Дед Мороз.
Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
09:01
Дед Мороз рассказал, пользуется ли он гаджетами и интернетом
Он добавил, что его жена также занимается хозяйством: накрывает на стол, следит за убранством и за внешним видом самого Деда Мороза. Кроме того, на территории московской усадьбы живет и названая внучка Снегурочка.
Новый год Дед Мороз планирует встретить в кругу друзей. "Самое главное, чтобы было весело, красиво, достойно и ничего лишнего", — сказал он.
В заключение он поздравил москвичей и сотрудников РИА Новости с наступающим Новым годом.
Читайте интервью полностью >>
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