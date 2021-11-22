https://ria.ru/20211122/kredit-1760238248.html
Лондон опубликовал соглашение о кредите в 1,7 миллиарда фунтов для Киева
Лондон опубликовал соглашение о кредите в 1,7 миллиарда фунтов для Киева - РИА Новости, 22.11.2021
Лондон опубликовал соглашение о кредите в 1,7 миллиарда фунтов для Киева
Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало полный текст рамочного соглашения о предоставлении Украине кредита в 1,7 миллиарда фунтов на... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T19:42
2021-11-22T19:42
2021-11-22T19:42
в мире
кредит
украина
великобритания
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ЛОНДОН, 22 ноя – РИА Новости. Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало полный текст рамочного соглашения о предоставлении Украине кредита в 1,7 миллиарда фунтов на финансирование контрактов по закупке вооружения и строительства инфраструктуры военно-морского флота."Британская сторона намерена предоставить официальную кредитную поддержку украинской стороне в форме кредита для реализации проектов, согласованных между сторонами. Общая сумма кредита на финансирование контрактов не должна превышать 1,7 миллиарда фунтов стерлингов или эквивалента в долларах или евро", - говорится в тексте документа.Согласно условиям соглашения, кредит будет использоваться для финансирования контрактов, подписанных британскими поставщиками, по которым минимум 50% товаров и услуг должны быть из Британии.В документе отмечается, что решение было принято с учетом необходимости обеспечить территориальную целостность и суверенитет Украины, а также защитить навигацию гражданских судов и территориальные воды в Черном и Азовском морях, а также с учетом финансовых возможностей Британии оказать поддержку в форме экспортных кредитов для финансирования подписанных между двумя сторонами контрактов.В частности, речь идет о финансировании поставок Украине и обслуживании двух противоминных кораблей, совместного производства восьми ракетных кораблей, доставки и модификации систем вооружения на имеющиеся корабли, совместного производства фрегата, консультирования и технической поддержки британской стороной при строительстве военно-морской инфраструктуры Украины.В июне этого года министерства обороны Великобритании и Украины подписали меморандум о реализации поддержки наращивания военно-морского потенциала Украины. Сделка предполагает поставку Украине новых военно-морских платформ и оборонительного корабельного вооружения, подготовку личного состава Военно-морских сил Украины, создание новых военных баз и покупку двух противоминных судов класса Sundown.Соглашение о кредите было представлено на рассмотрение британского парламента 12 ноября и пока не вступило в силу.
https://ria.ru/20211122/ukraina-1760206127.html
https://ria.ru/20211122/balans-1760207311.html
https://ria.ru/20211122/vtorzhenie-1760224259.html
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в мире, кредит, украина, великобритания, форин-офис, азовское море, черное море
Лондон опубликовал соглашение о кредите в 1,7 миллиарда фунтов для Киева
МИД Британии опубликовал соглашение о кредите в 1,7 миллиарда фунтов для флота Украины
ЛОНДОН, 22 ноя – РИА Новости.
Министерство иностранных дел Великобритании
опубликовало полный текст рамочного соглашения о предоставлении Украине
кредита в 1,7 миллиарда фунтов на финансирование контрактов по закупке вооружения и строительства инфраструктуры военно-морского флота.
"Британская сторона намерена предоставить официальную кредитную поддержку украинской стороне в форме кредита для реализации проектов, согласованных между сторонами. Общая сумма кредита на финансирование контрактов не должна превышать 1,7 миллиарда фунтов стерлингов или эквивалента в долларах или евро", - говорится в тексте документа.
Согласно условиям соглашения, кредит будет использоваться для финансирования контрактов, подписанных британскими поставщиками, по которым минимум 50% товаров и услуг должны быть из Британии.
В документе отмечается, что решение было принято с учетом необходимости обеспечить территориальную целостность и суверенитет Украины, а также защитить навигацию гражданских судов и территориальные воды в Черном и Азовском морях
, а также с учетом финансовых возможностей Британии оказать поддержку в форме экспортных кредитов для финансирования подписанных между двумя сторонами контрактов.
В частности, речь идет о финансировании поставок Украине и обслуживании двух противоминных кораблей, совместного производства восьми ракетных кораблей, доставки и модификации систем вооружения на имеющиеся корабли, совместного производства фрегата, консультирования и технической поддержки британской стороной при строительстве военно-морской инфраструктуры Украины.
В июне этого года министерства обороны Великобритании и Украины подписали меморандум о реализации поддержки наращивания военно-морского потенциала Украины. Сделка предполагает поставку Украине новых военно-морских платформ и оборонительного корабельного вооружения, подготовку личного состава Военно-морских сил Украины, создание новых военных баз и покупку двух противоминных судов класса Sundown.
Соглашение о кредите было представлено на рассмотрение британского парламента 12 ноября и пока не вступило в силу.