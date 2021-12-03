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Суд в Приморье оставил без движения иск об отмене постановлений о QR-кодах
Суд в Приморье оставил без движения иск об отмене постановлений о QR-кодах - РИА Новости, 03.12.2021
Суд в Приморье оставил без движения иск об отмене постановлений о QR-кодах
Приморский краевой суд оставил без движения иск к губернатору Олегу Кожемяко, в котором истцы просят признать недействительными постановления об использовании... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T11:41
2021-12-03T11:41
происшествия
приморский край
олег кожемяко
приморский краевой суд
кпрф
коронавирус в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 3 дек – РИА Новости. Приморский краевой суд оставил без движения иск к губернатору Олегу Кожемяко, в котором истцы просят признать недействительными постановления об использовании QR-кодов в общественных местах, сообщил РИА Новости представитель суда.В Приморье введены QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта. Без QR-кода запрещено посещать промтоварные магазины в торговых центрах, парикмахерские, салоны красоты. На прошлой неделе депутат думы Уссурийского городского округа от КПРФ, правозащитница Яна Шестун сообщила РИА Новости, что депутаты от КПРФ, юристы и правозащитники - всего восемь человек - подали в краевой суд иск с просьбой признать недействительными два постановления о введении в регионе QR-кодов. В суде сообщали, что иск зарегистрирован, ответчик в нем – губернатор Приморского края Олег Кожемяко."Материал определением Приморского краевого суда оставлен без движения", - сказал собеседник агентства.По его словам, иск рассмотрят, если в установленный срок будут устранены недостатки, из-за которых суд оставил материал без движения.В суде не уточнили, о каких недостатках идет речь, а также какой срок дается на их устранение.
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происшествия, приморский край, олег кожемяко, приморский краевой суд, кпрф, коронавирус в россии
11:41 03.12.2021
 
Суд в Приморье оставил без движения иск об отмене постановлений о QR-кодах

Приморский суд оставил без движения иск об отмене постановлений об использовании QR-кодов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДемонстрация проверки QR-кода в ресторане Bla Bla Bar в Новосибирске
Демонстрация проверки QR-кода в ресторане Bla Bla Bar в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 дек – РИА Новости. Приморский краевой суд оставил без движения иск к губернатору Олегу Кожемяко, в котором истцы просят признать недействительными постановления об использовании QR-кодов в общественных местах, сообщил РИА Новости представитель суда.
В Приморье введены QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта. Без QR-кода запрещено посещать промтоварные магазины в торговых центрах, парикмахерские, салоны красоты. На прошлой неделе депутат думы Уссурийского городского округа от КПРФ, правозащитница Яна Шестун сообщила РИА Новости, что депутаты от КПРФ, юристы и правозащитники - всего восемь человек - подали в краевой суд иск с просьбой признать недействительными два постановления о введении в регионе QR-кодов. В суде сообщали, что иск зарегистрирован, ответчик в нем – губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
"Материал определением Приморского краевого суда оставлен без движения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, иск рассмотрят, если в установленный срок будут устранены недостатки, из-за которых суд оставил материал без движения.
В суде не уточнили, о каких недостатках идет речь, а также какой срок дается на их устранение.
Посетитель предъявляет QR-код для проверки - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
10:04В России
Минтранс передумал проверять QR-коды при продаже билетов, пишут СМИ
 
ПроисшествияПриморский крайОлег КожемякоПриморский краевой судКПРФКоронавирус в России
 
 
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