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Шоубиз
https://ria.ru/20211027/rozhkov-1756559450.html
Андрей Рожков назвал минусы современного юмора
Андрей Рожков назвал минусы современного юмора - РИА Новости, 27.10.2021
Андрей Рожков назвал минусы современного юмора
Андрей Рожков из "Уральских пельменей" в интервью Teleprogramma.pro назвал минусы современного юмора. Он сравнил его с прошлыми номерами из КВН. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T18:57
2021-10-27T18:57
шоубиз
знаменитости
квн
уральские пельмени
андрей рожков
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Андрей Рожков из "Уральских пельменей" в интервью Teleprogramma.pro назвал минусы современного юмора. Он сравнил его с прошлыми номерами из КВН.Он добавил, что нынешний КВН изменился, стал очень быстрым. Однако, это правильный признак времени.Ранее суд по интеллектуальным правам (СИП) согласился с нижестоящими судами, которые по иску ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" взыскали с компании "Идея Фикс Медиа" (ИФМ) экс-продюсера шоу Сергея Нетиевского 400 тысяч рублей вместо заявленных истцом 200 миллионов.
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знаменитости, квн, уральские пельмени, андрей рожков
18:57 27.10.2021
 
Андрей Рожков назвал минусы современного юмора

Андрей Рожков из "Уральских пельменей" признался в нехватке смысла в современном юморе

© Фото : PR-агентство iMarsАндрей Рожков на премьере фильма "Везучий случай!" (режиссер Роман Самгин, 2016)
Андрей Рожков на премьере фильма Везучий случай! (режиссер Роман Самгин, 2016) - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© Фото : PR-агентство iMars
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Андрей Рожков из "Уральских пельменей" в интервью Teleprogramma.pro назвал минусы современного юмора. Он сравнил его с прошлыми номерами из КВН.

"Не хватает смысла, мыслей, идеи, морали – то, что было в старом КВН. Помните команду "Дети капитана Шмидта"? Они же целые спектакли ставили на сцене. Это же интересно! И мы показывали полотна минут на восемь. Мне вот такое больше нравится", – признался Рожков.

Он добавил, что нынешний КВН изменился, стал очень быстрым. Однако, это правильный признак времени.

"КВН стал очень быстрым, появился TikTok. Все правильно, шоу идет в ногу со временем. Это я, наверное, старомоден в таких вещах", – добавил юморист.

Ранее суд по интеллектуальным правам (СИП) согласился с нижестоящими судами, которые по иску ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" взыскали с компании "Идея Фикс Медиа" (ИФМ) экс-продюсера шоу Сергея Нетиевского 400 тысяч рублей вместо заявленных истцом 200 миллионов.
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