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Минцифры рассказало о переоформлении сертификатов переболевших COVID-19

Минцифры рассказало о переоформлении сертификатов переболевших COVID-19 - РИА Новости, 03.12.2021

Минцифры рассказало о переоформлении сертификатов переболевших COVID-19

На "Госуслугах" начали переоформлять сертификаты переболевших COVID-19, сообщает Минцифры. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T10:35

2021-12-03T10:35

2021-12-03T11:41

распространение коронавируса

общество

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

россия

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. На "Госуслугах" начали переоформлять сертификаты переболевших COVID-19, сообщает Минцифры."Сертификаты переболевших COVID, загруженные в личные кабинеты пользователей на портале "Госуслуг", переоформляются со сроком действия на один год, согласно рекомендациям Минздрава России", — говорится в релизе, размещенном в официальном Telegram-канале ведомства.Процесс происходит автоматически и завершится в ближайшие дни, добавили там.Ранее сертификат о перенесенной болезни выдавали на шесть месяцев. В четверг помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил РИА Новости, что срок действия увеличивается вдвое. Нововведение обусловлено низкими показателями повторной заболеваемости — 0,74 процента.

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2021

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общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, госуслуги