https://ria.ru/20211203/vstrecha-1762102680.html
Путин и Эрдоган надеются на успешное проведение выборов в Ливии
Путин и Эрдоган надеются на успешное проведение выборов в Ливии - РИА Новости, 03.12.2021
Путин и Эрдоган надеются на успешное проведение выборов в Ливии
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразили надежду на успешное проведение выборов в Ливии, которые должны привести к... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T19:45
2021-12-03T19:45
2021-12-03T19:45
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразили надежду на успешное проведение выборов в Ливии, которые должны привести к восстановлению территориальной целостности, сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, Путин и Эрдоган условились дать поручение по подготовке сессии Совета сотрудничества высшего уровня, которую можно провести в начале года, сообщает пресс-служба Кремля."Рассмотрен ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая практические аспекты кооперации в сфере энергетики и сельского хозяйства. Условлено дать указание соответствующим ведомствам активно заняться подготовкой очередной сессии Совета сотрудничества высшего уровня, которую можно было бы провести в начале следующего года", - говорится в сообщении.Телефонный разговор глав государств состоялся по инициативе турецкой стороны.Отмечается, что Путин и Эрдоган также условились о дальнейших личных контактах.
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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, ливия, владимир путин, россия
Путин и Эрдоган надеются на успешное проведение выборов в Ливии
Президенты Путин и Эрдоган выразили надежду на успешное проведение выборов в Ливии
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
выразили надежду на успешное проведение выборов в Ливии
, которые должны привести к восстановлению территориальной целостности, сообщает пресс-служба Кремля.
"Что касается ситуации в Ливии – акцентирована безальтернативность политико-дипломатического урегулирования при посредничестве ООН. Высказана надежда на успешное проведение намеченных на 24 декабря сего года общенациональных выборов, которые должны способствовать восстановлению ливийской государственности и территориальной целостности", - говорится в сообщении.
Кроме того, Путин и Эрдоган условились дать поручение по подготовке сессии Совета сотрудничества высшего уровня, которую можно провести в начале года, сообщает пресс-служба Кремля.
"Рассмотрен ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая практические аспекты кооперации в сфере энергетики и сельского хозяйства. Условлено дать указание соответствующим ведомствам активно заняться подготовкой очередной сессии Совета сотрудничества высшего уровня, которую можно было бы провести в начале следующего года", - говорится в сообщении.
Телефонный разговор глав государств состоялся по инициативе турецкой стороны.
Отмечается, что Путин и Эрдоган также условились о дальнейших личных контактах.