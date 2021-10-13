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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211013/sud-1754347607.html
"Уральские пельмени" не получат 200 миллионов от компании Нетиевского
"Уральские пельмени" не получат 200 миллионов от компании Нетиевского - РИА Новости, 13.10.2021
"Уральские пельмени" не получат 200 миллионов от компании Нетиевского
Суд по интеллектуальным правам (СИП) согласился с нижестоящими судами, которые по иску ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" взыскали с компании... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T12:09
2021-10-13T12:09
культура
уральские пельмени
сергей нетиевский
шоу-бизнес
новости культуры
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) согласился с нижестоящими судами, которые по иску ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" взыскали с компании "Идея Фикс Медиа" (ИФМ) экс-продюсера шоу Сергея Нетиевского 400 тысяч рублей вместо заявленных истцом 200 миллионов.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, СИП отклонил кассационную жалобу "Уральских пельменей" на принятое в феврале решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.Истец потребовал компенсацию за нарушение его прав на товарный знак "Уральские пельмени" при трансляции на телеканале СТС в 2017-2018 годах 40 ранних выпусков телешоу. Как пояснил в суде юрист, программы были переданы телеканалу ответчиком, который не получил у правообладателя разрешения на использование бренда. При расчете иска "Уральские пельмени" воспользовались нормой, позволяющей правообладателю требовать от нарушителя от десяти тысяч до пяти миллионов рублей за каждый факт нарушения.ИФМ иска не признала, заявив, что бренд использовался не для индивидуализации товаров или услуг ответчика, а для идентификации выступающего коллектива, причем съемки шли задолго до получения истцом прав на бренд. Как пояснил ответчик, эти права "Уральские пельмени" получили от другой компании Нетиевского – First Hand Media – в 2017 году за один рубль. В такой ситуации представитель ИФМ назвал требование о взыскании 200 миллионов рублей злоупотреблением правом.Суд первой инстанции согласился с доводами истца о незаконном использовании его бренда и запретил такое использование в дальнейшем, но в то же время счел 400 тысяч рублей достаточной компенсацией за нарушение. Апелляция поддержала такое решение.Комментируя постановление СИПа, Нетиевский сказал РИА Новости, что предъявление к нему многомиллионных исков за использование старых программ "вызывает сочувствие и недоумение". "Коллективу, который получает почти полмиллиарда рублей в год с шоу, грех жаловаться на жизнь и пытаться урвать еще и на прошлом", - сказал Нетиевский. Комментариями истца агентство не располагает.ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" учредили в 2011 году 10 участников шоу: Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Александр Попов, Дмитрий Соколов, Андрей Рожков, Максим Ярица и Нетиевский. У каждого из них доля 10 процентов.Компания ИФМ на 50 процентов принадлежит First Hand Media, сам Нетиевский является в ней финдиректором. После ухода Нетиевского в 2015 году с должности директора ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" идут многочисленные судебные разбирательства, касающиеся в основном прав на товарные знаки и отснятые видеоматериалы.
https://ria.ru/20210826/sud-1747330788.html
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уральские пельмени, сергей нетиевский, шоу-бизнес, новости культуры
12:09 13.10.2021
 
"Уральские пельмени" не получат 200 миллионов от компании Нетиевского

"Уральские пельмени" не получат 200 миллионов рублей от компании Нетиевского

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк"Уральские пельмени" с новой программой "Из Грязи в Стразы"
Уральские пельмени с новой программой Из Грязи в Стразы - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) согласился с нижестоящими судами, которые по иску ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" взыскали с компании "Идея Фикс Медиа" (ИФМ) экс-продюсера шоу Сергея Нетиевского 400 тысяч рублей вместо заявленных истцом 200 миллионов.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, СИП отклонил кассационную жалобу "Уральских пельменей" на принятое в феврале решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.
Истец потребовал компенсацию за нарушение его прав на товарный знак "Уральские пельмени" при трансляции на телеканале СТС в 2017-2018 годах 40 ранних выпусков телешоу. Как пояснил в суде юрист, программы были переданы телеканалу ответчиком, который не получил у правообладателя разрешения на использование бренда. При расчете иска "Уральские пельмени" воспользовались нормой, позволяющей правообладателю требовать от нарушителя от десяти тысяч до пяти миллионов рублей за каждый факт нарушения.
ИФМ иска не признала, заявив, что бренд использовался не для индивидуализации товаров или услуг ответчика, а для идентификации выступающего коллектива, причем съемки шли задолго до получения истцом прав на бренд. Как пояснил ответчик, эти права "Уральские пельмени" получили от другой компании Нетиевского – First Hand Media – в 2017 году за один рубль. В такой ситуации представитель ИФМ назвал требование о взыскании 200 миллионов рублей злоупотреблением правом.
Суд первой инстанции согласился с доводами истца о незаконном использовании его бренда и запретил такое использование в дальнейшем, но в то же время счел 400 тысяч рублей достаточной компенсацией за нарушение. Апелляция поддержала такое решение.
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Комментируя постановление СИПа, Нетиевский сказал РИА Новости, что предъявление к нему многомиллионных исков за использование старых программ "вызывает сочувствие и недоумение". "Коллективу, который получает почти полмиллиарда рублей в год с шоу, грех жаловаться на жизнь и пытаться урвать еще и на прошлом", - сказал Нетиевский. Комментариями истца агентство не располагает.
ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" учредили в 2011 году 10 участников шоу: Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Александр Попов, Дмитрий Соколов, Андрей Рожков, Максим Ярица и Нетиевский. У каждого из них доля 10 процентов.
Компания ИФМ на 50 процентов принадлежит First Hand Media, сам Нетиевский является в ней финдиректором. После ухода Нетиевского в 2015 году с должности директора ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" идут многочисленные судебные разбирательства, касающиеся в основном прав на товарные знаки и отснятые видеоматериалы.
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