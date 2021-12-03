https://ria.ru/20211203/rashkin-1762075719.html

Рашкина вызвали на допрос в СК

Рашкина вызвали на допрос в СК - РИА Новости, 03.12.2021

Рашкина вызвали на допрос в СК

Лишенного неприкосновенности депутата Госдумы Валерия Рашкина вызвали в следственные органы, сообщил РИА Новости секретарь ЦК КПРФ, депутат Сергей Обухов. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T17:47

2021-12-03T17:47

2021-12-03T20:26

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Лишенного неприкосновенности депутата Госдумы Валерия Рашкина вызвали в следственные органы, сообщил РИА Новости секретарь ЦК КПРФ, депутат Сергей Обухов.Он добавил, что расследованием займется следователь, который вел в том числе резонансные дела. По словам Обухова, в КПРФ не хотели бы, чтобы дело приобрело политическую окраску и призывают к соблюдению законности.Коллеги Рашкина по парламенту 25 ноября лишили его неприкосновенности по представлению генерального прокурора Игоря Краснова.Сам депутат на заседании назвал масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка". Он подтвердил, что действительно по ошибке убил лося, но охотился на другое животное, на которое у него было разрешение. Как признал политик, он изменил первоначальную версию о том, что его подставили. Председатель СК Александр Бастрыкин 2 декабря возбудил против коммуниста уголовное дело по статье "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". По ней грозит до пяти лет лишения свободы, но возможен и штраф.Кроме того, обвинение решило привлечь фигуранта дела к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования. По словам Краснова, депутат был за рулем с признаками опьянения.Рашкина в ночь на 29 октября остановили на территории охотничьего хозяйства "Лебедка" в Саратовской области, где он, по версии следствия, застрелил лося.

https://radiosputnik.ria.ru/20211202/rashkin-1761867410.html

https://ria.ru/20211125/deputat-1760697729.html

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россия, происшествия, москва, александр бастрыкин, валерий рашкин, сергей обухов, госдума рф, кпрф, следственный комитет россии (ск рф)