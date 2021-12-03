https://ria.ru/20211203/shakhta-1761968456.html

Из шахты "Листвяжная" подняли тела еще 12 погибших

Из шахты "Листвяжная" подняли тела еще 12 погибших - РИА Новости, 03.12.2021

Из шахты "Листвяжная" подняли тела еще 12 погибших

Еще 12 тел погибших на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области подняли на поверхность, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T10:53

2021-12-03T10:53

2021-12-03T11:44

происшествия

кемеровская область

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Еще 12 тел погибших на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области подняли на поверхность, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС."Отделениями горноспасателей транспортированы на поверхность тела еще 12 человек", — сообщил собеседник агентства.Как уточнил в Telegram-канале губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, речь идет об 11 погибших горняках и одном спасателе.Под землей остаются тела 17 человек.Двадцать пятого ноября на предприятии в Белово Кемеровской области произошло задымление. Под землей в этот момент находились 285 человек. Большинство из них покинули забой, а за оставшимися отправились горноспасатели, которых позднее отозвали из-за угрозы взрыва.В результате погибли 46 шахтеров и пять сотрудников МЧС. По предварительной версии, произошел взрыв метана.После трагедии задержали директора шахты Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молоствова и начальника участка Сергея Герасименка, которые, по информации следствия, допустили нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов. Также СК сообщил о возбуждении дела о халатности против главных госинспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина. Всем грозит до семи лет тюрьмы.Как подчеркнул Владимир Путин, ссылаясь на доклад СК, руководство шахты скрывало чрезмерную загазованность метаном, а показания датчиков токсичных газов фальсифицировали."Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России.

https://ria.ru/20211203/obzhalovanie-1761948924.html

кемеровская область

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происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе