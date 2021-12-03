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Биолог предложила способ сохранения уровня рождаемости во время пандемии
Биолог предложила способ сохранения уровня рождаемости во время пандемии - РИА Новости, 03.12.2021
Биолог предложила способ сохранения уровня рождаемости во время пандемии
Многие откладывают беременность на время после пандемии, однако пока перспективы возврата к прежнему уровню здоровья населения не ясны, поэтому логичнее дать... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T04:07
2021-12-03T04:07
общество
сша
москва
российская академия наук
коронавирус covid-19
анча баранова
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Многие откладывают беременность на время после пандемии, однако пока перспективы возврата к прежнему уровню здоровья населения не ясны, поэтому логичнее дать возможность женщине родить в условиях пандемии, как вариант, давать декретный отпуск с момента наступления беременности, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анна Баранова.По мнению биолога, снижение рождаемости затронет развитые страны, где у женщин есть возможность отложить беременность.Она уточнила, что женщины в развитых странах и так принимают решение рожать довольно поздно."Если отложить рождение ребенка на один-два года из-за COVID-19, то можно забежать в свое окно инфертильности (неспособности рожать - ред.). Вместо того, чтобы родить естественным путем, придется делать ЭКО. А те, кто отложил ЭКО, могут потерять шанс стать матерями, так как за два года могли закончится яйцеклетки. Придется брать донорские яйцеклетки, а, бывает, и донорские клетки уже не помогут", - сказала Баранова.
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общество, сша, москва, российская академия наук, коронавирус covid-19, анча баранова
04:07 03.12.2021
 
Биолог предложила способ сохранения уровня рождаемости во время пандемии

Биолог Баранова: нужно дать возможность женщинам рожать в условиях пандемии

© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкВрач Новосибирской областной клинической больницы в защитном противоэпидемическом костюме проводит осмотр беременной пациентки с помощью аппарата УЗИ
Врач Новосибирской областной клинической больницы в защитном противоэпидемическом костюме проводит осмотр беременной пациентки с помощью аппарата УЗИ - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Многие откладывают беременность на время после пандемии, однако пока перспективы возврата к прежнему уровню здоровья населения не ясны, поэтому логичнее дать возможность женщине родить в условиях пандемии, как вариант, давать декретный отпуск с момента наступления беременности, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анна Баранова.
По мнению биолога, снижение рождаемости затронет развитые страны, где у женщин есть возможность отложить беременность.

"Пережидать пандемию для того, чтобы рожать, не стоит. Необходимо создавать условия, чтобы женщины могли родить, не боясь заразиться во время беременности. Если сделать, условно говоря, декрет, начиная с момента беременности, то это может сильно помочь с мотивацией", - сказала Баранова.

Она уточнила, что женщины в развитых странах и так принимают решение рожать довольно поздно.
"Если отложить рождение ребенка на один-два года из-за COVID-19, то можно забежать в свое окно инфертильности (неспособности рожать - ред.). Вместо того, чтобы родить естественным путем, придется делать ЭКО. А те, кто отложил ЭКО, могут потерять шанс стать матерями, так как за два года могли закончится яйцеклетки. Придется брать донорские яйцеклетки, а, бывает, и донорские клетки уже не помогут", - сказала Баранова.
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ОбществоСШАМоскваРоссийская академия наукКоронавирус COVID-19Анча Баранова
 
 
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