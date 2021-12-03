Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211203/urgant-1762035001.html
Умерла Нина Ургант
Умерла Нина Ургант - РИА Новости, 04.12.2021
Умерла Нина Ургант
В Санкт-Петербурге на 93 году жизни скончалась народная артистка РСФСР Нина Ургант, сообщила РИА Новости представитель Александринского театра. РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-03T15:35
2021-12-04T00:03
санкт-петербург
нина ургант
культура
умерла нина ургант
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762037347_0:196:2284:1481_1920x0_80_0_0_18a8fbe49ede0dae0a17cfef5e573cb8.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге на 93 году жизни скончалась народная артистка РСФСР Нина Ургант, сообщила РИА Новости представитель Александринского театра. "Нина Ургант умерла 3 декабря", — сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.Нина Ургант родилась в Луге. Окончила Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского, после чего год проработала в Театре имени Ф. Волкова в Ярославле, затем перешла в Ленинградский театр имени Ленинского комсомола.С 1962 — актриса Ленинградского академическом театре драмы имени А. С. Пушкина (Александринский), где сыграла более 30 героинь.В кино известна по работам в лентах "Укротительница тигров", "Вступление", "Я родом из детства", "Сыновья уходят в бой" и многим другим, всего на ее счету свыше 50 ролей. Наибольшую популярность Ургант принес образ медсестры Раи в "Белорусском вокзале".
https://ria.ru/20211203/urgant-1762063524.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762037347_0:4:2285:1717_1920x0_80_0_0_4fa04a7900ee1d89339fb59578631075.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, нина ургант, умерла нина ургант
15:35 03.12.2021 (обновлено: 00:03 04.12.2021)
 
Умерла Нина Ургант

Народная артистка России Нина Ургант умерла на 93-м году жизни

© РИА Новости / Перейти в фотобанкНина Ургант
Нина Ургант - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге на 93 году жизни скончалась народная артистка РСФСР Нина Ургант, сообщила РИА Новости представитель Александринского театра.
"Нина Ургант умерла 3 декабря", — сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из фильма "Белорусский вокзал" (режиссер Андрей Смирнов, киностудия "Мосфильм"). Слева направо: актеры Анатолий Папанов, Евгений Леонов, Алексей Глазырин, Нина Ургант и Всеволод Сафонов играют роли фронтовых друзей.
Кадр из фильма Белорусский вокзал
1 из 3
Кадр из фильма "Белорусский вокзал" (режиссер Андрей Смирнов, киностудия "Мосфильм"). Слева направо: актеры Анатолий Папанов, Евгений Леонов, Алексей Глазырин, Нина Ургант и Всеволод Сафонов играют роли фронтовых друзей.
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из фильма "Вступление". Мать Володи - актриса Нина Ургант. Репродукция.
Кадр из фильма Вступление
2 из 3
Кадр из фильма "Вступление". Мать Володи - актриса Нина Ургант. Репродукция.
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанкАртист Ролан Быков в роли Акакия Акакиевича Башмачкина в кинофильме "Шинель" по одноименной повести Н.В. Гоголя. 1959 год. Режиссер Алексей Баталов. Киностудия "Ленфильм". (Справа - актриса Нина Ургант).
Артист Ролан Быков в роли Акакия Акакиевича Башмачкина в кинофильме Шинель по одноименной повести Н.В. Гоголя. Справа - актриса Нина Ургант
3 из 3
Артист Ролан Быков в роли Акакия Акакиевича Башмачкина в кинофильме "Шинель" по одноименной повести Н.В. Гоголя. 1959 год. Режиссер Алексей Баталов. Киностудия "Ленфильм". (Справа - актриса Нина Ургант).
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 3
Кадр из фильма "Белорусский вокзал" (режиссер Андрей Смирнов, киностудия "Мосфильм"). Слева направо: актеры Анатолий Папанов, Евгений Леонов, Алексей Глазырин, Нина Ургант и Всеволод Сафонов играют роли фронтовых друзей.
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 3
Кадр из фильма "Вступление". Мать Володи - актриса Нина Ургант. Репродукция.
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 3
Артист Ролан Быков в роли Акакия Акакиевича Башмачкина в кинофильме "Шинель" по одноименной повести Н.В. Гоголя. 1959 год. Режиссер Алексей Баталов. Киностудия "Ленфильм". (Справа - актриса Нина Ургант).
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Нина Ургант родилась в Луге. Окончила Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского, после чего год проработала в Театре имени Ф. Волкова в Ярославле, затем перешла в Ленинградский театр имени Ленинского комсомола.
С 1962 — актриса Ленинградского академическом театре драмы имени А. С. Пушкина (Александринский), где сыграла более 30 героинь.
В кино известна по работам в лентах "Укротительница тигров", "Вступление", "Я родом из детства", "Сыновья уходят в бой" и многим другим, всего на ее счету свыше 50 ролей. Наибольшую популярность Ургант принес образ медсестры Раи в "Белорусском вокзале".
© РИА Новости / Перейти в фотобанкНина Ургант в роли планового работника Милениной и народный артист Владимир Самойлов в роли управляющего трестом Батарцева в фильме "Премия"
Нина Ургант в роли планового работника Милениной и народный артист Владимир Самойлов в роли управляющего трестом Батарцева в фильме Премия - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Нина Ургант в роли планового работника Милениной и народный артист Владимир Самойлов в роли управляющего трестом Батарцева в фильме "Премия"
Кадр из фильма Я родом из детства
Вчера, 18:22Культура
Петербургский символ. Любовь и сила Нины Ургант
 
КультураСанкт-ПетербургНина УргантУмерла Нина Ургант
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Врач предупредила о смертельной опасности витамина A
03:15Эксперт предупредил о новых схемах мошенничества, связанных с вакцинацией
03:00Юрист рассказала, что грозит за мешающие соседям звуки интима
02:45Россиянам рассказали, какие фрукты нельзя употреблять при похудении
02:40В Европе предупредили, что "Северный поток — 2" точно "не заработает зимой"
02:31На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2"
02:15В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газа
02:15Эксперт рассказал, как проверить справедливость своей квартплаты
02:15Вирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавируса
02:04В Польше назвали эффективный метод борьбы с "Газпромом"
01:56Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в Мали
01:39В Бельгии два бегемота заразились коронавирусом
01:34МИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕС
01:30На Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиян
01:16Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"
01:15Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердца
00:26В Москве арестовали начальника полиции района Ростокино
00:01В России отмечают один из главных церковных праздников
23:48Google обозначил офис заповедника "София Киевская" как "штаб Талибана"*
23:44В США объявили в розыск родителей подростка, устроившего стрельбу в школе
Лента новостейМолния
Врач предупредила о смертельной опасности витамина AЭксперт предупредил о новых схемах мошенничества, связанных с вакцинациейЮрист рассказала, что грозит за мешающие соседям звуки интимаРоссиянам рассказали, какие фрукты нельзя употреблять при похуденииВ Европе предупредили, что "Северный поток — 2" точно "не заработает зимой"На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2"В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газаЭксперт рассказал, как проверить справедливость своей квартплатыВирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавирусаВ Польше назвали эффективный метод борьбы с "Газпромом"Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в МалиВ Бельгии два бегемота заразились коронавирусомМИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕСНа Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиянFitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердцаВ Москве арестовали начальника полиции района РостокиноВ России отмечают один из главных церковных праздниковGoogle обозначил офис заповедника "София Киевская" как "штаб Талибана"*В США объявили в розыск родителей подростка, устроившего стрельбу в школе