Андрей Рожков назвал минусы современного юмора
Андрей Рожков из "Уральских пельменей" признался в нехватке смысла в современном юморе
© Фото : PR-агентство iMarsАндрей Рожков на премьере фильма "Везучий случай!" (режиссер Роман Самгин, 2016)
© Фото : PR-агентство iMars
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Андрей Рожков из "Уральских пельменей" в интервью Teleprogramma.pro назвал минусы современного юмора. Он сравнил его с прошлыми номерами из КВН.
"Не хватает смысла, мыслей, идеи, морали – то, что было в старом КВН. Помните команду "Дети капитана Шмидта"? Они же целые спектакли ставили на сцене. Это же интересно! И мы показывали полотна минут на восемь. Мне вот такое больше нравится", – признался Рожков.
Он добавил, что нынешний КВН изменился, стал очень быстрым. Однако, это правильный признак времени.
"КВН стал очень быстрым, появился TikTok. Все правильно, шоу идет в ногу со временем. Это я, наверное, старомоден в таких вещах", – добавил юморист.
Ранее суд по интеллектуальным правам (СИП) согласился с нижестоящими судами, которые по иску ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" взыскали с компании "Идея Фикс Медиа" (ИФМ) экс-продюсера шоу Сергея Нетиевского 400 тысяч рублей вместо заявленных истцом 200 миллионов.