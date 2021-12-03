https://ria.ru/20211203/vstrecha-1762102680.html

Путин и Эрдоган надеются на успешное проведение выборов в Ливии

Путин и Эрдоган надеются на успешное проведение выборов в Ливии - РИА Новости, 03.12.2021

Путин и Эрдоган надеются на успешное проведение выборов в Ливии

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразили надежду на успешное проведение выборов в Ливии, которые должны привести к... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T19:45

2021-12-03T19:45

2021-12-03T19:45

в мире

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразили надежду на успешное проведение выборов в Ливии, которые должны привести к восстановлению территориальной целостности, сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, Путин и Эрдоган условились дать поручение по подготовке сессии Совета сотрудничества высшего уровня, которую можно провести в начале года, сообщает пресс-служба Кремля."Рассмотрен ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая практические аспекты кооперации в сфере энергетики и сельского хозяйства. Условлено дать указание соответствующим ведомствам активно заняться подготовкой очередной сессии Совета сотрудничества высшего уровня, которую можно было бы провести в начале следующего года", - говорится в сообщении.Телефонный разговор глав государств состоялся по инициативе турецкой стороны.Отмечается, что Путин и Эрдоган также условились о дальнейших личных контактах.

https://ria.ru/20211203/siriya-1762098001.html

https://ria.ru/20211203/vstrecha-1762095820.html

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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, ливия, владимир путин, россия