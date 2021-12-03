https://ria.ru/20211203/urgant-1762035001.html

Умерла Нина Ургант

Умерла Нина Ургант - РИА Новости, 04.12.2021

Умерла Нина Ургант

В Санкт-Петербурге на 93 году жизни скончалась народная артистка РСФСР Нина Ургант, сообщила РИА Новости представитель Александринского театра. РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-03T15:35

2021-12-03T15:35

2021-12-04T00:03

санкт-петербург

нина ургант

культура

умерла нина ургант

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге на 93 году жизни скончалась народная артистка РСФСР Нина Ургант, сообщила РИА Новости представитель Александринского театра. "Нина Ургант умерла 3 декабря", — сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.Нина Ургант родилась в Луге. Окончила Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского, после чего год проработала в Театре имени Ф. Волкова в Ярославле, затем перешла в Ленинградский театр имени Ленинского комсомола.С 1962 — актриса Ленинградского академическом театре драмы имени А. С. Пушкина (Александринский), где сыграла более 30 героинь.В кино известна по работам в лентах "Укротительница тигров", "Вступление", "Я родом из детства", "Сыновья уходят в бой" и многим другим, всего на ее счету свыше 50 ролей. Наибольшую популярность Ургант принес образ медсестры Раи в "Белорусском вокзале".

https://ria.ru/20211203/urgant-1762063524.html

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