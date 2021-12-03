https://ria.ru/20211203/vaktsina-1762023322.html

В регионы отправили более миллиона доз вакцины "ЭпиВакКорона"

В регионы отправили более миллиона доз вакцины "ЭпиВакКорона" - РИА Новости, 03.12.2021

В регионы отправили более миллиона доз вакцины "ЭпиВакКорона"

Более 1,2 миллиона доз вакцины против коронавируса "ЭпиВакКорона" направлено в регионы, в ближайшее время она будет распределена по пунктам вакцинации, сообщили РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T14:51

2021-12-03T14:51

2021-12-03T15:25

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

вакцина "эпиваккорона"

вакцинация россиян от covid-19

санкт-петербург

кемеровская область

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Более 1,2 миллиона доз вакцины против коронавируса "ЭпиВакКорона" направлено в регионы, в ближайшее время она будет распределена по пунктам вакцинации, сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора."В России продолжается кампания по вакцинации населения от коронавируса. 24 ноября начались отправки в регионы новой партии вакцины "ЭпиВакКорона", разработанной государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора и зарегистрированной 13 октября 2020 года. Объём очередной партии вакцины составляет 1,2 млн доз",- говорится в сообщении.Наибольшее количество доз было направлено в Санкт-Петербург и Кемеровскую область (76,6 тысячи и 52,9 тысячи доз соответственно). В ближайшее время вакцина будет распределена по пунктам вакцинации, уточнили в пресс-службе.

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