Ушаков заявил об "олимпийском спокойствии" перед встречей Путина и Байдена
Ушаков: к подготовке встречи Путина и Байдена относимся с "олимпийским спокойствием"
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и помощник президента РФ Юрий Ушаков во время встречи с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Москва относится к подготовке встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена с "олимпийским спокойствием" и не торопит американских партнеров, заявил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Спокойно, и я бы сказал, с олимпийским спокойствием прорабатываем этот контакт, не торопим американцев - когда вам удобно, пожалуйста, мы готовы его провести, и сейчас мы уже близки к тому, чтобы согласовать удобное для обеих сторон время", - сказал Ушаков в преддверии готовящихся переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена важны в том числе и американской стороне, они должны это понимать, заявил Юрий Ушаков.
"Я надеюсь, американские коллеги понимают, насколько важен и нужен этот контакт... Он нужен не только нам но и, надеюсь, американцам", - сказал Ушаков журналистам в преддверии готовящихся переговоров Путина и Байдена.