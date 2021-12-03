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Из шахты "Листвяжная" подняли тела еще 12 погибших
Из шахты "Листвяжная" подняли тела еще 12 погибших - РИА Новости, 03.12.2021
Из шахты "Листвяжная" подняли тела еще 12 погибших
Еще 12 тел погибших на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области подняли на поверхность, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T10:53
2021-12-03T11:44
происшествия
кемеровская область
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Еще 12 тел погибших на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области подняли на поверхность, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС."Отделениями горноспасателей транспортированы на поверхность тела еще 12 человек", — сообщил собеседник агентства.Как уточнил в Telegram-канале губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, речь идет об 11 погибших горняках и одном спасателе.Под землей остаются тела 17 человек.Двадцать пятого ноября на предприятии в Белово Кемеровской области произошло задымление. Под землей в этот момент находились 285 человек. Большинство из них покинули забой, а за оставшимися отправились горноспасатели, которых позднее отозвали из-за угрозы взрыва.В результате погибли 46 шахтеров и пять сотрудников МЧС. По предварительной версии, произошел взрыв метана.После трагедии задержали директора шахты Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молоствова и начальника участка Сергея Герасименка, которые, по информации следствия, допустили нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов. Также СК сообщил о возбуждении дела о халатности против главных госинспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина. Всем грозит до семи лет тюрьмы.Как подчеркнул Владимир Путин, ссылаясь на доклад СК, руководство шахты скрывало чрезмерную загазованность метаном, а показания датчиков токсичных газов фальсифицировали."Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России.
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происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
10:53 03.12.2021 (обновлено: 11:44 03.12.2021)
 
Из шахты "Листвяжная" подняли тела еще 12 погибших

Еще 12 тел погибших при взрыве метана подняли из шахты "Листвяжная"

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанкБурение скважин в местах предполагаемого эпицентра взрыва на шахте "Листвяжная"
Бурение скважин в местах предполагаемого эпицентра взрыва на шахте Листвяжная - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Еще 12 тел погибших на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области подняли на поверхность, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"Отделениями горноспасателей транспортированы на поверхность тела еще 12 человек", — сообщил собеседник агентства.
Как уточнил в Telegram-канале губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, речь идет об 11 погибших горняках и одном спасателе.
Под землей остаются тела 17 человек.
Директор шахты Листвяжная Сергей Махраков, обвиняемый по делу о гибели горняков на шахте Листвяжная, во время избрания ему меры пресечения в Центральном районном суде в Кемерово - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
Вчера, 07:51
Все обвиняемые по делу о трагедии на "Листвяжной" обжаловали арест
Двадцать пятого ноября на предприятии в Белово Кемеровской области произошло задымление. Под землей в этот момент находились 285 человек. Большинство из них покинули забой, а за оставшимися отправились горноспасатели, которых позднее отозвали из-за угрозы взрыва.
В результате погибли 46 шахтеров и пять сотрудников МЧС. По предварительной версии, произошел взрыв метана.
После трагедии задержали директора шахты Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молоствова и начальника участка Сергея Герасименка, которые, по информации следствия, допустили нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов. Также СК сообщил о возбуждении дела о халатности против главных госинспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина. Всем грозит до семи лет тюрьмы.
Как подчеркнул Владимир Путин, ссылаясь на доклад СК, руководство шахты скрывало чрезмерную загазованность метаном, а показания датчиков токсичных газов фальсифицировали.
"Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России.
"Это отцы, братья, мужья". Траур по погибшим на шахте "Листвяжная"
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
1 из 9

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

Местные жители несут цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
2 из 9

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
3 из 9

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

Жители поселка Грамотеино Кемеровской области во время возложения цветов к мемориалу работникам Военизированной горноспасательной части на аллее Шахтерская слава
4 из 9

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

Цветы у мемориала работникам Военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) на аллее Шахтерская слава в Кемеровской области
5 из 9

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
6 из 9

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

Местные жители несут цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
7 из 9

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

Цветы в память о погибших на шахте Листвяжная у мемориала погибшим шахтерам Кузбасса в Кемерове
8 из 9

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

Приспущенный флаг на здании администрации Кемеровской области
9 из 9

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
2 из 9

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
4 из 9

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 9

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 9

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
7 из 9

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
9 из 9

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияКемеровская областьАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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