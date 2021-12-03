https://ria.ru/20211203/ushakov-1762054825.html

Ушаков заявил об "олимпийском спокойствии" перед встречей Путина и Байдена

Ушаков заявил об "олимпийском спокойствии" перед встречей Путина и Байдена - РИА Новости, 03.12.2021

Ушаков заявил об "олимпийском спокойствии" перед встречей Путина и Байдена

Москва относится к подготовке встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена с "олимпийским спокойствием" и не торопит американских партнеров,... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T16:33

2021-12-03T16:33

2021-12-03T16:33

в мире

сша

владимир путин

джо байден

юрий ушаков

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Москва относится к подготовке встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена с "олимпийским спокойствием" и не торопит американских партнеров, заявил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена важны в том числе и американской стороне, они должны это понимать, заявил Юрий Ушаков."Я надеюсь, американские коллеги понимают, насколько важен и нужен этот контакт... Он нужен не только нам но и, надеюсь, американцам", - сказал Ушаков журналистам в преддверии готовящихся переговоров Путина и Байдена.

https://ria.ru/20211203/nato-1762043732.html

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, юрий ушаков, россия