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https://ria.ru/20211203/sachkov-1762126269.html
Bloomberg назвал причину задержания основателя Group-IB Сачкова
Bloomberg назвал причину задержания основателя Group-IB Сачкова - РИА Новости, 03.12.2021
Bloomberg назвал причину задержания основателя Group-IB Сачкова
Основатель Group-IB Илья Сачков, которого обвиняют в государственной измене, мог передать американским властям информацию о хакерах Fancy Bear, которых на... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T22:29
2021-12-03T22:29
происшествия
сша
group-ib
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
главное разведывательное управление рф
сергей афанасьев
илья сачков
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Основатель Group-IB Илья Сачков, которого обвиняют в государственной измене, мог передать американским властям информацию о хакерах Fancy Bear, которых на Западе связывают с Главным разведывательным управлением Генерального штаба ВС РФ, и их попытках повлиять на президентские выборы в США в 2016 году, передает агентство Блумберг со ссылкой на анонимные источники.Материалы дела Сачкова, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены.По неподтвержденным официально сведениям агентства Блумберг, задержание Сачкова могло быть связано с одной из "правительственных хакерских операций"."Одним из его предполагаемых нарушений было в том, что он предоставил властям США информацию о группе хакеров российской военной разведки ГРУ, которую американские компании по кибербезопасности назвали Fancy Bear, и ее попытках повлиять на президентские выборы в США в 2016 году", - говорится в сообщении агентства.По словам источников, информация, которую якобы раскрыл Сачков, помогла американским властям идентифицировать "агентов ГРУ, причастных к хакерской атаке".Блумберг отмечает, что ему не удалось установить, являются ли эти предполагаемые действия "частью официальных обвинений против Сачкова".По утверждениям анонимных источников Блумберга, Сачков, как и осужденный за госизмену экс-глава Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ полковник Сергей Михайлов, сотрудничал с иностранными правительствами. По словам неназванных источников, Сачков, который проходил свидетелем по делу Михайлова, знал полковника Михайлова и несколько лет работал с нимАгентство Блумберг делает собственный вывод из слов своих анонимных источников о том, что оба по сути предоставили западным чиновникам информацию, которая якобы помогла США установить "роль России в хакерской атаке на выборы". Никаких конкретных доказательств этому не приводится - как и в остальных публикациях западных СМИ со ссылкой на анонимные источники по теме "вмешательства России" в выборы в США.По информации агентства, именно эти сведения в итоге привели к санкциям США в отношении высших должностных лиц ГРУ и предъявлению обвинения 12 его предполагаемым сотрудникам.Источники, якобы знакомые с делом Сачкова, сообщили агентству, что одна из причин, по которой "он мог стать мишенью", могло стать то, что он предоставил западным службам информацию об основателе другой компании по кибербезопасности Владиславе Клюшине, который в марте был задержан швейцарскими властями по запросу США. Клюшин обвиняется в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. По данным агентства, адвокат Клюшина Оливер Сирик заявляет, что власти США хотят обвинить его подзащитного в организации хакерской атаки на выборы, а обвинения в инсайдерской торговле - лишь предлог.Один из якобы коллег Клюшина - Иван Ермаков, по утверждению анонимных источников агентства, якобы был в числе 12 сотрудников ГРУ, которых обвинили в США в хакерской атаке на выборы. Он также является ответчиком в деле об инсайдерской торговле против Клюшина, утверждает Блумберг.Как заявляет агентство со ссылкой на источники, сам Сачков за несколько недель до своего ареста опасался, что его могут задержать.Ранее Сачков, которому суд во вторник продлил арест до конца февраля по делу о госизмене, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу под домашний арест. Письмо Сачкова зачитал журналистам у суда в Москве его адвокат Сергей Афанасьев.Сачкову грозит наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет. Он был арестован в конце сентября.По словам адвоката бизнесмена Дмитрия Дихтяря, вину Сачков не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.Группа участвовала в проведении международных расследований в сфере киберпреступности. Компания является официальным партнером Интерпола и Европола, среди ее клиентов - крупнейшие российские и международные финансовые компании, нефтегазовые и промышленные группы, поставщики программных решений, телеком-операторы и государственные структуры.
https://ria.ru/20211007/sachkov-1753500529.html
https://ria.ru/20211007/sachkov-1753491971.html
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происшествия, сша, group-ib, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), главное разведывательное управление рф, сергей афанасьев, илья сачков, сергей михайлов, россия
22:29 03.12.2021
 
