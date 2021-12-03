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https://ria.ru/20211203/sputnik-1761940656.html
ВОЗ придумала странное оправдание для непризнания "Спутника V"
Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V" - РИА Новости, 03.12.2021
ВОЗ придумала странное оправдание для непризнания "Спутника V"
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) задерживает одобрение вакцины "Спутник V" исключительно из-за бюрократических препятствий, заявил в интервью газете... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T01:35
2021-12-03T01:35
распространение коронавируса
общество
воз
здоровье
российский фонд прямых инвестиций
кирилл дмитриев
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) задерживает одобрение вакцины "Спутник V" исключительно из-за бюрократических препятствий, заявил в интервью газете La Nacion глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.По его словам, российская сторона не видит особых причин, по которым ВОЗ медлит с признанием препарата, поскольку эффективность вакцины подтвердили публикации в авторитетных медицинских журналах и реальные данные со всего мира.Руководитель РФПИ отметил, что после одобрения ВОЗ вакцинация "Спутником V" позволит россиянам въезжать в еще большее число стран.Вакцина против коронавируса "Спутник V", разработанная "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи", получила свидетельство о регистрации Минздрава и стала первой зарегистрированной вакциной от SARS CoV-2 в мире."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек, это более 50 процентов населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6 процентов по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом Lancet (91,6 процентов).Как ранее сообщал РФПИ, данные о применении препарата при вакцинации населения во многих странах (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" — одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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общество, воз, здоровье, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, россия, коронавирус covid-19
01:35 03.12.2021
 
Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"

Глава РФПИ Дмитриев: ВОЗ медлит с признанием "Спутника V" из-за бюрократических преград

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАмпула с препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от Covid-19
Ампула с препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) задерживает одобрение вакцины "Спутник V" исключительно из-за бюрократических препятствий, заявил в интервью газете La Nacion глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
По его словам, российская сторона не видит особых причин, по которым ВОЗ медлит с признанием препарата, поскольку эффективность вакцины подтвердили публикации в авторитетных медицинских журналах и реальные данные со всего мира.
"Минздрав России поддерживает тесные связи с ВОЗ, и мы понимаем, что на нашем пути все еще остаются небольшие препятствия, но они носят исключительно бюрократический характер", — подчеркнул Дмитриев.
Руководитель РФПИ отметил, что после одобрения ВОЗ вакцинация "Спутником V" позволит россиянам въезжать в еще большее число стран.
Медицинский работник готовит шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 17:06РФПИ против Covid 19
Инспекция ВОЗ в рамках регистрации "Спутника V" ожидается в декабре
Вакцина против коронавируса "Спутник V", разработанная "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи", получила свидетельство о регистрации Минздрава и стала первой зарегистрированной вакциной от SARS CoV-2 в мире.
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек, это более 50 процентов населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6 процентов по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом Lancet (91,6 процентов).
Как ранее сообщал РФПИ, данные о применении препарата при вакцинации населения во многих странах (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" — одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Ампула с препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 03:53Распространение коронавируса
Американская торговая палата попросила Вашингтон признать "Спутник V"
 
Распространение коронавирусаОбществоВОЗЗдоровьеРоссийский фонд прямых инвестицийКирилл ДмитриевРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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