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Дед Мороз рассказал, планирует ли баллотироваться в президенты

Дед Мороз рассказал, планирует ли баллотироваться в президенты - РИА Новости, 03.12.2021

Дед Мороз рассказал, планирует ли баллотироваться в президенты

Дед Мороз, говоря о своем будущем в интервью РИА Новости, сказал, что в случае с выборами пусть решает народ, самое главное - относиться к людям с добротой. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T08:08

2021-12-03T08:08

2021-12-03T11:03

общество

дед мороз

новый год

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дед Мороз, говоря о своем будущем в интервью РИА Новости, сказал, что в случае с выборами пусть решает народ, самое главное - относиться к людям с добротой."А это уж народ пускай решает, куда меня продвигать, без комментариев ... А самое главное в этой жизни - относиться с добротой к людям. Если ты ожесточишься сердцем, если ты перестанешь замечать чаяния людей, их тревоги, необходимость им помочь - то и грош тебе цена, кем бы ты ни был. А я же сказочник, я помогаю прежде всего добрым словом, хорошим делом, но и замечательными новогодними подарками", - сказал Дед Мороз, отвечая на вопрос, планирует ли он в будущем сменить профессию, баллотироваться на пост мэра или президента.Читайте полный текст интервью Деда Мороза >>

https://ria.ru/20211203/prosby-1761942881.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Народ пускай решает" – Дед Мороз о баллотировании в мэры или президенты Дед Мороз рассказал РИА Новости, планирует ли баллотироваться на пост мэра или президента. 2021-12-03T08:08 true PT1M19S

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общество, дед мороз, новый год