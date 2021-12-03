15:35 03.12.2021 (обновлено: 00:03 04.12.2021)
Умерла Нина Ургант
Народная артистка России Нина Ургант умерла на 93-м году жизни
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге на 93 году жизни скончалась народная артистка РСФСР Нина Ургант, сообщила РИА Новости представитель Александринского театра.
"Нина Ургант умерла 3 декабря", — сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из фильма "Белорусский вокзал" (режиссер Андрей Смирнов, киностудия "Мосфильм"). Слева направо: актеры Анатолий Папанов, Евгений Леонов, Алексей Глазырин, Нина Ургант и Всеволод Сафонов играют роли фронтовых друзей.
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Кадр из фильма "Белорусский вокзал" (режиссер Андрей Смирнов, киностудия "Мосфильм"). Слева направо: актеры Анатолий Папанов, Евгений Леонов, Алексей Глазырин, Нина Ургант и Всеволод Сафонов играют роли фронтовых друзей.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из фильма "Вступление". Мать Володи - актриса Нина Ургант. Репродукция.
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Кадр из фильма "Вступление". Мать Володи - актриса Нина Ургант. Репродукция.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкАртист Ролан Быков в роли Акакия Акакиевича Башмачкина в кинофильме "Шинель" по одноименной повести Н.В. Гоголя. 1959 год. Режиссер Алексей Баталов. Киностудия "Ленфильм". (Справа - актриса Нина Ургант).
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Артист Ролан Быков в роли Акакия Акакиевича Башмачкина в кинофильме "Шинель" по одноименной повести Н.В. Гоголя. 1959 год. Режиссер Алексей Баталов. Киностудия "Ленфильм". (Справа - актриса Нина Ургант).
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Кадр из фильма "Белорусский вокзал" (режиссер Андрей Смирнов, киностудия "Мосфильм"). Слева направо: актеры Анатолий Папанов, Евгений Леонов, Алексей Глазырин, Нина Ургант и Всеволод Сафонов играют роли фронтовых друзей.
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Кадр из фильма "Вступление". Мать Володи - актриса Нина Ургант. Репродукция.
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Артист Ролан Быков в роли Акакия Акакиевича Башмачкина в кинофильме "Шинель" по одноименной повести Н.В. Гоголя. 1959 год. Режиссер Алексей Баталов. Киностудия "Ленфильм". (Справа - актриса Нина Ургант).
Нина Ургант родилась в Луге. Окончила Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского, после чего год проработала в Театре имени Ф. Волкова в Ярославле, затем перешла в Ленинградский театр имени Ленинского комсомола.
С 1962 — актриса Ленинградского академическом театре драмы имени А. С. Пушкина (Александринский), где сыграла более 30 героинь.
В кино известна по работам в лентах "Укротительница тигров", "Вступление", "Я родом из детства", "Сыновья уходят в бой" и многим другим, всего на ее счету свыше 50 ролей. Наибольшую популярность Ургант принес образ медсестры Раи в "Белорусском вокзале".
© РИА Новости / Перейти в фотобанкНина Ургант в роли планового работника Милениной и народный артист Владимир Самойлов в роли управляющего трестом Батарцева в фильме "Премия"
Нина Ургант в роли планового работника Милениной и народный артист Владимир Самойлов в роли управляющего трестом Батарцева в фильме "Премия"