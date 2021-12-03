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Рожков ответил на слова Мясникова о несмешных шутках
Рожков ответил на слова Мясникова о несмешных шутках - РИА Новости, 03.12.2021
Рожков ответил на слова Мясникова о несмешных шутках
Андрей Рожков ответил на слова Вячеслава Мясникова о несмешных шутках в шоу "Уральские пельмени". Ранее Мясников поддержал мнение некоторых зрителей, что новые... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T13:34
2021-12-03T13:34
2021-12-03T13:34
шоубиз
знаменитости
уральские пельмени
шоу-бизнес
андрей рожков
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Андрей Рожков ответил на слова Вячеслава Мясникова о несмешных шутках в шоу "Уральские пельмени". Ранее Мясников поддержал мнение некоторых зрителей, что новые выпуски проекта перестали быть такими же юморными, как раньше.В комментарии порталу Teleprogramma.pro Андрей добавил, что ему самому может "что-то казаться или не казаться", но рейтинги "говорят об обратном".Рожков отметил, что команда шоу хочет сделать его лучше и смешнее, но это не всегда получается. Вместе с Мясниковым они запустили свой проект "Ваши пельмени", с которым ездили в туры по городам России. Недавно стало известно, что в планах у артистов "свернуть" гастрольную деятельность, чтобы иметь возможность больше времени проводить с семьей.Ранее юморист рассказал о минусах современного юмора. По его словам, в нем не хватает "смысла, идей, морали".
https://ria.ru/20210901/mikhalkova-1748172369.html
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знаменитости, уральские пельмени, шоу-бизнес, андрей рожков
Рожков ответил на слова Мясникова о несмешных шутках
Рожков ответил на слова Мясникова о несмешных шутках в "Уральских пельменях"