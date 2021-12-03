https://ria.ru/20211203/yuar-1762059267.html
Около ста россиян вылетели из ЮАР в Москву
Около ста россиян вылетели из ЮАР в Москву - РИА Новости, 03.12.2021
Около ста россиян вылетели из ЮАР в Москву
Около 100 россиян вылетели в пятницу рейсами Ethiopian Airlines из ЮАР в Москву, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в ЮАР. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T17:47
2021-12-03T17:47
2021-12-03T17:51
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Около 100 россиян вылетели в пятницу рейсами Ethiopian Airlines из ЮАР в Москву, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в ЮАР."Около 100", — ответили в посольстве на вопрос РИА Новости. По словам представителя посольства, два самолета практически одновременно вылетели в Аддис-Абебу из Йоханнесбурга и ЮАР.В посольстве РФ в Эфиопии уточнили, что в столице этой страны пассажиры с обоих рейсов соединятся и одним самолетом полетят в Москву.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм — B.1.1.529 — ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта", он выявлен уже на всех континентах.Из-за появления в ЮАР нового штамма коронавируса "омикрон" большинство мировых авиакомпаний в конце ноября приостановили авиасообщение с этой страной. Из-за этого в стране осталось несколько сотен российских туристов, которые ранее попадали в ЮАР стыковочными рейсами - прямого авиасообщения между ЮАР и Россией нет. Часть из них улетает из страны самостоятельно. При участии посольств и генконсульств России в ЮАР и Эфиопии эфиопская авиакомпания Ethiopian Airlines организовала для россиян коммерческие рейсы. Ранее стало известно, что билеты на них стоят около 100 тысяч рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20211203/yuar-1762006078.html
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РИА Новости
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юар, москва, ethiopian airlines, воз, новости - туризм, туристы, туризм, россия, коронавирус covid-19, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, авиасообщение
17:47 03.12.2021 (обновлено: 17:51 03.12.2021)
Около ста россиян вылетели из ЮАР в Москву
Около ста россиян вылетели двумя рейсами Ethiopian Airlines из ЮАР в Москву
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Около 100 россиян вылетели в пятницу рейсами Ethiopian Airlines из ЮАР в Москву, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в ЮАР.
"Около 100", — ответили в посольстве на вопрос РИА Новости. По словам представителя посольства, два самолета практически одновременно вылетели в Аддис-Абебу из Йоханнесбурга и ЮАР.
В посольстве РФ в Эфиопии уточнили, что в столице этой страны пассажиры с обоих рейсов соединятся и одним самолетом полетят в Москву.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм — B.1.1.529 — ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта", он выявлен уже на всех континентах.
Из-за появления в ЮАР нового штамма коронавируса "омикрон" большинство мировых авиакомпаний в конце ноября приостановили авиасообщение с этой страной. Из-за этого в стране осталось несколько сотен российских туристов, которые ранее попадали в ЮАР стыковочными рейсами - прямого авиасообщения между ЮАР и Россией нет. Часть из них улетает из страны самостоятельно. При участии посольств и генконсульств России в ЮАР и Эфиопии эфиопская авиакомпания Ethiopian Airlines организовала для россиян коммерческие рейсы. Ранее стало известно, что билеты на них стоят около 100 тысяч рублей.