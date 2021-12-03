https://ria.ru/20211203/sputnik-1761940656.html

ВОЗ придумала странное оправдание для непризнания "Спутника V"

Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V" - РИА Новости, 03.12.2021

ВОЗ придумала странное оправдание для непризнания "Спутника V"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) задерживает одобрение вакцины "Спутник V" исключительно из-за бюрократических препятствий, заявил в интервью газете... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T01:35

2021-12-03T01:35

2021-12-03T01:35

распространение коронавируса

общество

воз

здоровье

российский фонд прямых инвестиций

кирилл дмитриев

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755954759_0:42:1974:1152_1920x0_80_0_0_bbf83eeaa92705cdd0081e89f37e1a75.jpg

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) задерживает одобрение вакцины "Спутник V" исключительно из-за бюрократических препятствий, заявил в интервью газете La Nacion глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.По его словам, российская сторона не видит особых причин, по которым ВОЗ медлит с признанием препарата, поскольку эффективность вакцины подтвердили публикации в авторитетных медицинских журналах и реальные данные со всего мира.Руководитель РФПИ отметил, что после одобрения ВОЗ вакцинация "Спутником V" позволит россиянам въезжать в еще большее число стран.Вакцина против коронавируса "Спутник V", разработанная "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи", получила свидетельство о регистрации Минздрава и стала первой зарегистрированной вакциной от SARS CoV-2 в мире."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек, это более 50 процентов населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6 процентов по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом Lancet (91,6 процентов).Как ранее сообщал РФПИ, данные о применении препарата при вакцинации населения во многих странах (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" — одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211124/voz-1760569356.html

https://ria.ru/20211126/sputnik-1760812740.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, воз, здоровье, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, россия, коронавирус covid-19