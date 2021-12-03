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Дед Мороз рассказал, планирует ли баллотироваться в президенты
Дед Мороз рассказал, планирует ли баллотироваться в президенты - РИА Новости, 03.12.2021
Дед Мороз рассказал, планирует ли баллотироваться в президенты
Дед Мороз, говоря о своем будущем в интервью РИА Новости, сказал, что в случае с выборами пусть решает народ, самое главное - относиться к людям с добротой. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T08:08
2021-12-03T08:08
2021-12-03T11:03
общество
дед мороз
новый год
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дед Мороз, говоря о своем будущем в интервью РИА Новости, сказал, что в случае с выборами пусть решает народ, самое главное - относиться к людям с добротой."А это уж народ пускай решает, куда меня продвигать, без комментариев ... А самое главное в этой жизни - относиться с добротой к людям. Если ты ожесточишься сердцем, если ты перестанешь замечать чаяния людей, их тревоги, необходимость им помочь - то и грош тебе цена, кем бы ты ни был. А я же сказочник, я помогаю прежде всего добрым словом, хорошим делом, но и замечательными новогодними подарками", - сказал Дед Мороз, отвечая на вопрос, планирует ли он в будущем сменить профессию, баллотироваться на пост мэра или президента.Читайте полный текст интервью Деда Мороза >>
https://ria.ru/20211203/prosby-1761942881.html
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"Народ пускай решает" – Дед Мороз о баллотировании в мэры или президенты
Дед Мороз рассказал РИА Новости, планирует ли баллотироваться на пост мэра или президента.
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РИА Новости
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общество, дед мороз, новый год
08:08 03.12.2021 (обновлено: 11:03 03.12.2021)
Дед Мороз рассказал, планирует ли баллотироваться в президенты
Дед Мороз рассказал, планирует ли баллотироваться на пост мэра или президента