https://ria.ru/20211203/yuar-1761984133.html
Из ЮАР вывезли 25 российских туристов
Из ЮАР вывезли 25 российских туристов - РИА Новости, 03.12.2021
Из ЮАР вывезли 25 российских туристов
Чартерный рейс, организованный одной из фитнес-компаний, вывез 25 россиян из ЮАР, они помещены на карантин, сообщил РИА Новости коммерческий директор фирмы... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T12:10
2021-12-03T12:10
2021-12-03T12:12
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Чартерный рейс, организованный одной из фитнес-компаний, вывез 25 россиян из ЮАР, они помещены на карантин, сообщил РИА Новости коммерческий директор фирмы Андрей Крылов.Ранее фитнес-компания, организующая спортивные лагеря для своих клиентов на юге Африки, объявила, что из-за отмены регулярного авиасообщения отправит за ними чартер. Люди, не являющиеся клиентами фирмы, могли купить билет на этот чартер за 15 тысяч евро."Да, самолет в Москве уже, прилетел утром. Двадцать пять человек на борту было", — сказал Крылов.Представитель фирмы отказался говорить, сколько на борту было коммерческих пассажиров."Двадцать пять человек сидят в обсерватории, нас поместили на карантин", — пояснил Крылов.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм — B.1.1.529 — ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта", он выявлен уже на всех континентах.Из-за появления в ЮАР нового штамма коронавируса "омикрон" большинство мировых авиакомпаний в конце ноября приостановили авиасообщение с этой страной. Из-за этого в стране осталось несколько сотен российских туристов, которые ранее попадали в ЮАР стыковочными рейсами - прямого авиасообщения между ЮАР и Россией нет. Часть из них улетает из страны самостоятельно, кроме того, на 3 декабря запланирован коммерческий рейс Ethiopian Airlines, который повезет россиян по марштуру Кейптаун — Аддис-Абеба — Москва.
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юар, москва, ethiopian airlines, воз, новости - туризм, туристы, туризм, россия, коронавирус covid-19, приостановка авиасообщения из-за коронавируса
12:10 03.12.2021 (обновлено: 12:12 03.12.2021)
Из ЮАР вывезли 25 российских туристов
Коммерческий рейс привез 25 российских туристов из ЮАР, они помещены на карантин
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Чартерный рейс, организованный одной из фитнес-компаний, вывез 25 россиян из ЮАР, они помещены на карантин, сообщил РИА Новости коммерческий директор фирмы Андрей Крылов.
Ранее фитнес-компания, организующая спортивные лагеря для своих клиентов на юге Африки, объявила, что из-за отмены регулярного авиасообщения отправит за ними чартер. Люди, не являющиеся клиентами фирмы, могли купить билет на этот чартер за 15 тысяч евро.
"Да, самолет в Москве уже, прилетел утром. Двадцать пять человек на борту было", — сказал Крылов.
Представитель фирмы отказался говорить, сколько на борту было коммерческих пассажиров.
"Двадцать пять человек сидят в обсерватории, нас поместили на карантин", — пояснил Крылов.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм — B.1.1.529 — ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта", он выявлен уже на всех континентах.
Из-за появления в ЮАР нового штамма коронавируса "омикрон" большинство мировых авиакомпаний в конце ноября приостановили авиасообщение с этой страной. Из-за этого в стране осталось несколько сотен российских туристов, которые ранее попадали в ЮАР стыковочными рейсами - прямого авиасообщения между ЮАР и Россией нет. Часть из них улетает из страны самостоятельно, кроме того, на 3 декабря запланирован коммерческий рейс Ethiopian Airlines, который повезет россиян по марштуру Кейптаун — Аддис-Абеба — Москва.