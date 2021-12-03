https://ria.ru/20211203/ukraina-1761973871.html
Украина начала строительство двух военно-морских баз
Украина начала строительство двух военно-морских баз - РИА Новости, 03.12.2021
Украина начала строительство двух военно-морских баз
Украина приступает к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове, заявил глава министерства обороны страны в пятницу в ходе... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T11:17
2021-12-03T11:17
2021-12-03T11:40
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КИЕВ, 3 дек – РИА Новости. Украина приступает к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове, заявил глава министерства обороны страны в пятницу в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.Ранее МИД Великобритании опубликовал полный текст рамочного соглашения о предоставлении Украине кредита в 1,7 миллиарда фунтов на финансирование контрактов по закупке вооружения и строительства инфраструктуры военно-морского флота."Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове и другим контактам в рамках договоренностей с Соединенным Королевством", - сказал Резников, выступая в Раде.В июне этого года министерства обороны Великобритании и Украины подписали меморандум о реализации поддержки наращивания военно-морского потенциала Украины. Сделка предполагает поставку Украине новых военно-морских платформ и оборонительного корабельного вооружения, подготовку личного состава военно-морских сил Украины, создание новых военных баз и покупку двух противоминных судов класса Sundown.Соглашение о кредите было представлено на рассмотрение британского парламента 12 ноября и пока не вступило в силу.
https://ria.ru/20211115/ukraina-1759135626.html
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в мире, украина, бердянск, великобритания, министерство обороны украины, верховная рада украины
11:17 03.12.2021 (обновлено: 11:40 03.12.2021)
Украина начала строительство двух военно-морских баз
Украина начала строительство двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове