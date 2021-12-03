https://ria.ru/20211203/shakhta-1762016389.html

На шахте "Листвяжная" с начала поисковых работ подняли тела 34 погибших

На шахте "Листвяжная" с начала поисковых работ подняли тела 34 погибших - РИА Новости, 03.12.2021

На шахте "Листвяжная" с начала поисковых работ подняли тела 34 погибших

Всего 34 тела погибших при взрыве метана на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области уже подняли на поверхность, рассказали РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T14:25

2021-12-03T14:25

2021-12-03T14:25

происшествия

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Всего 34 тела погибших при взрыве метана на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области уже подняли на поверхность, рассказали РИА Новости в МЧС России."Спасателями МЧС с начала поисковых работ подняты на поверхность 34 погибших", - говорится в сообщении.Отмечается, что горноспасатели ведут разведку необследованных участков горных выработок в поиске погибших."Чтобы нарастить темп поисков погибших и ускорить ликвидацию последствий аварии, продолжаются мероприятия по проветриванию аварийных участков, проводится отбор проб воздуха как в шахте, так и на поверхности", - отмечает МЧС РФ.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей было 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Итого жертвами трагедии стал 51 человек.

кемеровская область

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происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе