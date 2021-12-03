https://ria.ru/20211203/rozhdaemost-1761944008.html

Биолог предложила способ сохранения уровня рождаемости во время пандемии

Биолог предложила способ сохранения уровня рождаемости во время пандемии - РИА Новости, 03.12.2021

Биолог предложила способ сохранения уровня рождаемости во время пандемии

Многие откладывают беременность на время после пандемии, однако пока перспективы возврата к прежнему уровню здоровья населения не ясны, поэтому логичнее дать... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T04:07

2021-12-03T04:07

2021-12-03T04:07

общество

сша

москва

российская академия наук

коронавирус covid-19

анча баранова

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Многие откладывают беременность на время после пандемии, однако пока перспективы возврата к прежнему уровню здоровья населения не ясны, поэтому логичнее дать возможность женщине родить в условиях пандемии, как вариант, давать декретный отпуск с момента наступления беременности, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анна Баранова.По мнению биолога, снижение рождаемости затронет развитые страны, где у женщин есть возможность отложить беременность.Она уточнила, что женщины в развитых странах и так принимают решение рожать довольно поздно."Если отложить рождение ребенка на один-два года из-за COVID-19, то можно забежать в свое окно инфертильности (неспособности рожать - ред.). Вместо того, чтобы родить естественным путем, придется делать ЭКО. А те, кто отложил ЭКО, могут потерять шанс стать матерями, так как за два года могли закончится яйцеклетки. Придется брать донорские яйцеклетки, а, бывает, и донорские клетки уже не помогут", - сказала Баранова.

https://ria.ru/20211130/demografiya-1761462913.html

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общество, сша, москва, российская академия наук, коронавирус covid-19, анча баранова