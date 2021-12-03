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Путин рассказал Эрдогану об итогах встречи с Пашиняном и Алиевым
Путин рассказал Эрдогану об итогах встречи с Пашиняном и Алиевым - РИА Новости, 03.12.2021
Путин рассказал Эрдогану об итогах встречи с Пашиняном и Алиевым
Президент России Владимир Путин проинформировал своего турецкого коллегу Тайипа Эрдогана об итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T19:05
2021-12-03T19:05
2021-12-03T19:21
в мире
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азербайджан
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владимир путин
ильхам алиев
никол пашинян
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проинформировал своего турецкого коллегу Тайипа Эрдогана об итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 26 ноября в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля.В пятницу по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор глав двух стран."По просьбе президента Турции Владимир Путин информировал об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 26 ноября в Сочи, приуроченной к годовщине подписания Заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе переговоров подтвердилась готовность Баку и Еревана взаимодействовать для обеспечения стабильности в регионе, а также создать механизмы делимитации и демаркации границы между двумя государствами."Кроме того, проявлен настрой на решение практических вопросов восстановления торгово-экономических и транспортных связей", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20211126/karabakh-1760773887.html
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в мире, армения, азербайджан, турция, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, россия
19:05 03.12.2021 (обновлено: 19:21 03.12.2021)
Путин рассказал Эрдогану об итогах встречи с Пашиняном и Алиевым
Президент Путин рассказал Эрдогану об итогах встречи с Арменией и Азербайджаном