https://ria.ru/20211027/rozhkov-1756559450.html

Андрей Рожков назвал минусы современного юмора

Андрей Рожков назвал минусы современного юмора - РИА Новости, 27.10.2021

Андрей Рожков назвал минусы современного юмора

Андрей Рожков из "Уральских пельменей" в интервью Teleprogramma.pro назвал минусы современного юмора. Он сравнил его с прошлыми номерами из КВН. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T18:57

2021-10-27T18:57

2021-10-27T18:57

шоубиз

знаменитости

квн

уральские пельмени

андрей рожков

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Андрей Рожков из "Уральских пельменей" в интервью Teleprogramma.pro назвал минусы современного юмора. Он сравнил его с прошлыми номерами из КВН.Он добавил, что нынешний КВН изменился, стал очень быстрым. Однако, это правильный признак времени.Ранее суд по интеллектуальным правам (СИП) согласился с нижестоящими судами, которые по иску ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" взыскали с компании "Идея Фикс Медиа" (ИФМ) экс-продюсера шоу Сергея Нетиевского 400 тысяч рублей вместо заявленных истцом 200 миллионов.

https://ria.ru/20210901/mikhalkova-1748172369.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, квн, уральские пельмени, андрей рожков