Bloomberg назвал причину задержания основателя Group-IB Сачкова

Bloomberg: дело основателя Group-IB Сачкова связано со сливом данных "хакеров ГРУ"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОснователь Group-IB Илья Сачков
Основатель Group-IB Илья Сачков - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Основатель Group-IB Илья Сачков, которого обвиняют в государственной измене, мог передать американским властям информацию о хакерах Fancy Bear, которых на Западе связывают с Главным разведывательным управлением Генерального штаба ВС РФ, и их попытках повлиять на президентские выборы в США в 2016 году, передает агентство Блумберг со ссылкой на анонимные источники.
Материалы дела Сачкова, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены.
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По неподтвержденным официально сведениям агентства Блумберг, задержание Сачкова могло быть связано с одной из "правительственных хакерских операций".
"Одним из его предполагаемых нарушений было в том, что он предоставил властям США информацию о группе хакеров российской военной разведки ГРУ, которую американские компании по кибербезопасности назвали Fancy Bear, и ее попытках повлиять на президентские выборы в США в 2016 году", - говорится в сообщении агентства.
По словам источников, информация, которую якобы раскрыл Сачков, помогла американским властям идентифицировать "агентов ГРУ, причастных к хакерской атаке".
Блумберг отмечает, что ему не удалось установить, являются ли эти предполагаемые действия "частью официальных обвинений против Сачкова".
По утверждениям анонимных источников Блумберга, Сачков, как и осужденный за госизмену экс-глава Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ полковник Сергей Михайлов, сотрудничал с иностранными правительствами. По словам неназванных источников, Сачков, который проходил свидетелем по делу Михайлова, знал полковника Михайлова и несколько лет работал с ним
Агентство Блумберг делает собственный вывод из слов своих анонимных источников о том, что оба по сути предоставили западным чиновникам информацию, которая якобы помогла США установить "роль России в хакерской атаке на выборы". Никаких конкретных доказательств этому не приводится - как и в остальных публикациях западных СМИ со ссылкой на анонимные источники по теме "вмешательства России" в выборы в США.
По информации агентства, именно эти сведения в итоге привели к санкциям США в отношении высших должностных лиц ГРУ и предъявлению обвинения 12 его предполагаемым сотрудникам.
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Источники, якобы знакомые с делом Сачкова, сообщили агентству, что одна из причин, по которой "он мог стать мишенью", могло стать то, что он предоставил западным службам информацию об основателе другой компании по кибербезопасности Владиславе Клюшине, который в марте был задержан швейцарскими властями по запросу США. Клюшин обвиняется в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. По данным агентства, адвокат Клюшина Оливер Сирик заявляет, что власти США хотят обвинить его подзащитного в организации хакерской атаки на выборы, а обвинения в инсайдерской торговле - лишь предлог.
Один из якобы коллег Клюшина - Иван Ермаков, по утверждению анонимных источников агентства, якобы был в числе 12 сотрудников ГРУ, которых обвинили в США в хакерской атаке на выборы. Он также является ответчиком в деле об инсайдерской торговле против Клюшина, утверждает Блумберг.
Как заявляет агентство со ссылкой на источники, сам Сачков за несколько недель до своего ареста опасался, что его могут задержать.
Ранее Сачков, которому суд во вторник продлил арест до конца февраля по делу о госизмене, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу под домашний арест. Письмо Сачкова зачитал журналистам у суда в Москве его адвокат Сергей Афанасьев.
Сачкову грозит наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет. Он был арестован в конце сентября.
По словам адвоката бизнесмена Дмитрия Дихтяря, вину Сачков не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.
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Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.
Группа участвовала в проведении международных расследований в сфере киберпреступности. Компания является официальным партнером Интерпола и Европола, среди ее клиентов - крупнейшие российские и международные финансовые компании, нефтегазовые и промышленные группы, поставщики программных решений, телеком-операторы и государственные структуры.
 
ПроисшествияСШАGroup-IBМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Главное разведывательное управление РФСергей АфанасьевИлья СачковСергей МихайловРоссия
 
 
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